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Apartamentos en venta en Cigli, Turquía

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2 habitaciones
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7 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Cigli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cigli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 1/9
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$261,423
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Apartamento 2 habitaciones en Cigli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cigli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
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Piso 1/8
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$223,250
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Apartamento 4 habitaciones en Cigli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cigli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Piso 4/14
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$272,491
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 3 habitaciones en Cigli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cigli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Piso 3/8
Apartamentos Dentro de un Complejo en una Ubicación Privilegiada en Çiğli, İzmir Los apartam…
$446,501
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Apartamento 4 habitaciones en Cigli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cigli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 2/9
Apartamentos de Nueva Construcción con Vista a la Ciudad en Çiğli, İzmir İzmir es conocida c…
$345,865
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Apartamento 3 habitaciones en Cigli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cigli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 66 m²
Piso 3/14
Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar, al Bosque y a la Ciudad en Çiğli Esmirna Los apa…
$129,555
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Cigli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cigli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 1/14
Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar, al Bosque y a la Ciudad en Çiğli Esmirna Los apa…
$115,095
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