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Apartamentos en venta en Didim, Turquía

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9 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Didim, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 5
MODERNE WOHNANLAGE in DIDIM STRANDNAH, ZENTRAL MEERBLICKInterventor alemán §34c Admisión – l…
$312,101
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Agencia
ISB Global Immobilien
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
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Apartamento en Didim, Turquía
Apartamento
Didim, Turquía
Área 307 m²
$1,45M
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Apartamento en Akbuk, Turquía
Apartamento
Akbuk, Turquía
Área 248 m²
$3,02M
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Didim, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 2/4
$8,02M
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Apartamento 3 habitaciones en Didim, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 3/3
$6,60M
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Apartamento 2 habitaciones en Didim, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
El proyecto de apartamentos y villas se encuentra en la pintoresca bahía Akbuk Silencio Didi…
$152,893
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Apartamento 3 habitaciones en Didim, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
El proyecto de apartamentos y villas se encuentra en la pintoresca bahía Akbuk Silencio Didi…
$197,980
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Apartamento 2 habitaciones en Didim, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
El complejo está situado en la ciudad de Didim, a 200 metros de la playa de Altinkum, cerca …
$169,881
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Apartamento 3 habitaciones en Didim, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
El complejo está situado en la ciudad de Didim, a 200 metros de la playa de Altinkum, cerca …
$203,637
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