Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Merkezefendi
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Merkezefendi, Turquía

Apartamento Borrar
Eliminar
8 propiedades total found
Apartamento en Merkezefendi, Turquía
Apartamento
Merkezefendi, Turquía
Área 228 m²
$3,05M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Merkezefendi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Merkezefendi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 5/5
$5,57M
Dejar una solicitud
Apartamento en Merkezefendi, Turquía
Apartamento
Merkezefendi, Turquía
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 3
$9,97M
Dejar una solicitud
AtlantaAtlanta
Apartamento 4 habitaciones en Merkezefendi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Merkezefendi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Piso 4/5
$4,89M
Dejar una solicitud
Apartamento en Saruhan Mahallesi, Turquía
Apartamento
Saruhan Mahallesi, Turquía
Área 520 m²
$9,79M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Merkezefendi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Merkezefendi, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2/3
$1,70M
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 4 habitaciones en Merkezefendi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Merkezefendi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Piso 1/4
$7,59M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Merkezefendi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Merkezefendi, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 2/5
$4,28M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir