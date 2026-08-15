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Apartamentos en venta en Foca, Turquía

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Apartamento en Yenibagarasi Mahallesi, Turquía
Apartamento
Yenibagarasi Mahallesi, Turquía
Área 1 m²
$14,82M
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Apartamento 2 habitaciones en Foca, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Foca, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/2
Apartamentos de 1 dormitorio en un complejo frente a la playa en İzmir Foça Estos apartament…
$185,078
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Apartamento en Yenibagarasi Mahallesi, Turquía
Apartamento
Yenibagarasi Mahallesi, Turquía
Área 690 m²
$7,66M
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento en Yenibagarasi Mahallesi, Turquía
Apartamento
Yenibagarasi Mahallesi, Turquía
Área 3 m²
$48,83M
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