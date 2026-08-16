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Apartamentos en venta en Mugla, Turquía

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Apartamento 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/4
En tiempos antiguos, Fethiye era conocido como Telmessos, la "tierra de las luces". Sin duda…
$286,170
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INEST HOMES
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English, Русский, Українська, Türkçe
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Apartamento 2 habitaciones en Fethiye, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 3
Apartamentos con Piscina Compartida a Poca Distancia de la Playa en Fethiye, Muğla El proyec…
$160,357
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Apartamento 5 habitaciones en Kizilagac, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Kizilagac, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 253 m²
CHECK PROMOTIONAL OFFERS! My name is Leon, ask me your question, check availability and pric…
$1,99M
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Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Apartamento 1 habitación en Bodrum, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bodrum, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 138 m²
Mirador Kartal es un nuevo proyecto que te permitirá disfrutar plenamente de Estambul, la lu…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 3
Amplios apartamentos con playa privada y vistas únicas al mar en Bodrum Küçükbük Los apartam…
$635,663
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Apartamento 3 habitaciones en Milas, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/2
Inmuebles a Precios Razonables Entrelazados con la Naturaleza en Milas Muğla El inmueble se…
$185,078
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 6
Área 260 m²
¡Todos los privilegios de vivir en el centro le esperan en este proyecto! ¿Te gustaría una v…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Milas, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Pisos con vistas al lago y sistemas domésticos inteligentes en Adabükü Bodrum Los pisos está…
$188,548
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Apartamento 1 habitación en Bodrum, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bodrum, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 170 m²
Con vistas a las vistas del Canal Estambul, Lakeside Heaven tiene 408 residencias y 25 tiend…
$2,36M
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Apartamento 2 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 48 m²
Piso 1/3
En alquiler. Para la inversión Lo que obtienes: Complejo Premium con infraestructura a 200…
$194,733
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Apartamento 1 habitación en Bodrum, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bodrum, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Número de plantas 2
Propiedades con vistas panorámicas al mar y jardines privados en Bodrum Konacik Las propieda…
$838,632
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Apartamento 2 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Apartamentos en Bodrum con Jardines y Aparcamientos Interiores a Poca Distancia del Puerto D…
$702,101
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Apartamento 1 habitación en Bodrum, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bodrum, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 216 m²
$1,55M
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Apartamento 3 habitaciones en Marmaris, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Marmaris, Turquía
Dormitorios 3
Área 75 m²
Location:Located in Sariana, Marmaris, just 600 meters from the sea and marina, providing co…
$380,410
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Apartamento 1 habitación en Bodrum, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bodrum, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 605 m²
Mirador Kartal es un nuevo proyecto que te permitirá disfrutar plenamente de Estambul, la lu…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Aegean Region, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Aegean Region, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Experiencia de lujo y serenidad en Kızılada Homes, un proyecto residencial premium ubicado e…
$280,737
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Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 1/2
Apartamento elegante 2 + 1 en el corazón de Bodrum - para la vida, recreación e inversiónOfr…
$450,000
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Apartamento 1 habitación en Bodrum, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bodrum, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 237 m²
Una casa lujosa y animada le espera en Beyoğlu, el centro cultural, histórico, de entretenim…
$807,890
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Apartamento 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 231 m²
Sea Dawn
$2,29M
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Apartamento 1 habitación en Bodrum, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bodrum, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 878 m²
Mirador Kartal es un nuevo proyecto que te permitirá disfrutar plenamente de Estambul, la lu…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Marmaris, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Marmaris, Turquía
Dormitorios 3
Área 90 m²
A secondary market apartment located in the resort town of Marmaris is presented for sale. M…
$280,724
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Apartamento 1 habitación en Bodrum, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bodrum, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Situado en Ispartakule Avcılar, el proyecto Blue Nest 10 le espera con todos sus privilegios…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Bodrum, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bodrum, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 152 m²
Situado a sólo 5 minutos de la costa y el mar, el Marine Palace ofrece una vida tranquila co…
$609,921
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Apartamento 1 habitación en Bodrum, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bodrum, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Área 194 m²
Grand Sea Houses es un proyecto que siempre mantendrá la vida a su lado con su ubicación en …
$2,01M
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Apartamento 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1/2
Apartamento Bien Situado en Fethiye Turquía con Jardín para Pasatiempos El apartamento 2+1 e…
$295,686
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Apartamento 1 habitación en Bodrum, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bodrum, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 203 m²
¡Vive tu vida al máximo en el centro de la ciudad! ¡Ya sea que vivas solo o con tu familia, …
$1,73M
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Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Número de plantas 2
Apartamentos elegantes con vistas al mar en un complejo con piscina en Bodrum Los apartament…
$300,495
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Apartamento 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Apartamentos y villas de tres dormitorios (3+1) de 131,4 m2 en el complejo Neva Valeron Adab…
$264,001
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Apartamento 1 habitación en Bodrum, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bodrum, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 315 m²
Tendrás la oportunidad de vivir entre las maravillas naturales de Alanya Avsallar en las col…
Precio en demanda
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Tipos de propiedades en Mugla

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