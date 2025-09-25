Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Guzelbahce
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Guzelbahce, Turquía

Apartamento Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Guzelbahce, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Guzelbahce, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1/2
Pisos con Piscina Cerca de Servicios Diarios y Colegios en İzmir Güzelbahçe Güzelbahçe es un…
$229,075
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Guzelbahce, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Guzelbahce, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 1/2
Pisos con Piscina Cerca de Servicios Diarios y Colegios en İzmir Güzelbahçe Güzelbahçe es un…
$265,493
Dejar una solicitud
Ático Ático 5 habitaciones en Guzelbahce, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Guzelbahce, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Piso 2/2
Apartamentos con vistas a la naturaleza cerca de servicios en Esmirna Güzelbahçe es una tran…
$415,860
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir