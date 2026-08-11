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Apartamentos en venta en Kusadasi, Turquía

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áticos
6
1 habitación
15
2 habitaciones
22
3 habitaciones
11
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55 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 1/7
Apartamentos con Vistas al Mar, a las Montañas y a la Ciudad en Complejo en Kuşadası Los apa…
$333,661
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Apartamento 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/7
Apartamentos con Vistas al Mar, a las Montañas y a la Ciudad en Complejo en Kuşadası Los apa…
$207,100
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Apartamento en Sogucak, Turquía
Apartamento
Sogucak, Turquía
Área 416 m²
$5,75M
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 2/3
Amplios Apartamentos con Vistas al Mar y a la Naturaleza en Kuşadası Aydın Kuşadası tiene un…
$240,350
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Apartamento 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Piso 1/3
Apartamentos con Piscina Compartida Cerca de la Playa en Kuşadası Estos elegantes apartament…
$137,284
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 4/4
$5,29M
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 2/5
Apartamentos de Nueva Construcción en un Complejo con Piscina en Kuşadası Estos elegantes ap…
$167,981
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Apartamento 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2/5
Nueva Inversión 1 dormitorio Piso Residencia en Kuşadası Playa de las Damas (Kadınlar Denizi…
$177,216
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 1/5
Apartamentos en un prestigioso complejo con piscina en Kuşadası Kuşadası, una ciudad costera…
$176,724
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Apartamento 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 4/10
Apartamentos de vacaciones con vistas al mar frente a la playa en Kuşadası, Turquía Los apar…
$157,626
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Ático Ático 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 110 m²
Piso 5/5
Apartamentos de Nueva Construcción en un Complejo con Piscina en Kuşadası Estos elegantes ap…
$189,543
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 2/3
Apartamentos con Piscina Compartida Cerca de la Playa en Kuşadası Estos elegantes apartament…
$178,336
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Apartamento 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 1/3
Apartamentos con vistas al mar en un complejo seguro con piscina en Kuşadası, Turquía Estos …
$123,586
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Apartamento 1 habitacion en Kusadasi, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Kusadasi, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Bienvenido a una experiencia de vida excepcional en Aydın. Esta exquisita propiedad abarca 6…
$220,066
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Apartamento 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 140 m²
Piso 1
Apartamentos en un complejo con piscina a poca distancia de la playa en Kuşadası, Turquía Es…
$345,998
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Apartamento 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2/5
Amplios Apartamentos Nuevos en un Complejo Cerrado con Piscina en Kuşadası Estos apartamento…
$137,284
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 1/4
$7,85M
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Apartamento 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 58 m²
Experimente un estilo de vida que combina la vida moderna con la serenidad de la naturaleza …
$301,793
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Apartamento 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Piso 2/3
Apartamentos Cerca de Colegios Internacionales en la Carretera Principal de Kuşadası Ubicada…
$129,444
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Ático Ático 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Piso 1/3
Amplios Apartamentos con Vistas al Mar y a la Naturaleza en Kuşadası Aydın Kuşadası tiene un…
$512,595
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 2/2
Apartamentos en un complejo a poca distancia de la playa en Kuşadası Aydın Los elegantes apa…
$278,934
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Apartamento 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 2/5
Apartamentos con Vistas al Mar en un Complejo Seguro con piscina en Kuşadası, Aydın Los apar…
$337,583
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 1/3
Apartamentos Espaciosos con Vista al Campo de Golf y la Naturaleza en Kuşadası Kuşadası, sit…
$467,576
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Ático Ático 7 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Ático Ático 7 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 370 m²
Piso 5/6
Apartamentos con vistas al mar, piscina y seguridad en Kuşadası Los apartamentos están situa…
$458,974
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Apartamento 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 3/4
$8,25M
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 1/3
Apartamentos con vistas al mar en un complejo seguro con piscina en Kuşadası, Turquía Estos …
$170,666
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Ático Ático 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Piso 1
Apartamentos en un complejo con piscina a poca distancia de la playa en Kuşadası, Turquía Es…
$288,332
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Apartamento 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Piso 1/5
Apartamentos con piscina y complejo de seguridad cerca del puerto deportivo de Kuşadasi Los …
$310,897
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 1/3
Apartamentos cerca de la playa y cerca de los servicios diarios en Kuşadası Kadınlar Denizi …
$221,973
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 1/5
Apartamentos de Nueva Construcción en un Complejo con Piscina en Kuşadası Estos elegantes ap…
$194,444
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