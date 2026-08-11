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Apartamentos en venta en Bayrakli, Turquía

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3 habitaciones
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6 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Bayrakli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bayrakli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Piso 2/8
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Apartamento 2 habitaciones en Bayrakli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bayrakli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
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Apartamento 4 habitaciones en Bayrakli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bayrakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
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Piso 3/10
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Apartamento 4 habitaciones en Bayrakli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bayrakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Piso 2/10
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Apartamento 4 habitaciones en Bayrakli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bayrakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 4/11
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Apartamento 4 habitaciones en Bayrakli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bayrakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 4/9
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