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Apartamentos en venta en Çeşme, Turquía

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20 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Çeşme, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 2/5
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$316,773
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Apartamento 2 habitaciones en Çeşme, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 1/2
Apartamentos Cerca de Alaçatı y Playas en İzmir Çesme Reisdere Çeşme es uno de los centros i…
$433,510
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Apartamento 2 habitaciones en Çeşme, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 2/2
Apartamentos Cerca de Alaçatı y Playas en İzmir Çesme Reisdere Çeşme es uno de los centros i…
$389,345
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Çeşme, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 3/5
Piso en un complejo residencial a poca distancia del puerto deportivo y la playa en Çeşme El…
$198,789
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Apartamento 2 habitaciones en Çeşme, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Çeşme, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Alquiler de coches
$213,437
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Apartamento 3 habitaciones en Çeşme, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 2/2
Apartamentos Cerca de Alaçatı y Playas en İzmir Çesme Reisdere Çeşme es uno de los centros i…
$577,626
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Apartamento 4 habitaciones en Çeşme, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Piso 2/2
Apartamentos Cerca de Alaçatı y Playas en İzmir Çesme Reisdere Çeşme es uno de los centros i…
$833,315
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Apartamento en Çeşme, Turquía
Apartamento
Çeşme, Turquía
Precio desde 1,155.000 EURApartamentos lujosos y villas con vistas al mar en Cesme en primer…
$1,35M
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Apartamento 3 habitaciones en Çeşme, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 1/2
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$733,364
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Apartamento 4 habitaciones en Çeşme, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Piso 1/2
Apartamentos Cerca de Alaçatı y Playas en İzmir Çesme Reisdere Çeşme es uno de los centros i…
$1,08M
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Apartamento 3 habitaciones en Çeşme, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Çeşme, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 129 m²
Alquiler de coches
$286,622
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Apartamento 3 habitaciones en Çeşme, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 158 m²
Piso 1/5
Amplios Apartamentos en Complejo con Piscina y Ascensor en Çeşme Çeşme es una ciudad vacacio…
$421,979
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Apartamento 5 habitaciones en Çeşme, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 313 m²
Usted y rsquo; siempre han estado buscando nuevos mares. En nuevas costas. Aún así, pertenec…
$814,718
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Apartamento 4 habitaciones en Çeşme, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 162 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Çeşme, Izmir, Turquía
$855,499
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Apartamento 2 habitaciones en Çeşme, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
ç eşme es la península más bella del Egeo, y su valor aumenta cada día. Folkart Hills está u…
$272,753
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Apartamento 5 habitaciones en Çeşme, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Çeşme, Izmir, Turquía
$1,36M
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Apartamento 2 habitaciones en Çeşme, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 167 m²
You are at the center of an exclusive life at Folkart Boyalık ç eşme, located close to ç eşm…
$326,879
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Apartamento 4 habitaciones en Çeşme, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Çeşme, Turquía
Dormitorios 4
Área 300 m²
Izmir, la ciudad balnearia de Cesme es la península más hermosa de la costa egea, su valor c…
$807,528
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Apartamento 4 habitaciones en Çeşme, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 279 m²
Расстояние до: Пляж BOYALIK ...... 300 м. Марина ALTIN YUNUS ..... 1 км. Аквапарк AQUA TO…
$1,03M
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Apartamento 4 habitaciones en Çeşme, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 326 m²
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Çesme марина...... 2 км. Залив AYA YORGİ ..... 5 км. Образовательно-обуча…
$1,02M
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