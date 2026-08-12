Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Residencial
  4. Adosado
  5. Propiedad cerca del lago

Adosados del lago en Venta en Španjolska

;
Torrevieja
95
Marbella
44
Benidorm
4
Alicante
12
Mostrar más
Adosado Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Los Montesinos, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Los Montesinos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 183 m²
Número de plantas 2
Impresionante casa adosada que ofrece piscina privada, gran jardín y terraza en la azotea co…
$463,887
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir