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Adosados en Venta en El Alacantí, Španjolska

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Alicante
12
Mutxamel
4
El Campello
12
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34 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Ubicada en la encantadora localidad de Mutxamel, esta exclusiva colección de 14 adosados ofr…
$761,070
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 416 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,06M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Ubicada en la encantadora localidad de Mutxamel, esta exclusiva colección de 14 adosados ofr…
$657,288
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 460 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,30M
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 204 m²
Vive en una de las zonas más exclusivas de Alicante con Luzzerna, una promoción de 14 elegan…
$1,32M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Descubre un exclusivo complejo de espacios de vida modernos en una de las zonas residenciale…
$533,999
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Adosado Adosado 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 293 m²
Ubicada en la privilegiada zona de El Campello, esta exclusiva colección de 14 adosados ofre…
$619,234
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 460 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,14M
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 224 m²
Vive en una de las zonas más exclusivas de Alicante con Luzzerna, una promoción de 14 elegan…
$1,41M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Busot, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Busot, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Ubicado en el encantador municipio de Busot, este conjunto residencial ofrece 13 viviendas a…
$471,633
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Adosado Adosado 5 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Número de plantas 4
Presentamos una casa adosada en cuatro niveles en la ciudad de San Juan. El apartamento está…
$1,25M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Exclusivas viviendas en primera línea de playa en El Campello, Costa Blanca Descubre una pr…
$610,921
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Busot, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Busot, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 2
Presentamos una nueva casa vecina en los suburbios de Alicante en la ciudad de Bucot. Es una…
$403,891
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 416 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,06M
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 416 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,06M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Busot, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Busot, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Disfruta de la tranquilidad y el confort de vivir en una urbanización privada con piscina co…
$409,363
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 460 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,18M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Descubre un exclusivo complejo de casas modernas en una de las zonas residenciales más prome…
$575,609
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Adosado Adosado 2 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Elysium es un nuevo complejo residencial de lujo en la costa mediterránea en la zona de Cala…
$624,155
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado 6 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Descubra su casa de ensueño en la playa paradisíaca de San Juan en Alicante. Este impresiona…
$1,21M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Elysium es un nuevo complejo residencial de lujo en la costa mediterránea en la zona de Cala…
$785,973
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Adosado Adosado 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Exclusivas viviendas en primera línea de playa en El Campello, Costa Blanca Descubr…
$614,140
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Adosado Adosado 2 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Elysium es un nuevo complejo residencial de lujo en la costa mediterránea en la zona de Cala…
$624,155
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Adosado Adosado 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Ubicada en la privilegiada zona de El Campello, esta exclusiva colección de 14 adosados ofre…
$623,847
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 460 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,14M
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 416 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,06M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Elysium es un nuevo complejo residencial de lujo en la costa mediterránea en la zona de Cala…
$658,830
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Adosado Adosado 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Presentamos un nuevo adosado moderno en la primera línea del mar en los suburbios de Alicant…
$625,311
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Adosado Adosado 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 293 m²
Ubicada en la encantadora localidad de El Campello, esta exclusiva colección de cuatro vivie…
$771,448
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 206 m²
Chalets Adosados y Pareados de Obra Nueva en Cabo de las Huertas, Alicante Vivienda…
$1,34M
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Parámetros de las propiedades en El Alacantí, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
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