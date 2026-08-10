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Adosados en Venta en Marbella, Španjolska

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San Pedro Alcantara
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44 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 139 m²
Número de plantas 2
Adosados Nuevos Cerca del Mar en Marbella España Marbella es un símbolo que muestra el glam…
$2,23M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Casa típica de la ciudad para reformar en el centro de Marbella, consta de tres dormitorios …
$603,829
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 1
Espaciosa casa adosada de lujo con una gran terraza en la azotea, piscina comunitaria e impr…
$715,044
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 172 m²
Número de plantas 2
Adosados Nuevos Cerca del Mar en Marbella España Marbella es un símbolo que muestra el glam…
$2,29M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
El adosado forma parte de un exclusivo complejo residencial ubicado en una de las zonas más …
$1,45M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Ubicado en la prestigiosa zona de Nueva Andalucía, a pocos minutos a pie de la playa de Mist…
$1,16M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Rio Real, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rio Real, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
El ático está hecho en un estilo moderno, con encantadoras vistas panorámicas de la costa y …
$1,13M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Presentamos un elegante adosado de esquina con 4 dormitorios en una de las zonas más hermosa…
$1,45M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Descubre esta excepcional residencia frente al mar, ubicada en la prestigiosa Milla de Oro d…
$6,34M
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Adosado Adosado en Marbella, Španjolska
Adosado Adosado
Marbella, Španjolska
Área 132 m²
Nueva Promoción: Precios desde € 815,000 hasta € 1,200,000. [Habitaciones: 3 - 3] [Baños: 3 …
$806,630
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Adosado Adosado 6 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Adosado Adosado 6 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Casa adosada en venta en Nueva Andalucía, con 5 dormitorios, 3 baños, 2 baños en suite, 1 as…
$731,300
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Adosado Adosado en Marbella, Španjolska
Adosado Adosado
Marbella, Španjolska
Área 251 m²
Nueva Promoción: Precios desde € 835,000 hasta € 835,000. [Habitaciones: 3 - 3] [Baños: 3 - …
$830,904
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Esta espaciosa, elegante y moderna casa con todas las comodidades se encuentra en Nueva Anda…
$1,15M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Artola, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Artola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Esta encantadora casa adosada de dos dormitorios se encuentra en la cotizada zona de Cabopin…
$626,828
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Elegante casa adosada de 3 dormitorios con Golf & Mountain Visitas en la Comunidad de Nueva …
$922,830
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Una casa adosada exquisitamente renovada ubicada en pleno corazón de Nueva Andalucía, en la …
$1,39M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 409 m²
Un nuevo proyecto de 23 casas exclusivas situadas junto a Guadalmina Golf. Proyecto residenc…
$755,242
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Marbella, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 355 m²
Exclusiva finca con servicios ultramodernos, características avanzadas y una amplia variedad…
$1,05M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Esta impresionante villa cautiva con su incomparable combinación de lujo y ubicación. Situad…
$2,20M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
Ático con vistas a Nueva Andalucia, Valle del Golf y el mar. Orientación este y oeste. Const…
$986,463
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Nos complace presentarles esta exquisita casa adosada que goza de una ubicación prestigiosa …
$2,20M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Este espacioso y moderno adosado situado en urbanización Sierra Club combina espectaculares …
$889,852
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
EXCLUSIVA CASA ADOSADA ESQUINERA CON JARDÍN PRIVADO Y SOLÁRIUM CERCA DE PUERTO BANÚS Descub…
$603,496
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Esta exquisita casa adosada goza de una ubicación prestigiosa en el distinguido complejo Alt…
$1,92M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Ubicación perfecta en Nueva Andalucía. Pueblo de Atalaya de Río Verde. A solo 1,9 km de Puer…
$754,515
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Adosado Adosado 3 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Elegante casa adosada de 2 dormitorios en Nueva Andalucía, Marbella: perfecta para familias,…
$487,533
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
El adosado reformado cerca de Los Naranjos Golf está situado en una comunidad cerrada segura…
$638,436
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Artola, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Artola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Hermosa casa adosada de 2 dormitorios orientada al suroeste, ubicada en la encantadora zona …
$522,357
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Adosado Adosado 2 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 343 m²
Único ático - dúplex se encuentra en un prestigioso complejo residencial, en la zona de Nuev…
$941,148
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Adosado Adosado en Marbella, Španjolska
Adosado Adosado
Marbella, Španjolska
Área 223 m²
Nueva Promoción: Precios desde € 685,000 hasta € 685,000. [Habitaciones: 3 - 3] [Baños: 3 - …
$681,640
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Parámetros de las propiedades en Marbella, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Piscina
campo de golf cercano
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