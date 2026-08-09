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Adosados en Venta en Benidorm, Španjolska

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4 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
El complejo residencial consta de 39 contiguos 2/ 3/ 4 casas de habitación. Un nuevo product…
$214,726
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 182 m²
Este lujoso proyecto de estilo contemporáneo se encuentra en uno de los rincones más exclusi…
$943,494
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
Este proyecto de lujo de estilo moderno está ubicado en uno de los rincones más exclusivos d…
$1,36M
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TekceTekce
Adosado Adosado 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Casa adosada en primera línea de la playa en Benidorm. Salón con comedor, cocina, 3 dormitor…
$1,66M
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