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Adosados con piscina en Venta en Španjolska

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79 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 194 m²
Moderna y generosa casa adosada con amplia terraza en la azotea, piscina privada y hermoso j…
$485,446
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 416 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,06M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
Número de plantas 2
Gran casa adosada amueblada y lista con llave con piscina privada, jardín y terraza en la az…
$410,318
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Casa adosada en venta en el Valle del Sol en la zona de El Madroñal.  En la planta baja hay …
$348,720
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 224 m²
Vive en una de las zonas más exclusivas de Alicante con Luzzerna, una promoción de 14 elegan…
$1,41M
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 460 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,14M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 256 m²
Casa adosada elevada con amplias terrazas y piscina situada en un complejo de golf con acces…
$734,309
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Adosado Adosado 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 311 m²
Número de plantas 2
Bonita casa adosada esquinera con gran jardín, piscina comunitaria, pista de pádel y vistas …
$493,537
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Javier, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Increíble casa adosada grande con habitaciones espaciosas, terraza, piscina privada y terraz…
$350,332
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Una casa adosada increíble con acceso a la piscina comunitaria, terraza privada en la azotea…
$266,528
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Villa en la zona de El Galeon, en La Capitana. La villa consta de: 4 dormitorios, 3 baños, s…
$670,615
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Beautiful townhouse with private gardens, expansive outdoor living areas, resort swimming po…
$490,085
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Casa adosada de lujo con una gran terraza en la azotea y una piscina privada ubicada cerca d…
$395,854
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 171 m²
Atractiva casa adosada premium con terraza, piscina privada y una enorme parcela ubicada en …
$687,716
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Adosado Adosado en Polop, Španjolska
Adosado Adosado
Polop, Španjolska
Área 124 m²
Polop Hills Nature es un exclusivo proyecto residencial compuesto por 65 villas independient…
$589,139
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 186 m²
Fantástica casa adosada en la esquina con cocina completamente equipada, grandes terrazas, g…
$682,369
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Callosa de Segura, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Callosa de Segura, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Número de plantas 3
Enorme casa adosada moderna con tejado, garaje individual y piscina privada, rodeada de natu…
$402,951
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 222 m²
Número de plantas 1
Impresionante casa adosada con amplia azotea, jardín y piscina privada, situada cerca de la …
$474,350
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Adosado Adosado en Polop, Španjolska
Adosado Adosado
Polop, Španjolska
Área 158 m²
Polop Hills Nature es un exclusivo proyecto residencial compuesto por 65 villas independient…
$708,372
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 416 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,06M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Número de plantas 2
Impresionante casa adosada con espectaculares vistas al mar, una gran terraza bañada por el …
$517,810
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Adosado Adosado en Polop, Španjolska
Adosado Adosado
Polop, Španjolska
Área 138 m²
Polop Hills Nature es un exclusivo proyecto residencial compuesto por 65 villas independient…
$660,585
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 460 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,18M
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Adosado Adosado en Polop, Španjolska
Adosado Adosado
Polop, Španjolska
Área 163 m²
Polop Hills Nature es un exclusivo proyecto residencial compuesto por 65 villas independient…
$732,031
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Torrox, Španjolska
Adosado Adosado 6 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Casa adosada moderna de nueva construcción con vistas panorámicas al mar, hermosa terraza en…
$403,932
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Fantástica casa adosada de lujo con terraza, piscina privada y garaje ubicada en una zona pr…
$568,851
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Polop, Španjolska
Área 145 m²
Polop Hills Nature es un exclusivo proyecto residencial compuesto por 65 villas independient…
$704,507
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Javier, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 113 m²
Gran y precioso adosado con piscina privada, gran terraza, solarium y parking situado en una…
$467,553
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Adosado Adosado
Polop, Španjolska
Área 175 m²
Polop Hills Nature es un exclusivo proyecto residencial compuesto por 65 villas independient…
$800,549
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Impresionante casa adosada con cocina completamente equipada, terraza privada en la azotea y…
$688,046
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