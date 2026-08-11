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Adosados en Venta en El Campello, Španjolska

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12 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 293 m²
Ubicada en la privilegiada zona de El Campello, esta exclusiva colección de 14 adosados ofre…
$619,234
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Adosado Adosado 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Exclusivas viviendas en primera línea de playa en El Campello, Costa Blanca Descubre una pr…
$610,921
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Adosado Adosado 2 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Elysium es un nuevo complejo residencial de lujo en la costa mediterránea en la zona de Cala…
$624,155
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Adosado Adosado 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
$785,973
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Adosado Adosado 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Exclusivas viviendas en primera línea de playa en El Campello, Costa Blanca Descubr…
$614,140
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Adosado Adosado 2 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
$624,155
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Adosado Adosado 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Ubicada en la privilegiada zona de El Campello, esta exclusiva colección de 14 adosados ofre…
$623,847
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Adosado Adosado 2 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Elysium es un nuevo complejo residencial de lujo en la costa mediterránea en la zona de Cala…
$658,830
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Adosado Adosado 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Presentamos un nuevo adosado moderno en la primera línea del mar en los suburbios de Alicant…
$625,311
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Adosado Adosado 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 293 m²
Ubicada en la encantadora localidad de El Campello, esta exclusiva colección de cuatro vivie…
$771,448
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Adosado Adosado 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Construcción de 10 pareados en primera línea de playa en Muchavista Su ubicación exclusiva …
$2,42M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Bajada del precio!!!! Precioso adosado en uebnizacion cerca de la playa. Zona Campello, Vent…
$259,190
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