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Adosados en Venta en Región de Murcia, Španjolska

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Fuente Alamo de Murcia
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Los Alcazares
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Torre-Pacheco
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252 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Adosados de nueva construcción en Santa Rosalia Lake and Life Resort, Murcia Adosad…
$530,223
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Adosados de nueva construcción en Santa Rosalia Lake and Life Resort, Murcia Adosados de nu…
$530,223
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Bienvenido a tu nueva vida en armonía con la naturaleza. Descubra un proyecto residencial ún…
$240,126
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Este complejo residencial se encuentra en la zona de Golf Serena de Los Alcazares, en la par…
$549,025
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Águilas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 188 m²
Situado en la encantadora ciudad costera de Aguiles, este exclusivo complejo de 8 casas ados…
$461,181
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Encantadora casa adosada con terraza privada, amplia terraza en la azotea y acceso a la pisc…
$254,889
VAT
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Promoción de 4 Villas adosadas y pareadas de nueva construcción con piscina privada en el Co…
$295,616
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Bienvenido a su nuevo comienzo en armonía con la naturaleza. Descubre este singular proyecto…
$230,879
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
El complejo residencial se encuentra en la zona de Serena Golf en Los Alcázares, en la parte…
$531,687
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
Residencial Atenas es un moderno complejo residencial en San Pedro del Pinatar (Murcia), a p…
$352,532
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Este moderno proyecto combina líneas arquitectónicas actuales con un ambiente mediterráneo c…
$539,778
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Murcia, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Situado en la encantadora zona de Murcia, en Suchin, esta pintoresca ciudad española goza de…
$376,689
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Bienvenido a su nuevo comienzo en armonía con la naturaleza. Descubra un proyecto residencia…
$230,879
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 251 m²
Descubre la villa de tus sueños junto al mar en este hermoso rincón de la costa mediterránea…
$2,18M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Villas adosadas de nueva construcción en esquina a la venta en Torre Pacheco con piscina pri…
$324,719
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Javier, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Increíble casa adosada grande con habitaciones espaciosas, terraza, piscina privada y terraz…
$350,660
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Murcia, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Situado en la encantadora región de Murcia, en la ciudad de Susina, este pintoresco pueblo e…
$381,312
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Descubre tu villa de ensueño junto al mar en este hermoso rincón del Mediterráneo! Sumérgete…
$1,27M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Bienvenido a su nuevo comienzo en armonía con la naturaleza. Descubra un proyecto residencia…
$230,879
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Murcia, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Murcia, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Casas adosadas de nueva construcción con piscina privada en Avileses, Murcia Modern…
$334,350
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Lujosas Viviendas de 2 Dormitorios con Piscina Privada en Roldán Situada en Roldán, dentro d…
$323,610
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Descubre una exclusiva promoción para la venta de casas modernas situadas en una de las zona…
$254,170
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Bienvenido a su nuevo comienzo en armonía con la naturaleza. Descubra un proyecto residencia…
$230,879
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Adosado Adosado 3 habitaciones en San Javier, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en San Javier, en una zona bien comunicada …
$346,637
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 224 m²
$832,206
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Adosado Adosado 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 174 m²
Ubicados en la encantadora localidad de San Pedro del Pinatar, estos adosados ofrecen una op…
$553,390
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Una casa adosada increíble con acceso a la piscina comunitaria, terraza privada en la azotea…
$266,528
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Descubra una colección única de villas independientes en una de las zonas más tranquilas y p…
$589,942
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Murcia, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Murcia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Descubre un espacio exclusivo donde la modernidad se encuentra cómodamente en la ciudad de M…
$264,688
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Adosado Adosado 3 habitaciones en San Javier, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Javier, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
HERMOSAS CASAS ADOSADAS EN LA MANGA Este residencial se encuentra en el km 14 de La Manga …
$329,372
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Parámetros de las propiedades en Región de Murcia, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
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