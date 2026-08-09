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Adosados en Venta en Pilar de la Horadada, Španjolska

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89 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Modernos adosados y duplexes de nueva construcción se encuentran en la zona tranquila de Pil…
$420,843
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
Número de plantas 3
Evo Villas es un moderno complejo residencial en Pilar de la Horadada (Alicante), a pocos mi…
$438,023
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Ubicada en la encantadora Torre de la Horadada, esta exclusiva oferta inmobiliaria presenta …
$567,343
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TekceTekce
Adosado Adosado 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Casas adosadas y casas adosadas en esquina de nueva construcción en Pilar de la Horadada Vi…
$366,134
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Casas adosadas y casas adosadas en esquina de nueva construcción en Pilar de la Horadada …
$365,324
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Moderna casa adosada de playa con piscina privada, terraza en la azotea y vistas al mar junt…
$445,193
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado 3 habitaciones en Urbanizacion Mil Palmeras, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Urbanizacion Mil Palmeras, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
¡Tu oasis junto al mar! Tríplex de reestreno con gran jardín privado en Riomar XIII (Mil Pal…
$359,531
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Ubicado en la exclusiva zona de Torre de la Horadada, este conjunto residencial ofrece una e…
$530,327
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
ADOSADOS DE OBRA NUEVA EN PILAR DE LA HORADADA Adosados de obra nueva situados en Pilar de …
$484,983
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 107 m²
Ubicado en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, este conjunto residencial ofrece…
$409,248
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 116 m²
A pocos minutos de la ciudad de Alicante, en Pilar de la Horadada, hay dos casas modernas, t…
$483,531
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 222 m²
Número de plantas 1
Impresionante casa adosada con amplia azotea, jardín y piscina privada, situada cerca de la …
$474,350
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Número de plantas 2
En venta casa adosada de dos plantas en la ciudad de Pilar de la Horadada. El bungalow se en…
$420,957
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Número de plantas 2
Presentamos una casa adosada en dos niveles en la zona de Pilar de la Horadada. Pilar de la …
$318,448
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 128 m²
Número de plantas 3
Evo Villas es un moderno complejo residencial en Pilar de la Horadada (Alicante), a pocos mi…
$450,538
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Complejo residencial exclusivo de nueva construcción en la ciudad de Pilar de la Oradala, en…
$352,580
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Exclusivo complejo residencial en Pilar de la Horadada en la hermosa Costa Blanca. A sólo 2 …
$346,891
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Encantadora casa adosada completamente amueblada y lista para llaves, con amplia terraza, co…
$344,316
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Complejo residencial exclusivo de nueva construcción en Pilar de la Horadada, en la hermosa …
$358,268
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Ubicado en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, este conjunto residencial ofrece…
$403,598
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
ADOSADOS DE OBRA NUEVA EN PILAR DE LA HORADADA Adosados de obra nueva situados en Pilar de …
$409,022
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
En la hermosa zona de Alicante, concretamente en Pilar de la Ordada, se presentan impresiona…
$359,406
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Viviendas de Obra Nueva a 200 Metros de la Playa de Las Higuericas Viviendas modernas en To…
$529,954
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
ADOSADOS DE OBRA NUEVA EN PILAR DE LA HORADADA Adosados de obra nueva situados en Pilar…
$406,918
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Ubicado en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, este conjunto residencial ofrece…
$478,552
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Adosado Adosado 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Complejo residencial exclusivo de nuevos edificios en Pilar de la Horadada en la hermosa Cos…
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Adosado Adosado 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Esta propiedad impecable ofrece tres amplios dormitorios y dos elegantes baños modernos, cui…
$301,496
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Número de plantas 2
Presentamos una casa adosada en dos niveles en la zona de Pilar de la Horadada. La casa, con…
$294,670
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Ubicados en el encantador entorno de Pilar de la Horadada, estos adosados ofrecen una combin…
$443,958
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Ubicado en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, este conjunto residencial ofrece…
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