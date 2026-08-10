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Adosados en Venta en Cataluña, Španjolska

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30 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Begur, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Begur, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 249 m²
Exclusivo complejo residencial de 27 casas adosadas, situado a solo 5 minutos a pie del cent…
$607,840
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Casa adosada en venta en Lloret de MarLa magnífica casa adosada de tres niveles, situada en …
$407,336
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 360 m²
Residencias exclusivas en Lloret de Mar, Fenals – vida moderna junto al marPresentamos este …
$977,666
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Begur, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Begur, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 318 m²
Número de plantas 3
Chalet adosada de obra nueva en una zona residencial de Begur a pocos minutos del mar. Se…
Precio en demanda
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Agencia
Inmobiliaria Scat Realty
Idiomas hablados
Русский, Español
Adosado Adosado 4 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
Casas adosadas de nueva promoción en el centro de recidencial S'Agaro Inicio de la venta …
Precio en demanda
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Inmobiliaria Scat Realty
Idiomas hablados
Русский, Español
Adosado Adosado 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 160 m²
Casa adosada en la zona de Fenals de Lloret de Mar. La distancia al centro de Barcelona es d…
$640,983
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
Encantadora casa adosada reformada con piscina, lista para entrarSituado en una tranquila zo…
$445,450
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Esta elegante casa adosada, situada en la exclusiva zona de Santa Clotilda, una de las más b…
$678,322
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Mataró, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Mataró, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 245 m²
Exclusividad, amplitud y naturaleza se unen en esta magnífica casa ubicada en la prestigiosa…
$657,556
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 187 m²
Este exclusivo complejo residencial de S'Agaro consta de ocho nuevas casas adosadas situadas…
$1,25M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 264 m²
Adosado en venta en Sa Boadella, Lloret de MarSituado en una de las zonas más buscadas de Ll…
$707,056
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Sitges, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Sitges, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 273 m²
Casa adosada con vistas al mar en la urbanización de Mongavin ciudad de Sitges en la Costa G…
$871,433
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Salou, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Salou, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Complejo residencial de casas adosadas en construcción en la ciudad de Salou. La distancia a…
$575,146
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Un nuevo complejo de casas adosadas en la primera línea del mar en la ciudad de Lloret de Ma…
$906,291
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 223 m²
Número de plantas 2
PRECIOSA CASA ADOSADA, CON 4 DORMITORIOS Y GARAJE, EN SANTA CLOTILDE, LLORET DE MAR  La c…
$556,388
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 374 m²
Casa en primera línea con vistas al marHermosa casa de dos familias con vistas al mar en el …
$1,43M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Castelldefels, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 163 m²
Adosado en la zona de La Pineda de Castelldefels en la Costa Garraf. La distancia al mar es …
$854,005
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Arenys de Munt, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Arenys de Munt, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 261 m²
Magnífica casa adosada totalmente reformada, situada en la urbanización más prestigiosa de A…
$923,719
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 273 m²
Adosado a 400 metros del mar en el distrito Diagonal Mar de Barcelona. El área total es de 2…
$1,31M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Cambrils, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Cambrils, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Amplia casa adosada en venta en VILAFORTUNY ¡Tu propio rincón de felicidad en VILAFORTUNY! E…
$505,431
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Castelldefels, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Casa adosada en la zona Can Bow de Castelldefels en la Costa Garraf. El área total es de 150…
$801,719
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Castelldefels, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 236 m²
Casa adosada en el distrito de Luminetes de Castelldefels en la Costa Garraf. La distancia a…
$935,338
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Vinyols i els Arcs, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Vinyols i els Arcs, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 275 m²
Número de plantas 3
La arquitectura combina la sencillez del diseño contemporáneo con materiales auténticos y un…
$710,365
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 207 m²
Casa adosada en la zona de Fenals de Lloret de Mar. La distancia al centro de Barcelona es d…
$662,289
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Sitges, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Sitges, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 289 m²
Casa adosada en la urbanización de Lebantina ciudad de Sitges en la Costa Garraf. El área to…
$958,577
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Casa adosada en la zona de Fenals de Lloret de Mar. La distancia al centro de Barcelona es d…
$673,908
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 6 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Número de plantas 2
PRECIOSA CASA CON INCREÍBLES VISTAS AL MAR Y LICENCIA TURÍSTICA, EN UNA ZONA INMEJORABLE DE …
$1,25M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Premia de Dalt, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Premia de Dalt, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 276 m²
Adosados en un complejo residencial cerrado de 4 casas en la ciudad de Premia de Dalt en la …
$917,910
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Casa adosada en la zona de Fenals de Lloret de Mar. La distancia al centro de Barcelona es d…
$639,051
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Impresionante edificio de dos plantas con vistas al mar en Santa Maria de Llorel. La casa se…
$493,812
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Parámetros de las propiedades en Cataluña, Španjolska

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