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Adosados en Venta en Comunidad Valenciana, Španjolska

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739 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Cox, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Cox, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Descubre una colección exclusiva de 44 casas adosadas solárium diseñadas para aquellos que b…
$276,977
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Esta nueva casa se encuentra en la exclusiva zona de Gran Alacant (Santa Pola, Alicante). La…
$380,843
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Adosado Adosado en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado
Torrevieja, Španjolska
$144,513
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Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
TekceTekce
Adosado Adosado 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Apartamentos y adosados de obra nueva en El Raso (Guardamar del Segura) Exclusiva promoción…
$536,527
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
En la zona residencial de Gran Alacant, en el municipio de Santa Pola (Alicante), hay una vi…
$517,817
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Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 530 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en La Nucia, en un lugar alto, ofreciendo m…
$1,03M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Ubicado en la prestigiosa zona de Orihuela Costa, este conjunto de adosados ofrece una oport…
$422,048
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Vergel, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vergel, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN EL VERGEL Conjunto residencial de obra nueva de 65 modernos ap…
$427,628
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Situado en el corazón del prestigioso San Miguel de Salinas, esta hermosa casa adosada refor…
$230,013
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Piso 2/2
En venta un nuevo dúplex de dos plantas en un complejo residencial cerrado en una zona resid…
$352,532
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
Esta nueva villa se encuentra en la exclusiva zona de Gran Alacant (Santa Pola, Alicante). L…
$658,830
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Número de plantas 3
Presentando la nueva casa moderna en la ciudad de Gran Alakant. Adosado tiene tres niveles y…
$348,143
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Acogedora casa en venta en Orihuela Costa, distrito de Las Filipinas, situada en un tranquil…
$242,611
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Ubicado en el encantador municipio de Pilar de la Horadada, este conjunto residencial ofrece…
$432,311
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Ubicados en la encantadora localidad de Dolores, estos adosados ofrecen una excelente oportu…
$478,552
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Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Ubicada en la encantadora localidad de La Nucia, esta exclusiva colección de 28 propiedades …
$629,613
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Descubre la oportunidad perfecta con estas preciosas casas adosadas en Dolores, Alicante, do…
$374,493
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
En la bulliciosa ciudad costera de Torrevieja, este exclusivo complejo residencial ofrece 10…
$577,806
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Número de plantas 2
Presentamos una casa adosada en dos niveles en la zona de Pilar de la Horadada, junto a Torr…
$300,519
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
La vibrante ciudad costera de Torrevieja alberga este exclusivo complejo residencial de 10 c…
$577,806
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una magnífica casa adosada con piscina privada en la ciudad de Torrevieja, Los Bal…
$342,129
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Busot, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Busot, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Disfruta de la tranquilidad y el confort de vivir en una urbanización privada con piscina co…
$409,363
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 213 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Finestrat, este conjunto residencial ofrece un entorn…
$667,089
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Daya Nueva, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Daya Nueva, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Vivir en este encantador rincón de Alicante ofrece la combinación perfecta de tranquilidad y…
$345,597
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 2
Venta cómoda casa adosada en una urbanización cerrada en la ciudad de Dehesa de Campoamor. D…
$458,546
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Rafal, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rafal, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Rafal, este conjunto residencial ofrece una selección…
$310,194
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 103 m²
Quads y adosados de nueva construcción en Dolores Esta moderna urbanización de Dolores …
$522,057
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Cox, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Cox, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Adosados de obra nueva en venta en Cox - 44 casas modernas con grandes comodidades Descubra…
$258,248
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Cox, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Cox, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Nuevos bungalows y adosados en Cox, Alicante Exclusiva promoción residencial de 26 viviend…
$291,390
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Adosado Adosado 2 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Elysium es un nuevo complejo residencial de lujo en la costa mediterránea en la zona de Cala…
$624,155
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Parámetros de las propiedades en Comunidad Valenciana, Španjolska

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con Piscina
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