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Adosados en Venta en Guardamar del Segura, Španjolska

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12 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Apartamentos y adosados de obra nueva en El Raso (Guardamar del Segura) Exclusiva promoción…
$535,987
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Descubre este encantador bungalow de planta baja que te cautivará a primera vista. Con dos d…
$183,921
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Apartamentos y adosados de obra nueva en El Raso (Guardamar del Segura) Exclusiva p…
$535,987
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Adosado Adosado 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Ubicados en la encantadora localidad de Guardamar del Segura, estos adosados ofrecen una opc…
$529,290
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Casas de 3 dormitorios con piscina comunitaria en Guardamar del Segura, Alicante Guardamar d…
$527,899
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Casa adosada de diseño moderno en una zona protegida con jardines de cítricos y lagos de sal…
$529,290
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TekceTekce
Adosado Adosado 4 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 172 m²
Descubra estos impresionantes nuevos adosados situados en la privilegiada ubicación de Guard…
$586,012
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Le presentamos este impresionante apartamento en planta baja situado en uno de los complejos…
$288,961
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 171 m²
CHALETS ADOSADOS DE OBRA NUEVA EN GUARDAMAR DEL SEGURA Residencial de obra nueva de 8 chale…
$467,795
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Promoción de 22 viviendas de tres plantas más sótano (de 37,50m2 a 66,70m2) en Guardamar del…
$300,380
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Casa adosada de 142 metros cuadrados con 4 dormitorios y 2 baños completos. Cocina independi…
$316,529
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 144 m²
El complejo residencial El Oliveron en Guardsamar del Segura es una urbanización de 22 casas…
$286,340
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