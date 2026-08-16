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Adosados en Venta en Rojales, Španjolska

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20 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 134 m²
Número de plantas 2
Presentamos una nueva casa adosada de dos plantas con una superficie de 134.20 m2 del desarr…
$473,780
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 2
Presentamos una nueva casa de dos pisos con una superficie de 110,35 m2 del desarrollador en…
$461,801
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Rojales, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rojales, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Ubicado en el encantador municipio de Rojales, este exclusivo conjunto residencial ofrece 14…
$457,680
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DD CO DEDD CO DE
Adosado Adosado 3 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Una hermosa casa con 2 plantas y un solárium se encuentra en una parcela con piscina privada…
$334,038
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
Número de plantas 2
Gran casa adosada amueblada y lista con llave con piscina privada, jardín y terraza en la az…
$410,318
VAT
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado 4 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 2
Casa adosada de tres dormitorios en venta en Ciudad Quesada. Casa de dos plantas, tipo dúple…
$392,986
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 4 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Casa moderna Ciudad Quesada está en venta. La superficie de construcción es de 83 m2. Duplex…
$323,636
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Rojales, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rojales, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
ADOSADOS DE OBRA NUEVA EN ROJALES Residencial moderno de obra nueva de adosados y parea…
$454,050
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 246 m²
Villa en Ciudad Quesada se encuentra en una gran parcela privada de 921 m2, que inmediatamen…
$837,986
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Formentera del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Formentera del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Nuevas casas en Rojales – diseño moderno y confort mediterráneo. Descubre una nueva forma de…
$413,676
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Formentera del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Formentera del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Nuevas casas en Rojales – diseño moderno y confort en el estilo mediterráneo. Descubre una n…
$444,884
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Ofrecemos un moderno adosado situado en Rojales, una de las zonas residenciales más buscadas…
$218,454
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Número de plantas 2
Presentamos una nueva casa adosada de dos plantas con una superficie de 167 m2 del desarroll…
$411,364
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Número de plantas 1
Moderna casa adosada lista para entrar a vivir, con piscina privada, jardín y terraza en la …
$366,439
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 110 m²
Número de plantas 2
Elegantes casas adosadas de 3 dormitorios con piscinas privadas en Rojales Alicante Estas mo…
$444,124
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Casas Adosadas Modernas de 3 Dormitorios Estilo Ibicenco en Venta en Rojales Ubicadas en Roj…
$455,237
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Rojales, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rojales, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
ADOSADOS DE OBRA NUEVA EN ROJALES Residencial moderno de obra nueva de adosados y pareados …
$454,050
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Descubra este magnífico bungalow en dos niveles con solárium, situado en una parcela privada…
$334,038
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN CIUDAD QUESADA!!! Nuevo residencial compuesto por 36 villas pareada…
$382,096
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Rojales, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rojales, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 110 m²
$273,361
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