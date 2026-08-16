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Adosados en Venta en Adeje, Španjolska

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22 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 164 m²
Número de plantas 3
Casa en primera línea de Del DuqueEn venta es un adosado excepcional situado en un complejo …
$1,41M
VAT
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Se vende una espaciosa casa adosada en el complejo Terrazas del Galeon en Adeje. La casa con…
$290,405
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Adosado en venta en Los Menores, Tenerife. Casa de dos plantas con una cómoda distribución: …
$447,416
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Adosado Adosado 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
En venta hay un ático de dos niveles, ubicado en el complejo Un Posto Al Sol, Callao Salvaje…
$204,100
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 202 m²
Número de plantas 3
Casa adosada en venta en el complejo El Veril del Duque, situado en la segunda línea del océ…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Número de plantas 3
En venta es un elegante adosado con un diseño reflexivo, situado en una de las ubicaciones m…
$691,149
VAT
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 3 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Adosado en El Madroñal – Ideal para familias 116 m² construidos | 2 dormitorios dobles + 1 i…
$443,681
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Villa en la zona de El Galeon, en La Capitana. La villa consta de: 4 dormitorios, 3 baños, s…
$670,615
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Nos complace ofrecer esta hermosa casa adosada en venta situada en primera línea cerca de la…
$579,264
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Venta de una hermosa casa adosada en una de las zonas más prestigiosas y buscadas del sur de…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Se vende casa de esquina, con una superficie de 220 m2, construida en una parcela de 322 m2.…
$442,023
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Casa adosada en venta en el Valle del Sol en la zona de El Madroñal.  En la planta baja hay …
$348,720
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Magnífico adosado amueblado y totalmente reformado en venta exclusiva dentro del estupendo, …
$519,430
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Casa adosada única en Los Menores, Adeje Presentamos esta propiedad singular en Los Menores…
$364,184
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Casa adosada de tres pisos en el área de El Madroñal en el complejo residencial Oasis Fañabe…
$425,695
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 127 m²
Venta apartamento en la zona de El Madroñal en Mirador del Roque. Consta de un amplio salón,…
$291,572
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Casa adosada en el complejo Oasis Fañabe. Un área popular, a poca distancia del gran centro …
$487,692
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Tenemos en venta una fantástica casa, semi-adosada, recién reformada cerca de la zona del Ga…
$262,278
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Casa adosada en el complejo Balcon del Atlantico en Torviscas Alto. El complejo se encuentra…
$516,186
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Adosado en el complejo Ocean View en San Eugenio Alto, Costa Adeje con una hermosa vista. Ad…
$487,692
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Se vende casa adosada en el complejo con piscina Oasis Fañabé, ubicado en una de las zonas m…
$767,155
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
Casa adosada en Sueño Azul en la zona de Callao Salvaje con vistas panorámicas al océano y a…
$493,171
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