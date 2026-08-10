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Adosados en Venta en Los Alcazares, Španjolska

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43 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
El complejo residencial se encuentra en la zona de Serena Golf en Los Alcázares, en la parte…
$531,687
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Este complejo residencial se encuentra en la zona de Golf Serena de Los Alcazares, en la par…
$549,025
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 99 m²
Este complejo residencial se encuentra en la zona de Serena Golf de Los Alcazares, en la zon…
$537,467
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TekceTekce
Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
El complejo residencial se encuentra en la zona de Serena Golf en Los Alcazares, en la zona …
$537,467
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Adosado de 3 dormitorios con vistas al mar y con garaje. Espectacular adosado a escasos metr…
$367,389
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Una promoción residencial de viviendas tipo Quad situada en el entorno de Serena Golf, en Lo…
$540,821
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
El complejo residencial se encuentra en la zona de Serena Golf en Los Alcazares - una zona r…
$913,115
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 224 m²
$832,206
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Este complejo residencial se encuentra en la zona de golf de Serena, en Los Alcazares, una p…
$542,090
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Alojamiento exclusivo en Los Alcazares – diseño moderno y máxima comodidad en Costa Calida. …
$464,649
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 351 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Los Alcázares, este conjunto residencial ofrece una e…
$1,60M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Este complejo residencial se encuentra en la zona de Golf Serena de Los Alcazares, en la zon…
$537,467
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 99 m²
Este complejo residencial se encuentra en la zona de Serena Golf de Los Alcazares, en la zon…
$537,467
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Descubra su villa de ensueño cerca del mar en esta hermosa esquina del mar Mediterráneo! Sum…
$1,61M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
ADOSADOS DE OBRA NUEVA EN LOS ALCAZARES Residencial de obra nueva de villas y adosados en S…
$601,819
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Este moderno proyecto combina líneas arquitectónicas actuales con un ambiente mediterráneo c…
$539,778
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Casas adosadas de nueva construcción en primera línea de La Serena Golf en Los Alcázares …
$437,268
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 251 m²
Descubre la villa de tus sueños junto al mar en este hermoso rincón de la costa mediterránea…
$2,18M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Este complejo residencial se encuentra en la zona de Serena Golf de Los Alcazares, en la zon…
$537,467
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
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Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Este complejo residencial se encuentra en la zona de Serena Golf de Los Alcazares, en la par…
$774,414
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Descubre tu villa de ensueño junto al mar en este hermoso rincón del Mediterráneo! Sumérgete…
$1,27M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
Ubicado en el encantador municipio de Los Alcázares, este adosado ofrece una combinación per…
$449,723
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
ADOSADOS DE OBRA NUEVA EN LOS ALCAZARES Residencial de obra nueva de villas y adosados …
$601,819
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Este complejo residencial se encuentra en la zona de Golf Serena de Los Alcazares, una zona …
$537,467
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
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Dormitorios 3
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Área 99 m²
Este complejo residencial se encuentra en la zona de Serena Golf de Los Alcazares, en la zon…
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Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Este complejo residencial se encuentra en la zona de Serena Golf de Los Alcazares, en la zon…
$507,415
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Este complejo residencial se encuentra en la zona de Golf Serena de Los Alcazares, en la par…
$537,467
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 110 m²
El complejo residencial se encuentra en la zona de Golf Serena de Los Alcazares, en la zona …
$728,181
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Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Este complejo residencial se encuentra en la zona de Golf Serena de Los Alcazares, una zona …
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Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Este complejo residencial se encuentra en la zona de Serena Golf de Los Alcazares, en la par…
$525,908
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