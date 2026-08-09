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Adosados en Venta en Orihuela, Španjolska

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89 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Ubicado en la prestigiosa zona de Orihuela Costa, este conjunto de adosados ofrece una oport…
$422,048
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
En el corazón de Villamartin, una hermosa casa adosada de dos familias está a la venta, que …
$306,957
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 2
Casa adosada en venta en la popular zona de Villamartin en Orihuela Costa. Casa adosada cuad…
$250,185
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 5 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 2
Presentando el adosado con vistas al mar en la ciudad de Oriuela Costa en la zona Cabo Rog. …
$767,962
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Esta preciosa casa adosada de 2 dormitorios y 1,5 baños, totalmente reformada, se encuentra …
$233,233
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Descubre este magnífico triplex de tres dormitorios en la zona más codiciada de La Zenia, Or…
$323,113
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Exclusivo Complejo Residencial de Obra Nueva en Orihuela Costa Ubicación Privilegiada en el…
$374,108
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 96 m²
Número de plantas 2
Le presentamos una casa adosada en la ciudad de Orihuela en la urbanización del tipo cerrado…
$340,179
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Presentamos elegantes casas adosadas de nuevos edificios, creados para aquellos que aprecian…
$408,442
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Ubicado en la encantadora zona de Vistabella, este conjunto de 11 viviendas pareadas ofrece …
$467,020
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Casa adosada con 2 dormitorios, 2 baños, también hay una habitación adicional que se puede u…
$250,299
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Presentamos elegantes casas adosadas de nueva construcción para aquellos que aprecian confor…
$340,179
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Casa en venta en Orihuela Costa. Duplex tiene 2 dormitorios, dos baños, salón, cocina americ…
$259,400
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Adosado de 3 dormitorios recientemente reformado en Los Altos . Adosado completamente reform…
$330,452
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Presentamos esta hermosa casa adosada reformada con 3 dormitorios y 2 baños, situada en una …
$317,424
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Adosado en planta baja de 2 dormitorios en Mil Palmeras . Adosado de 2 dormitorios en planta…
$276,704
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA DE BUNGALOW EN VISTABELLA Residencial de obra nueva de bungal…
$360,297
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Número de plantas 2
Venta cómoda casa adosada en una urbanización cerrada en la ciudad de Dehesa de Campoamor. D…
$284,430
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Adosado Adosado en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado
Orihuela, Španjolska
$250,331
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Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Adosado Adosado 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Exclusivo Complejo Residencial de Obra Nueva en Orihuela Costa Ubicación Privilegiada en e…
$339,161
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Descubra esta acogedora casa adosada de dos familias con 3 dormitorios y 2 baños, idealmente…
$271,915
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Esta hermosa casa de 2 dormitorios y 2 baños (duplex) en la urbanización de San José se encu…
$273,053
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Villas pareadas todo en dos plantas con 3 dormitorios, 2 baños (1 en suite), parcela privada…
$404,751
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Chalet pareado de 4 dormitorios frente al mar en Campoamor . Amplio chalet adosado con cuatr…
$928,936
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Esta hermosa casa adosada de 3 dormitorios y 2 baños está en una tranquila comunidad en el c…
$266,227
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Número de plantas 2
Presentamos una casa adosada en la costa mediterránea en Cabo Roig. Se trata de una pintores…
$271,915
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 95 m²
Ubicado en la hermosa zona de Orihuela Costa, este conjunto residencial ofrece 13 adosados d…
$392,066
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 80 m²
Número de plantas 2
Casa en venta en la zona de La Zenia en Orihuela Costa. En la primera planta tiene un amplio…
$373,173
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Presentamos elegantes casas adosadas de nueva construcción, ideal para aquellos que buscan c…
$340,179
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 95 m²
Ubicado en la hermosa zona de Orihuela Costa, este conjunto residencial ofrece 13 adosados d…
$390,913
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