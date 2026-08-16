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Adosados en Venta en La Nucía, Španjolska

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21 propiedad total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 530 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en La Nucia, en un lugar alto, ofreciendo m…
$1,03M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 169 m²
COMPLEJO RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN LA NUCIA Complejo residencial de obra nueva de villas…
$531,956
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Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Ubicada en la encantadora localidad de La Nucia, esta exclusiva colección de 28 propiedades …
$620,387
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DD CO DEDD CO DE
Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 169 m²
Ubicada en la encantadora localidad de La Nucia, esta exclusiva colección de 28 propiedades …
$536,208
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Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 168 m²
La Nucia (Alicante) ofrece una nueva oportunidad para disfrutar de un rincón exclusivo del M…
$518,973
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Adosado Adosado 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 299 m²
Descubre la armonía, la luz y la comodidad que ofrece AMIRAL, un complejo residencial de 24 …
$884,303
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 172 m²
Número de plantas 2
Presentamos una casa adosada de dos plantas en un nuevo complejo residencial con vistas eleg…
$528,220
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Adosado Adosado 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 298 m²
Descubra la armonía, la luz y el bienestar que ofrece AMIRAL, un complejo residencial con 24…
$882,761
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Adosado Adosado 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 133 m²
Casas Adosadas Modernas y Espaciosas de 3 y 4 Dormitorios con Piscina Comunitaria en La Nucí…
$535,958
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Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 530 m²
Descubra la armonía, la luz y el bienestar ofrecidos por AMIRAL, un complejo residencial fam…
$1,03M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 169 m²
COMPLEJO RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN LA NUCIA Complejo residencial de obra nueva de vi…
$531,956
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Adosado Adosado 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 186 m²
14 apartamentos de nueva construcción con jardín, piscina y garaje privado. La combinación p…
$686,570
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Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 169 m²
La Nucia, Alicante ofrece una nueva oportunidad para disfrutar de un exclusivo rincón del Me…
$537,467
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Adosado Adosado 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 311 m²
Número de plantas 2
Bonita casa adosada esquinera con gran jardín, piscina comunitaria, pista de pádel y vistas …
$493,537
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
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Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 172 m²
En La Nucia, Alicante, hay una nueva oportunidad para disfrutar de un rincón exclusivo del M…
$493,545
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Adosado Adosado 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 219 m²
Descubra la armonía, la luz y el bienestar ofrecidos por AMIRAL, un complejo residencial de …
$917,118
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Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Una promoción de pueblo de diseño y construcción contemporánea donde disfrutar del clima, co…
$443,067
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Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Ubicada en la encantadora localidad de La Nucia, esta exclusiva colección de 28 propiedades …
$629,613
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Adosado Adosado 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 403 m²
Descubra la armonía, la luz y el bienestar ofrecidos por AMIRAL, un complejo residencial de …
$900,532
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Adosado Adosado 2 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
El pareada ubicada en el pequeño pueblo de La Nucia. Situada en una urbanización tranquila, …
$233,221
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Adosado Adosado 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 100 m²
La vivienda tiene acceso desde dentro de la urbanización cerrada y desde la calle puede acc…
$290,713
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