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Adosados en Venta en Barcelona, Španjolska

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Castelldefels
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9 propiedades total found
Adosado Adosado 5 habitaciones en Mataró, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Mataró, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 245 m²
Exclusividad, amplitud y naturaleza se unen en esta magnífica casa ubicada en la prestigiosa…
$657,556
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Sitges, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Sitges, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 273 m²
Casa adosada con vistas al mar en la urbanización de Mongavin ciudad de Sitges en la Costa G…
$871,433
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Castelldefels, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 163 m²
Adosado en la zona de La Pineda de Castelldefels en la Costa Garraf. La distancia al mar es …
$854,005
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TekceTekce
Adosado Adosado 4 habitaciones en Arenys de Munt, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Arenys de Munt, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 261 m²
Magnífica casa adosada totalmente reformada, situada en la urbanización más prestigiosa de A…
$923,719
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 273 m²
Adosado a 400 metros del mar en el distrito Diagonal Mar de Barcelona. El área total es de 2…
$1,31M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Castelldefels, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Casa adosada en la zona Can Bow de Castelldefels en la Costa Garraf. El área total es de 150…
$801,719
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Castelldefels, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 236 m²
Casa adosada en el distrito de Luminetes de Castelldefels en la Costa Garraf. La distancia a…
$935,338
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Sitges, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Sitges, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 289 m²
Casa adosada en la urbanización de Lebantina ciudad de Sitges en la Costa Garraf. El área to…
$958,577
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Premia de Dalt, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Premia de Dalt, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 276 m²
Adosados en un complejo residencial cerrado de 4 casas en la ciudad de Premia de Dalt en la …
$917,910
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