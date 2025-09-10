Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Adosados en Venta en La Marina Baja, Španjolska

Benidorm
5
La Nucía
11
Villajoyosa
8
Adosado Adosado 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Se vende dúplex en primera línea de playa de Poniente en Benidorm Paseo Tamarindos, en cuya …
$1,92M
Adosado Adosado en Polop, Španjolska
Adosado Adosado
Polop, Španjolska
Área 138 m²
Polop Hills Nature es un exclusivo proyecto residencial compuesto por 65 villas independient…
$637,751
Adosado Adosado 3 habitaciones en Polop, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Сhalet adosado  en Polop de 89 m2 construidos en una parcela de 200 m2 con increíbles vistas…
$213,642
AdriastarAdriastar
Adosado Adosado 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
El complejo residencial consta de 39 contiguos 2/ 3/ 4 casas de habitación. Un nuevo product…
$214,726
Adosado Adosado 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 106 m²
Conjunto residencial con estructura robusta de hormigón armado y acero, cubierta invertida y…
$578,506
Adosado Adosado 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 172 m²
Número de plantas 2
Presentamos una casa adosada de dos pisos en un nuevo complejo residencial con vistas elegan…
$494,202
Adosado Adosado 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 229 m²
Entre la espesura de Sierra Cortina y a las faldas del majestuoso Puig Campana se levanta nu…
$609,577
Adosado Adosado 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 121 m²
Aster Residencial es un complejo privado ubicado a solo 100 metros del mar, en la ciudad nor…
$376,503
Adosado Adosado 4 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Casa familiar moderna en una preciosa urbanización junto a las montañas del Albir. La casa e…
$536,344
Adosado Adosado 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Casas Contemporáneas de 3 y 4 dormitorios con Excelentes Vistas al Mar en Finestrat Ubicadas…
$455,815
Adosado Adosado 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 133 m²
Lujosa casa adosada en Villajoyosa, a la playa 170 m - QUA8646 3 dormitorios, 4 baños. Área …
$526,104
Adosado Adosado 3 habitaciones en Polop, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Ubicadas en un entorno privilegiado, estas modernas villas pareadas ofrecen la combinación p…
$564,152
Adosado Adosado 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Presentamos un dúplex moderno en el nuevo complejo cerrado Camporosso Village en la zona de …
$577,533
Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Área 162 m²
Número de plantas 2
Presentamos una casa adosada de dos pisos en un nuevo complejo residencial con vistas elegan…
$576,369
Adosado Adosado 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 197 m²
Número de plantas 2
Presentamos una amplia casa adosada con impresionantes vistas al mar y la ciudad de Benidorm…
$804,380
Adosado Adosado 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 106 m²
Número de plantas 2
En venta un nuevo adosado con vistas al mar en Finestrat. La zona de la casa es de 106 metro…
$572,903
Adosado Adosado 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 85 m²
Moderna casa nueva en Villajoyosa, Costa Blanca, España - QUA8647 2 dormitorios, 3 baños. Ár…
$338,985
Adosado Adosado 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 164 m²
Aster Residencial es un complejo privado ubicado a solo 100 metros del mar, en la ciudad nor…
$637,221
Adosado Adosado 3 habitaciones en Polop, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
ADOSADOS DE OBRA NUEVA EN POLOP Adosados y villas pareadas modernas de obra nueva con varia…
$569,136
Adosado Adosado 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 172 m²
COMPLEJO RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN LA NUCIA Complejo residencial de obra nueva de villas…
$497,566
Adosado Adosado 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 297 m²
Se trata de un particular edificio que contará con ocho viviendas, al que se sumarán otras o…
$1,93M
Adosado Adosado 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Casa adosada en primera línea de la playa en Benidorm. Salón con comedor, cocina, 3 dormitor…
$1,66M
Adosado Adosado 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Área 170 m²
Presentamos un dúplex moderno en el nuevo complejo cerrado Camporosso Village en la zona de …
$579,794
Adosado Adosado 3 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Coqueta casa familiar cerca del pueblo de Alfaz del Pi, y todos los servicios básicos. La v…
$314,578
Adosado Adosado en Polop, Španjolska
Adosado Adosado
Polop, Španjolska
Área 175 m²
Polop Hills Nature es un exclusivo proyecto residencial compuesto por 65 villas independient…
$768,616
Adosado Adosado 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 10 m²
Número de plantas 2
Presentamos una casa adosada en un complejo residencial con piscina en la costa mediterránea…
$376,149
Adosado Adosado 3 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
La vivienda tiene un total de 132m2 construidos en 2 plantas. En la planta baja se encuentra…
$368,815
Adosado Adosado 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 133 m²
Casas Adosadas Modernas y Espaciosas de 3 y 4 Dormitorios con Piscina Comunitaria en La Nucí…
$508,836
Adosado Adosado 3 habitaciones en Polop, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 215 m²
Ubicadas en un entorno privilegiado, estas modernas villas pareadas ofrecen la combinación p…
$659,956
Adosado Adosado 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Presentamos una casa adosada en dos plantas con vistas elegantes en La Nucia. La Nucia es un…
$252,309
