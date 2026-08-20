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Adosados en Venta en El Vinalopó Medio, Španjolska

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15 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Descubre un lugar único en Alicante, Monforte del Cid. Presentamos una exclusiva promoción d…
$386 051
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Descubre una ubicación única en Alicante, Monforte del Sid. Presentamos una exclusiva promoc…
$390 675
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Descubre una ubicación única en Alicante, Monforte del Sid. Presentamos una exclusiva promoc…
$386 629
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
Casa adosada de lujo con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria situada junto a un c…
$422 287
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Descubre una ubicación única en Alicante, Monforte del Sid. Le presentamos una venta exclusi…
$404 545
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Descubre una ubicación única en Alicante, Monforte del Sid. Presentamos una exclusiva colecc…
$387 207
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TekceTekce
Adosado Adosado 4 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Piso 3
Inmuebles en venta cerca de un campo de golf en Monforte del Cid, Alicante Estas viviendas e…
$424 448
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Descubre una ubicación única en Alicante, Monforte del Sid. Te presentamos un programa exclu…
$387 785
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Descubre una ubicación única en Alcantari, Montfert de l Sid. Presentamos un desarrollo excl…
$384 895
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Descubre una ubicación única en Alicante, Monforte del Sid. Le presentamos una exclusiva pro…
$381 428
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Descubre una ubicación única en Alicante, Monforte del Sid. Presentamos un programa exclusiv…
$375 649
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Descubre una ubicación única en Alicante, Monforte el-Sid. Le presentamos una exclusiva prom…
$385 473
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 171 m²
Ubicado en Monforte del Cid, este conjunto residencial ofrece 36 adosados diseñados para qui…
$420 895
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Nueva construcción de Casas adosadas en Alicante en Monforte del Cid ( Elche) cerca del camp…
$236 858
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 105 m²
Taunhausy con 3 dormitorios Este complejo privado hermoso taunhausov con 3 dormitorios combi…
$217 975
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Parámetros de las propiedades en El Vinalopó Medio, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
campo de golf cercano
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