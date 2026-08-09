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Adosados en Venta en Lloret de Mar, Španjolska

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13 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
Encantadora casa adosada reformada con piscina, lista para entrarSituado en una tranquila zo…
$445,450
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 264 m²
Adosado en venta en Sa Boadella, Lloret de MarSituado en una de las zonas más buscadas de Ll…
$707,056
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Casa adosada en venta en Lloret de MarLa magnífica casa adosada de tres niveles, situada en …
$407,336
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TekceTekce
Adosado Adosado 4 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Esta elegante casa adosada, situada en la exclusiva zona de Santa Clotilda, una de las más b…
$678,322
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 360 m²
Residencias exclusivas en Lloret de Mar, Fenals – vida moderna junto al marPresentamos este …
$977,666
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 160 m²
Casa adosada en la zona de Fenals de Lloret de Mar. La distancia al centro de Barcelona es d…
$640,983
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Un nuevo complejo de casas adosadas en la primera línea del mar en la ciudad de Lloret de Ma…
$906,291
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 207 m²
Casa adosada en la zona de Fenals de Lloret de Mar. La distancia al centro de Barcelona es d…
$662,289
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 6 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Número de plantas 2
PRECIOSA CASA CON INCREÍBLES VISTAS AL MAR Y LICENCIA TURÍSTICA, EN UNA ZONA INMEJORABLE DE …
$1,25M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Casa adosada en la zona de Fenals de Lloret de Mar. La distancia al centro de Barcelona es d…
$639,051
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Casa adosada en la zona de Fenals de Lloret de Mar. La distancia al centro de Barcelona es d…
$673,908
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 374 m²
Casa en primera línea con vistas al marHermosa casa de dos familias con vistas al mar en el …
$1,43M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 223 m²
Número de plantas 2
PRECIOSA CASA ADOSADA, CON 4 DORMITORIOS Y GARAJE, EN SANTA CLOTILDE, LLORET DE MAR  La c…
$556,388
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