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Adosados en Venta en Gerona, Španjolska

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Lloret de Mar
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18 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Begur, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Begur, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 249 m²
Exclusivo complejo residencial de 27 casas adosadas, situado a solo 5 minutos a pie del cent…
$607,840
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
Encantadora casa adosada reformada con piscina, lista para entrarSituado en una tranquila zo…
$445,450
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 264 m²
Townhouse for sale in Sa Boadella, Lloret de MarLocated in one of the most sought-after area…
$707,056
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DD CO DEDD CO DE
Adosado Adosado 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Townhouse for sale in Lloret de MarMagnificent three-level townhouse located in a quiet resi…
$407,336
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Begur, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Begur, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 318 m²
Número de plantas 3
Chalet adosada de obra nueva en una zona residencial de Begur a pocos minutos del mar. Se…
Precio en demanda
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Agencia
Inmobiliaria Scat Realty
Idiomas hablados
Русский, Español
Adosado Adosado 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 160 m²
Casa adosada en la zona de Fenals de Lloret de Mar. La distancia al centro de Barcelona es d…
$640,983
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TekceTekce
Adosado Adosado 4 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 187 m²
Este exclusivo complejo residencial de S'Agaro consta de ocho nuevas casas adosadas situadas…
$1,25M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Esta elegante casa adosada, situada en la exclusiva zona de Santa Clotilda, una de las más b…
$678,322
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 360 m²
Exclusive residences in Lloret de Mar, Fenals - modern living seaWe present this exclusive p…
$977,666
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
Casas adosadas de nueva promoción en el centro de recidencial S'Agaro Inicio de la venta …
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Inmobiliaria Scat Realty
Idiomas hablados
Русский, Español
Adosado Adosado 4 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Casa adosada en la zona de Fenals de Lloret de Mar. La distancia al centro de Barcelona es d…
$639,051
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 374 m²
Casa en primera línea con vistas al marHermosa casa de dos familias con vistas al mar en el …
$1,43M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Un nuevo complejo de casas adosadas en la primera línea del mar en la ciudad de Lloret de Ma…
$906,291
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 6 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Número de plantas 2
PRECIOSA CASA CON INCREÍBLES VISTAS AL MAR Y LICENCIA TURÍSTICA, EN UNA ZONA INMEJORABLE DE …
$1,25M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 223 m²
Número de plantas 2
PRECIOSA CASA ADOSADA, CON 4 DORMITORIOS Y GARAJE, EN SANTA CLOTILDE, LLORET DE MAR  La c…
$556,388
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 207 m²
Casa adosada en la zona de Fenals de Lloret de Mar. La distancia al centro de Barcelona es d…
$662,289
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Casa adosada en la zona de Fenals de Lloret de Mar. La distancia al centro de Barcelona es d…
$673,908
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Impresionante edificio de dos plantas con vistas al mar en Santa Maria de Llorel. La casa se…
$493,812
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Parámetros de las propiedades en Gerona, Španjolska

con Garaje
con Vista a la montaña
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