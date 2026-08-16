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Adosados en Venta en San Miguel de Salinas, Španjolska

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10 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Situado en el corazón del prestigioso San Miguel de Salinas, esta hermosa casa adosada refor…
$230,013
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Esta encantadora casa se encuentra en una zona muy tranquila, a pocos pasos de las escuelas,…
$226,539
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Adosado Adosado 7 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Adosado Adosado 7 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Amplia casa de 7 habitaciones en San Miguel . Amplio chalet adosado en esquina de 400 m2 con…
$406,802
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It Is RealtyIt Is Realty
Adosado Adosado 3 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
La elegante casa adosada totalmente reformada ofrece 3 amplios dormitorios y 3 baños moderno…
$264,688
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Número de plantas 2
Presentamos una amplia casa adosada en la ciudad de San Miguel de Salinas. San Miguel de Sal…
$334,038
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Adosado Adosado 3 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Número de plantas 2
Hermosa casa adosada reformada en una hermosa urbanización situada justo fuera de San Miguel…
$264,688
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TekceTekce
Adosado Adosado 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Número de plantas 2
Presentamos una casa adosada de dos plantas en la ciudad de San Miguel de Salinas en la urba…
$206,896
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Adosado Adosado 3 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Si está buscando una propiedad en España en un lugar tranquilo entre de campos de naranjos y…
$149,651
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Adosado Adosado 2 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
VIVIENDAS ADOSADAS LLAVE EN MANO EN UN ENTORNO RURAL TRANQUILO!!!. . Viviendas de 2 y 3 dorm…
$143,192
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Adosado Adosado 3 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 105 m²
VIVIENDAS SEMI ADOSADAS LLAVE EN MANO EN UN ENTORNO RURAL TRANQUILO!!!. . Viviendas de 2 y 3…
$149,651
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