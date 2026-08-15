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Adosados en Venta en Torrevieja, Španjolska

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100 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
El encantador bungalow, situado en la tranquila y hermosa zona de La Velleta en Torrevieja, …
$439,560
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Adosado Adosado 1 habitación en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 1 habitación
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/1
Código 20260814101723Casa adosada en venta 40 metros cuadrados en España, Torrevieja, Alican…
$43,587
VAT
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Agencia
Dmd consulting
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Situado en la zona deseada de la playa de Los Locos, en la vibrante ciudad de Torrevieja, es…
$241,758
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DD CO DEDD CO DE
Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Villa de esquina separada con piscina privada, ubicada en Los Altos, Orihela Costa, una de l…
$381,724
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Descubre esta fantástica casa adosada de 3 dormitorios situada en un tranquilo complejo resi…
$283,401
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Descubre esta espectacular vivienda adosada completamente reformada, situada en una tranquil…
$422,036
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una magnífica casa adosada en el complejo residencial Residencial la Laguna con un…
$309,766
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Adosado Adosado en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado
Torrevieja, Španjolska
Venta: una casa adosada elegante y confortable, perfecta como casa permanente o un retiro de…
$317,845
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Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 187 m²
Situado en Los Altos, cerca de Los Balcones. La propiedad está construida sobre una parcela …
$391,831
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Descubre este encantador adosado que tiene todo lo que necesitas para una cómoda vida famili…
$264,688
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
$161,812
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Torrelamata, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Torrelamata, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 204 m²
Ubicada en la encantadora localidad de La Mata, esta exclusiva colección de adosados ofrece …
$945,572
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 67 m²
Situado en el corazón de Torrevieja, esta acogedora casa adosada con 3 dormitorios y 1,5 bañ…
$288,845
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
En la bulliciosa ciudad costera de Torrevieja, este exclusivo complejo residencial ofrece 10…
$577,806
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Situado en el corazón de Torrevieja, este acogedor adosado de 3 dormitorios y 1,5 baños ofre…
$288,845
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Amplio adosado renovado de 3 dormitorios con vistas al mar cerca de La Mata . Amplio adosado…
$406,802
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 116 m²
En la vibrante ciudad costera de Torrevieja, este complejo residencial único ofrece 10 casas…
$635,713
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Situado en una excelente ubicación, a tan solo 200 metros del mar, junto con su amplitud, or…
$367,413
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Esta casa reformada se encuentra en la famosa zona residencial de Los Balcones – Los Altos d…
$264,688
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Duplex se ofrece en venta en el exclusivo complejo residencial Coma, situado en Aguas Nuevas…
$404,545
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
En la bulliciosa ciudad costera de Torrevieja, este exclusivo complejo residencial ofrece 10…
$577,806
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Adosado de 3 dormitorios con vistas a la piscina en Los Altos. Amplia y luminosa vivienda ad…
$362,856
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Le ofrecemos un acogedor bungalow en la primera planta, completamente renovado y listo para …
$190,714
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 1/1
Presentamos una casa adosada en la ciudad de Torrevieja, el distrito del centro. Torrevieja …
$306,298
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 239 m²
Ubicada en la encantadora localidad de Torrevieja, esta exclusiva colección de viviendas ado…
$795,664
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
PRECIOSO ADOSADO EN LOS ALTOS, TORREVIEJA Llave en mano Adosado nuevo en Los Altos situado…
$383,691
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 172 m²
Situado en Los Altos, cerca de Los Balcones. La propiedad está construida sobre una parcela …
$391,831
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
En la bulliciosa ciudad costera de Torrevieja, este exclusivo complejo residencial ofrece 10…
$577,806
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Una casa adosada luminosa y bellamente renovada con 3 dormitorios y 2 baños se encuentra en …
$287,805
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 113 m²
Este dúplex de tres dormitorios y tres baños está situado en la exclusiva zona residencial d…
$376,805
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