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Adosados en Venta en Calpe, Španjolska

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3 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
Número de plantas 3
Exquisita casa adosada con terraza privada en la azotea, garaje, piscina comunitaria y pista…
$826,415
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 246 m²
Este nuevo proyecto exclusivo es una colección de 17 casas adosadas y duplexes. Con magnífic…
$872,661
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 186 m²
Este adosado ha sido construido en el año 2008 y se encuentra en buen estado. Está equipado …
$379,567
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