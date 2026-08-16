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Adosados en Venta en San Pedro del Pinatar, Španjolska

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20 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Sumérgete en una nueva forma de vida donde la innovación y el diseño se combinan para crear …
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Adosado Adosado 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Adosada de 2 Dormitorios frente a la Playa con Solárium y Aparcamiento Privado en El Mojón, …
$341,377
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Adosado Adosado 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Ubicados en la encantadora localidad de San Pedro del Pinatar, estos adosados ofrecen una op…
$438,192
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It Is RealtyIt Is Realty
Adosado Adosado 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Adosados de 3 Dormitorios con Piscina Privada en San Pedro del Pinatar Ubicados en San Pedro…
$437,475
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Adosado Adosado 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Viviendas Adosadas de Diseño Contemporáneo con Piscina Privada Exclusivo residencial ubicad…
$437,039
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 191 m²
Elegante y espaciosa casa adosada con piscina privada, gran terraza en la azotea y jardín, u…
$436,694
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 194 m²
Moderna y generosa casa adosada con amplia terraza en la azotea, piscina privada y hermoso j…
$485,446
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Casa adosada de lujo con una gran terraza en la azotea y una piscina privada ubicada cerca d…
$395,854
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Adosado Adosado 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
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Adosado Adosado 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
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San Pedro del Pinatar, Španjolska
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Dormitorios 3
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Adosado Adosado 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Descubra esta exclusiva oferta de bungalows en la primera y segunda planta con un solárium p…
$319,012
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Adosado Adosado 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Descubra un exclusivo programa de bungalows en la primera y segunda planta con una terraza p…
$344,441
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Adosado Adosado 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Ubicados en San Pedro del Pinatar, estos adosados ofrecen una excelente opción para quienes …
$437,039
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
Residencial Atenas es un moderno complejo residencial en San Pedro del Pinatar (Murcia), a p…
$352,532
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Adosado Adosado 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
Las Dunas I-II es un alojamiento emocionante en Murcia, a saber, en San Pedro del Pinata, co…
$485,338
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Adosado Adosado 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
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Área 109 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en San Pedro del Pinatar, uno de los lugare…
$438,064
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Adosado Adosado 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 174 m²
Ubicados en la encantadora localidad de San Pedro del Pinatar, estos adosados ofrecen una op…
$553,390
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Adosado Adosado 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
PLANTA BAJA QUAD CON PISCINA PRIVADA EN SAN PEDRO PINATAR Original quad de nueva construcci…
$234,167
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Adosado Adosado 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
QUAD DE ESQUINA EN PLANTA BAJA CON PISCINA PRIVADA EN SAN PEDRO PINATAR Original quad de nu…
$241,703
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Adosado Adosado 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
RESIDENCIAL DE 6 ADOSADOS DE LUJO EN SAN PEDRO DEL PINATAR Hermosos adosados de Obra Nueva …
$392,862
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