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Adosados en Venta en La Marina Alta, Španjolska

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Calpe
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Denia
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43 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Vergel, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vergel, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 118 m²
Situado en Alicante, en la zona de El Verger, este nuevo proyecto de construcción es una pro…
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Vergel, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vergel, Španjolska
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
Descubra un exclusivo complejo residencial de nueva construcción en El Verger, compuesto por…
$310,922
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Denia, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Disfrute de la vida a pocos pasos del Mediterráneo en un complejo único de casas ubicadas en…
$456,558
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TekceTekce
Adosado Adosado 2 habitaciones en Vergel, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vergel, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Situado en Alicante, en El Verger, este nuevo proyecto de construcción presenta un innovador…
$426,506
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Vergel, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vergel, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Situado en Alicante, El Verger, este nuevo proyecto residencial ofrece un concepto innovador…
$398,766
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Vergel, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vergel, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN EL VERGEL Conjunto residencial de obra nueva de 65 modernos ap…
$583,654
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Denia, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Disfrute de la vida a pocos pasos del Mediterráneo en un complejo único de casas en una zona…
$456,558
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Denia, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Villas contemporáneas ecológicas de 2 y 3 dormitorios cerca de la playa en Denia Alicante Lu…
$429,228
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Denia, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Disfrute de la vida a pocos pasos del Mediterráneo en una oferta única de casas en la ubicac…
$456,558
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Vergel, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vergel, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 57 m²
Adosados y chalés adosados de nueva construcción en El Verger, cerca de la playa Vi…
$284,095
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Vergel, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vergel, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Situado en Alicante, en la ciudad de El Verger, este nuevo complejo residencial ofrece un in…
$424,194
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Denia, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 201 m²
¡Vive tu sueño a solo 250 metros del mar Mediterráneo! Descubra un exclusivo complejo de cas…
$456,558
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Denia, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 207 m²
Disfrute de la vida a pocos pasos del Mediterráneo en un complejo único de casas en una zona…
$549,025
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Vergel, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vergel, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 113 m²
Situado en Alicante, en la ciudad de El Verger, este nuevo proyecto ofrece un innovador conc…
$516,661
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Vergel, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Vergel, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 113 m²
Número de plantas 2
Casa adosada de estilo moderno en un complejo cerrado único de un desarrollador en Dénia. Es…
$501,636
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Denia, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
¡Vive a sólo 250 metros del mar Mediterráneo! Descubra un exclusivo complejo de casas adosad…
$491,233
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
Número de plantas 3
Exquisita casa adosada con terraza privada en la azotea, garaje, piscina comunitaria y pista…
$826,415
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Vergel, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vergel, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN EL VERGEL Conjunto residencial de obra nueva de 65 moderno…
$583,654
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Denia, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
Villas contemporáneas ecológicas de 2 y 3 dormitorios cerca de la playa en Denia Alicante Lu…
$516,654
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Vergel, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vergel, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN EL VERGEL Conjunto residencial de obra nueva de 65 moderno…
$427,628
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Denia, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 93 m²
Número de plantas 2
Presentamos una casa adosada en un estilo moderno, situada en un complejo cerrado único Tala…
$450,778
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 246 m²
Este nuevo proyecto exclusivo es una colección de 17 casas adosadas y duplexes. Con magnífic…
$872,661
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Vergel, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vergel, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 57 m²
Adosados y chalés adosados de nueva construcción en El Verger, cerca de la playa Viviendas …
$284,095
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Vergel, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vergel, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Situado en Alicante, El Verger, este nuevo proyecto de construcción es un concepto innovador…
$412,636
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Denia, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Descubra un proyecto único en la Costa Blanca, donde el lujo se combina con la tranquilidad …
$569,830
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Denia, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Disfrute de la vida a pocos pasos del Mediterráneo en un complejo único de casas en una zona…
$456,558
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Vergel, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vergel, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Número de plantas 2
Casa adosada en un estilo moderno en un complejo cerrado único de un desarrollador en Dénia.…
$388,363
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Denia, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Número de plantas 2
Casa adosada de estilo moderno en un complejo cerrado único de un desarrollador en Dénia. Es…
$501,636
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Vergel, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vergel, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN EL VERGEL Conjunto residencial de obra nueva de 65 modernos ap…
$427,628
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Adosado Adosado 3 habitaciones
Vergel, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
Situado en Alicante, El Verger, este nuevo proyecto de desarrollo ofrece un concepto innovad…
$518,973
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Parámetros de las propiedades en La Marina Alta, Španjolska

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