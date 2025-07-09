  1. Realting.com
Complejo residencial Lagoon Resort

Batumi, Georgia
de
$70,000
VAT
18/2/26
$70,000
17/5/23
$50,250
;
41 1
ID: 3460
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/2/26

Localización

  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Bienvenido a nuestro complejo residencial único –, el epítome de la vida de lujo, el trabajo y el entretenimiento. Estamos orgullosos de ofrecer a nuestros residentes una experiencia verdaderamente única, con tres bloques de incomparable comodidad y elegancia, así como una infraestructura de cinco estrellas que satisfaga todas sus necesidades.

Nuestro complejo ha sido diseñado con un enfoque en la creación de un entorno que fomente un estilo de vida de alta calidad. Ya sea que esté buscando un hogar cómodo para establecerse, un espacio para trabajar desde casa o simplemente un lugar para relajarse y descansar, lo tenemos cubierto.

Entendemos la importancia de la atención al detalle, por lo que hemos prestado gran atención al paisajismo de nuestro complejo. Hemos creado un hermoso espacio al aire libre que no solo es estéticamente agradable, sino que también mejora la experiencia general de vivir en nuestro complejo.

Nuestro equipo se compromete a proporcionar a nuestros residentes el mayor nivel de servicio posible. Nos esforzamos por superar las expectativas en todo lo que hacemos, desde el diseño de nuestras instalaciones hasta el nivel de atención y atención que brindamos a nuestros residentes.

En nuestro complejo residencial único, creemos que la vida de lujo debe ser accesible para todos, por lo que hemos creado un espacio que es asequible y de alta calidad. Te invitamos a unirte a nosotros y experimentar el epítome de la vida de lujo, el trabajo y el entretenimiento.

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Transporte
Finanzas

Reseña en vídeo de complejo residencial Lagoon Resort

Complejos similares
Edificio de apartamentos Filigreen
Tiflis, Georgia
de
$125,000
Edificio de apartamentos m3 Saburtalo
Tiflis, Georgia
de
$81,000
Edificio de apartamentos Dighomi Residence X2
Tiflis, Georgia
de
$45,000
Complejo residencial Tbilisi Gardens
Tiflis, Georgia
de
$150,000
Complejo residencial Tbilisi W. Villas
, Georgia
Precio en demanda
Otros complejos
Complejo residencial Tbilisi W. Villas
Complejo residencial Tbilisi W. Villas
Complejo residencial Tbilisi W. Villas
Complejo residencial Tbilisi W. Villas
Complejo residencial Tbilisi W. Villas
Mostrar todo Complejo residencial Tbilisi W. Villas
Complejo residencial Tbilisi W. Villas
, Georgia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 2
Área 293–596 m²
6 objetos inmobiliarios 6
El complejo residencial junto al río Kura ofrece a los residentes y visitantes una rara oportunidad para experimentar la tranquilidad de la naturaleza intacta mientras permanece conectado a la comodidad de la vida urbana moderna. El impresionante paisaje en el bosque inundado preservado crea…
Agencia
Geo Estate
Edificio de apartamentos Archi Dighomi 3
Edificio de apartamentos Archi Dighomi 3
Edificio de apartamentos Archi Dighomi 3
Edificio de apartamentos Archi Dighomi 3
Edificio de apartamentos Archi Dighomi 3
Mostrar todo Edificio de apartamentos Archi Dighomi 3
Edificio de apartamentos Archi Dighomi 3
Tiflis, Georgia
de
$60,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 25
Archi Dighomi 3 es un complejo residencial multifuncional en Didi Dighomi que se distingue por su atractivo estético, arquitectura refinada y estilo característico. Incorpora un espacio comercial, 7000 metros cuadrados. patio verde, uno para niños y dos campos deportivos. Los bloques alemane…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos RiverFront Residence
Edificio de apartamentos RiverFront Residence
Edificio de apartamentos RiverFront Residence
Edificio de apartamentos RiverFront Residence
Edificio de apartamentos RiverFront Residence
Tiflis, Georgia
de
$53,000
Año de construcción 2027
Número de plantas 29
#29 N. Khosharauli Str. RiverFront Residence es un complejo residencial multifuncional que combina confort y bloques residenciales de clase empresarial: ParkView, SideView y FrontView. El proyecto incluye: - Un patio interior de 2500 metros cuadrados, de los cuales 1900 metros cuadrados es…
Agencia
sisnogroup
Realting.com
Últimas noticias en Georgia
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
24.11.2021
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
25.10.2021
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
Mostrar todas las publicaciones