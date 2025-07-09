Un complejo residencial multifuncional situado en la primera costa, rodeado de paisajes de montaña inspiradores en un lado y el mar infinito en el otro. La arquitectura del proyecto destaca por su sofisticado diseño, complementado por un encantador jardín de olivas. Los colores y formas exteriores cuidadosamente seleccionados se mezclan perfectamente en el paisaje local, mejorando el ambiente de paz y comodidad. Entre los aceitunas agraciados, se crea un espacio perfecto para la relajación y restauración de la armonía interior.

Se ha prestado especial atención a la distribución y distribución de apartamentos para garantizar a los residentes el máximo acceso a impresionantes vistas tanto del mar como de las montañas. La arquitectura moderna del edificio se caracteriza por formas lineales limpias y un arreglo innovador de fachadas. Los materiales exteriores y los efectos visuales se integran armoniosamente con la naturaleza circundante, mientras que las terrazas y la exuberante vegetación en los tejados crean un ambiente acogedor y acogedor.



Departamentos

Estudio - área desde 29.7 m2, precio desde $52,500

1 dormitorio - área desde 50.99 m2, precio desde $111,000

2 dormitorios — zona desde 89,57 m2, precio desde 175.000 dólares

Ático - área desde 73.1 m2, precio bajo petición

*Renovación de pavo disponible para + $800/m2

El proyecto incorpora soluciones de ingeniería de vanguardia para máxima comodidad y eficiencia energética. El sistema Daikin VRF reduce el consumo de energía hasta en un 40% gracias al control de temperatura zonal preciso en cada habitación. Los baños están equipados con sistemas innovadores Geberit que no requieren tubos adicionales de ventilación. El proyecto cumple con los estándares de seguridad contra incendios de NFPA American, garantizando el más alto nivel de protección. Las fachadas están terminadas con vidrio de baja emisividad Schüco, que aumenta los ahorros energéticos hasta en un 15%, ofreciendo un aislamiento excelente y una apariencia moderna y elegante.



Infraestructura y servicios

Espacio de trabajo

Restaurantes & Bares

Aparcamiento subterráneo

Gimnasio & Centro de fitness & Sauna

Servicios de gestión de bienes

Zonas comerciales

Piscina & Piscina infinita

Seguridad y vigilancia

Servicio de recepción 24 horas

Limpieza y mantenimiento

El complejo se encuentra en un lugar pintoresco en la primera línea del Mar Negro, en la zona de Gonio/Kvariati. Ofrece el equilibrio perfecto de aislamiento y accesibilidad: a solo 30 metros de una amplia playa de guijarros, a 15 km del centro de Batumi, y a sólo 10–15 minutos en coche del aeropuerto internacional de Batumi. Desde los apartamentos, los residentes disfrutan de impresionantes vistas panorámicas del mar y las montañas, mejorando significativamente el valor de la propiedad. La zona es famosa por su pureza ecológica, agua de mar cristalina y aire fresco. En las inmediaciones encontrará prestigiosas propiedades como Wyndham Residence y Radisson Blu, así como emblemáticos hitos como la Fortaleza Gonio-Apsaros y la cascada Andrew the First-Called.