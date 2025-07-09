  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Batumi
  4. Complejo residencial

Complejo residencial

Batumi, Georgia
de
$52,500
BTC
0.6244770
ETH
32.7315120
USDT
51 905.9365561
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
11
Dejar una solicitud
ID: 27442
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    16

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Un complejo residencial multifuncional situado en la primera costa, rodeado de paisajes de montaña inspiradores en un lado y el mar infinito en el otro. La arquitectura del proyecto destaca por su sofisticado diseño, complementado por un encantador jardín de olivas. Los colores y formas exteriores cuidadosamente seleccionados se mezclan perfectamente en el paisaje local, mejorando el ambiente de paz y comodidad. Entre los aceitunas agraciados, se crea un espacio perfecto para la relajación y restauración de la armonía interior.

Se ha prestado especial atención a la distribución y distribución de apartamentos para garantizar a los residentes el máximo acceso a impresionantes vistas tanto del mar como de las montañas. La arquitectura moderna del edificio se caracteriza por formas lineales limpias y un arreglo innovador de fachadas. Los materiales exteriores y los efectos visuales se integran armoniosamente con la naturaleza circundante, mientras que las terrazas y la exuberante vegetación en los tejados crean un ambiente acogedor y acogedor.

Departamentos

  • Estudio - área desde 29.7 m2, precio desde $52,500
  • 1 dormitorio - área desde 50.99 m2, precio desde $111,000
  • 2 dormitorios — zona desde 89,57 m2, precio desde 175.000 dólares
  • Ático - área desde 73.1 m2, precio bajo petición

*Renovación de pavo disponible para + $800/m2

El proyecto incorpora soluciones de ingeniería de vanguardia para máxima comodidad y eficiencia energética. El sistema Daikin VRF reduce el consumo de energía hasta en un 40% gracias al control de temperatura zonal preciso en cada habitación. Los baños están equipados con sistemas innovadores Geberit que no requieren tubos adicionales de ventilación. El proyecto cumple con los estándares de seguridad contra incendios de NFPA American, garantizando el más alto nivel de protección. Las fachadas están terminadas con vidrio de baja emisividad Schüco, que aumenta los ahorros energéticos hasta en un 15%, ofreciendo un aislamiento excelente y una apariencia moderna y elegante.

Infraestructura y servicios

  • Espacio de trabajo
  • Restaurantes & Bares
  • Aparcamiento subterráneo
  • Gimnasio & Centro de fitness & Sauna
  • Servicios de gestión de bienes
  • Zonas comerciales
  • Piscina & Piscina infinita
  • Seguridad y vigilancia
  • Servicio de recepción 24 horas
  • Limpieza y mantenimiento

El complejo se encuentra en un lugar pintoresco en la primera línea del Mar Negro, en la zona de Gonio/Kvariati. Ofrece el equilibrio perfecto de aislamiento y accesibilidad: a solo 30 metros de una amplia playa de guijarros, a 15 km del centro de Batumi, y a sólo 10–15 minutos en coche del aeropuerto internacional de Batumi. Desde los apartamentos, los residentes disfrutan de impresionantes vistas panorámicas del mar y las montañas, mejorando significativamente el valor de la propiedad. La zona es famosa por su pureza ecológica, agua de mar cristalina y aire fresco. En las inmediaciones encontrará prestigiosas propiedades como Wyndham Residence y Radisson Blu, así como emblemáticos hitos como la Fortaleza Gonio-Apsaros y la cascada Andrew the First-Called.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 51.0 – 89.6
Precio por m², USD 1,954 – 2,177
Precio del apartamento, USD 111,000 – 175,000
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Estudio
Área, m² 29.7
Precio por m², USD 1,768
Precio del apartamento, USD 52,500

Localización en el mapa

Batumi, Georgia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual

Novedades para desarrolladores

09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
Todas las noticias inmobiliarias
Complejos similares
Edificio de apartamentos GREEN ROCK
Tiflis, Georgia
Precio en demanda
Edificio de apartamentos White Square Varketili 2
Tiflis, Georgia
de
$60,000
Complejo residencial Status House kvartiry po konkurentnoj cene ot nadeznogo zastrojsika
Batumi, Georgia
de
$36,641
Edificio de apartamentos Alpha Home Gldani
Tiflis, Georgia
de
$45,000
Edificio de apartamentos Archi Ramada Batumi
Batumi, Georgia
de
$2,000
Está viendo
Complejo residencial
Batumi, Georgia
de
$52,500
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Tbilisi Gardens
Complejo residencial Tbilisi Gardens
Tiflis, Georgia
de
$150,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 29
Área 31–127 m²
10 objetos inmobiliarios 10
Tbilisi Gardens en Tbilisi es un proyecto único del desarrollador Quadrum Global.El nuevo edificio está ubicado en el distrito de Saburtalo, en el centro del barrio. El complejo está situado cerca de las calles Sergo Zakariadze y Mikhail Asatin, Vazha Pshavela Avenue, así como 1st Vazha Psha…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.0 – 81.0
193,500 – 275,000
Apartamentos 2 habitaciones
127.0
432,000 – 510,000
Apartamentos 3 habitaciones
127.0
464,000
Agencia
sisnogroup
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Archi Kikvidze Garden
Edificio de apartamentos Archi Kikvidze Garden
Tiflis, Georgia
de
$1,300
Año de construcción 2025
Número de plantas 26
Área 63 m²
1 objeto inmobiliario 1
Residential complex Archi Kikvidze Garden is located in Nadzaladevi district, in an ideal location, on Z. Kikvidze Street, a 2-minute walk from the Gotsiridze and Didube metro stations. The complex stands out with a green courtyard of 15,000 sq.m. which includes a recreation areas, sports an…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
63.0
100,000
Agencia
sisnogroup
Dejar una solicitud
Complejo residencial Status House kvartiry po konkurentnoj cene ot nadeznogo zastrojsika
Complejo residencial Status House kvartiry po konkurentnoj cene ot nadeznogo zastrojsika
Batumi, Georgia
de
$36,641
Año de construcción 2027
Número de plantas 18
Área 30–85 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Status House - complejo residencialBatumi, al final de New BoulevardWindham Quarter.El proyecto es ideal tanto para residencia permanente como para alquiler a largo plazo.Precios competitivos, convenientes diseños de apartamentos, así como un espacio común y una infraestructura para su vida …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
84.9
97,647
Apartamento
30.0
37,500
Agencia
Зарубежная недвижимость
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Зарубежная недвижимость
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Georgia
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
24.11.2021
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
25.10.2021
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
Mostrar todas las publicaciones