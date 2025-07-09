  1. Realting.com
Complejo residencial Kvartira kotoraa zarabatyvaet

Batumi, Georgia
$49,613
30
ID: 33132
Localización

  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Número de plantas
    Número de plantas
    21

Detalles del interior

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

🏙 Apartamento - clase de negocios en la costa

Clubniy zhiloy dom
El complejo fue construido y construido en el pueblo.

📍 Ubicación

  • 🌊 300 m al mar

  • 🌳 250 metros para aparcar.

  • 🛍 700 m a TC Metro City

  • ✈ 10 minutos para AYROPORT

  • 🚶 5 minutos a bulwara central

Panoramnye speciesы na gorы and gorod

🏢 O dome

  • Formato Clubny, clase de negocios

  • 21 años, 1 cuerpo, 1 subsuelo

  • Todos los 300 apartamentos

  • 1 Habitaciones

  • Drowns 2.9 m

  • Monolith Tecnología carcassiana

  • 2 ascensores

  • Home gas-formed

  • Вожь Обесиватов

🛠 En kakoy condimentos apartamento sedated

Belыy karkas

🔧 Reparación bajo bloqueo y llave a $ 650/m2
(mebel, técnica, santécnica, etc.)

Infraestructura de gran hogar

Vivir y trabajar, no entrar en el complejo:

  • ‍💻 Spornыy covorking con zona dla obras

  • 🏋️‍♂️ Tendencia

  • 🚗 Aparcamiento subterráneo

  • 🚲 Comidas Komnatы (velosipedы, kolaski, atleta)

  • 🛎 Resepchen and conserge-service

  • 🔐 Seguridad y videovigilancia 24/7

  • ⚡ Vыsokospeedoy Internet

  • Profesional de su empresa de gestión

💳 Condiciones de compra

  • Polnaya

  • Las criptomonedas son posibles

  • 🔥 Action:

    • PW 30%

    • El porcentaje de la facturación hasta 20 meses

🏗 O builder

  • 17 años

  • 250 sauté en shat

  • 2 proyectos en etapas de construcción
    Nadjezhnyy desarrollador con subverter.

🤝 Operaciones de reconciliación

  • Selección de apartamentos bajo vida o inversión

  • Polnois liberación legal

  • Administrar la reparación

  • Ayuda con administración y personal en Arendu

📞 Escribe o los permisos de la variante subberu luchshii y rasskaju alrededor del precio actual.
Número de apartamento limitado.

Apartamentos Apartamento
Área, m² 31.5
Precio por m², USD 1,575
Precio del apartamento, USD 49,613

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
