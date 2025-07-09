Complejo residencial Kvartira kotoraa zarabatyvaet

🏙 Apartamento - clase de negocios en la costa
Clubniy zhiloy dom
El complejo fue construido y construido en el pueblo.
📍 Ubicación
🌊 300 m al mar
🌳 250 metros para aparcar.
🛍 700 m a TC Metro City
✈ 10 minutos para AYROPORT
🚶 5 minutos a bulwara central
Panoramnye speciesы na gorы and gorod
🏢 O dome
Formato Clubny, clase de negocios
21 años, 1 cuerpo, 1 subsuelo
Todos los 300 apartamentos
1 Habitaciones
Drowns 2.9 m
Monolith Tecnología carcassiana
2 ascensores
Home gas-formed
Вожь Обесиватов
🛠 En kakoy condimentos apartamento sedated
Belыy karkas
🔧 Reparación bajo bloqueo y llave a $ 650/m2
(mebel, técnica, santécnica, etc.)
Infraestructura de gran hogar
Vivir y trabajar, no entrar en el complejo:
💻 Spornыy covorking con zona dla obras
🏋️♂️ Tendencia
🚗 Aparcamiento subterráneo
🚲 Comidas Komnatы (velosipedы, kolaski, atleta)
🛎 Resepchen and conserge-service
🔐 Seguridad y videovigilancia 24/7
⚡ Vыsokospeedoy Internet
Profesional de su empresa de gestión
💳 Condiciones de compra
Polnaya
Las criptomonedas son posibles
🔥 Action:
PW 30%
El porcentaje de la facturación hasta 20 meses
🏗 O builder
17 años
250 sauté en shat
2 proyectos en etapas de construcción
Nadjezhnyy desarrollador con subverter.
🤝 Operaciones de reconciliación
Selección de apartamentos bajo vida o inversión
Polnois liberación legal
Administrar la reparación
Ayuda con administración y personal en Arendu
📞 Escribe o los permisos de la variante subberu luchshii y rasskaju alrededor del precio actual.
Número de apartamento limitado.