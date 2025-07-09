  1. Realting.com
Piso en edificio nuevo

Batumi, Georgia
de
$35,000
de
$1,000/m²
BTC
0.4163180
ETH
21.8210080
USDT
34 603.9577041
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
7
ID: 24628
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 16/8/25

Localización

  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Número de plantas
    Número de plantas
    34

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión

Batumi, Georgia

