  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Batumi
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Batumi, Georgia

apartamentos
94
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Casa adosada Home
Casa adosada Home
Casa adosada Home
Casa adosada Home
Casa adosada Home
Mostrar todo Casa adosada Home
Casa adosada Home
Batumi, Georgia
de
$218,583
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Área 147 m²
1 objeto inmobiliario 1
Un complejo de casas adosadas con vistas panorámicas al mar y a la montaña ?Gonio La instalación se entregará en el cuarto trimestre de 2024? Infraestructura externa: ?Zona verde Fortaleza ?Gonio-Apsaros Supermercado ? Infraestructura interna: ?? «Parking ⁇ ?? seguridad y videovigila…
Agencia
Property of Georgia
Dejar una solicitud
Casa adosada Polo Villas Avenue
Casa adosada Polo Villas Avenue
Casa adosada Polo Villas Avenue
Casa adosada Polo Villas Avenue
Casa adosada Polo Villas Avenue
Mostrar todo Casa adosada Polo Villas Avenue
Casa adosada Polo Villas Avenue
Batumi, Georgia
de
$290,000
Número de plantas 2
Se vende casa adosada de dos plantas en Batumi en el complejo Polo Avenue, con una superficie de 167 m². En la planta baja: amplia sala de estar, cocina, baño y trastero. En la segunda planta: 3 dormitorios, 2 baños y un trastero. La propiedad cuenta con un patio trasero con palmeras pl…
Desarrollador
Polo Villas Batumi
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Sunny Cottage
Pueblo de cabañas Sunny Cottage
Pueblo de cabañas Sunny Cottage
Pueblo de cabañas Sunny Cottage
Pueblo de cabañas Sunny Cottage
Mostrar todo Pueblo de cabañas Sunny Cottage
Pueblo de cabañas Sunny Cottage
Batumi, Georgia
de
$50,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
El complejo residencial de verano es un espacio moderno creado para una vida cómoda, trabajo y recreación. El complejo está situado a poca distancia del mar y está rodeado de naturaleza siempre verde. Arquitectura moderna, diseños reflexivos e infraestructura desarrollada lo hacen ideal para…
Agencia
Gulfstream
Dejar una solicitud
OneOne
Pueblo de cabañas Polo Villas Signature
Pueblo de cabañas Polo Villas Signature
Pueblo de cabañas Polo Villas Signature
Pueblo de cabañas Polo Villas Signature
Pueblo de cabañas Polo Villas Signature
Mostrar todo Pueblo de cabañas Polo Villas Signature
Pueblo de cabañas Polo Villas Signature
Batumi, Georgia
de
$242,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 148–197 m²
11 objetos inmobiliarios 11
Zweistöckige Reihenhäuser stehen im Polo Signature Komplex in Batumi zum Verkauf, mit einer Fläche von 147 bis 189 m². Im Erdgeschoss befinden sich ein großes Wohnzimmer, eine Küche und ein Badezimmer. Im Obergeschoss gibt es 4 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Jedes Haus verfügt über einen …
Desarrollador
Polo Villas Batumi
Dejar una solicitud
Villa VistaMarevillas
Villa VistaMarevillas
Villa VistaMarevillas
Villa VistaMarevillas
Villa VistaMarevillas
Mostrar todo Villa VistaMarevillas
Villa VistaMarevillas
Batumi, Georgia
de
$294,000
Año de construcción 2024
1 objeto inmobiliario 1
Villas y apartamentos premium Complejo en un ambiente ecológicamente limpio. en gonio 800 metros hasta la playa más limpia de la costa 550 metros hasta la parada de autobús más cercana 10 km hasta el centro comercial más grande de Batumi 8 km hasta el aeropuerto internacion…
Desarrollador
universal23
Dejar una solicitud
Casa adosada HOME
Casa adosada HOME
Casa adosada HOME
Casa adosada HOME
Casa adosada HOME
Batumi, Georgia
de
$230,319
Número de plantas 3
Área 147 m²
1 objeto inmobiliario 1
Complejo residencial único HOME en Gonio, un suburbio pintoresco y ecológicamente limpio de Batumi! ¡Obtenga hasta $2000 en ingresos pasivos mensuales en 2024 gracias a alquileres a largo plazo! Tasas hipotecarias del 8%, pago a plazos del 0% por parte del promotor por hasta 36 meses. Fec…
Desarrollador
One Development
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Pueblo de cabañas Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Pueblo de cabañas Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Pueblo de cabañas Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Pueblo de cabañas Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Mostrar todo Pueblo de cabañas Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Pueblo de cabañas Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Batumi, Georgia
de
$129,800
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Venta de casas en Batumi - Sunny Cottage.Villas de 3 habitaciones en la zona del aeropuerto.Disponible en marco verde o "votón" con acabado de alta calidad.Un patio confortable, piscina.Tecnología de construcción monolítica.Estacionamiento en tierra.Amplias y acogedoras villas con un diseño …
Agencia
Gulfstream
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir