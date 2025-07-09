  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Batumi
  4. Complejo residencial WGR2 Gonio Batumi

Complejo residencial WGR2 Gonio Batumi

Batumi, Georgia
de
$73,000
3/12/25
$73,000
22/2/25
$145,172
4/9/23
$117,306
BTC
0.8683205
ETH
45.5123881
USDT
72 173.9689256
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
9 1
Dejar una solicitud
ID: 5595
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo Incluido, se crea en el principio de "resort-city" y consta de 5 ubicaciones, conectadas por transbordadores e infraestructura. La infraestructura del complejo supera los 27.000 m2 e incluye piscinas, restaurantes, centros de fitness y spa, clínicas de fisioterapia, parques, helipuerto y mucho más (unos 90 objetos en total).

Disposiciones de residencia (voto)

  • Estudio (Junior Suite) - a partir de 37.3 m2 / Precio desde $147.000

  • 1 dormitorio ( suite de lujo) - a partir de 55.3 m2 / Precio desde $247,500

  • Con 2 dormitorios ( suite familiar) - a partir de 72.3 m2 / Precio desde $300,500

  • 1 dormitorio (Atico Duplex) - a partir de 69.5 m2 / Precio desde $322,000

  • 2 dormitorios (Atico Duplex) - desde 105.5 m2 / Precio desde $489.000

  • 1/4 de participación (propiedad práctica) - desde $73,000

Bajo el paraguas de Ambridge Hospitality, la empresa de gestión hotelera más grande del mundo, con más de 1.500 hoteles bajo su gestión, y 60 años de experiencia en el mercado. Al convertirse en propietario de residencia en este complejo, los inversores tendrán la oportunidad de intercambiar vacaciones en sus residencias para vacaciones en los hoteles más lujosos del mundo (4.500 hoteles, en 110 países). RCI, la red mundial de intercambio de hoteles vacacionales, ha estado en el mercado desde 1974.

Opciones de rentabilidad

  • Ingresos garantizados: 10-11% ROI por año

  • Ingresos reales: 15% ROI por año

  • Capitalización: 30% anual

  • Opción de compra

Infraestructura

  • 7 piscinas " 3 SPA (halal)

  • 12 restaurantes, cafeterías y bares

  • 2 centros de fitness & Campos deportivos

  • 7 parque infantil

  • Ciudad de cuerda con trampolín y pared de escalada

  • Fisioterapia y rehabilitación Clínica

  • Sala de conferencias y salas de reuniones

  • Co-working & Banquet Hall

  • Cinema Hall & Bowling

  • Mini Golf & Billares

  • Biblioteca & Tablas de Ajedrez

  • Bicicleta & Electric Scooter Rental

  • Casa de vino & Chacha Casa & Tasting Room

  • Complejo de baño " Sharko Ducha

  • Vino " Fitoterapia Center

  • Salas de sal, jacuzzi y salas de masaje

  • Primavera artesanal

  • Mercados y ecotiendas

  • Helicopter pad

El complejo se encuentra en la zona de élite de Batumi: Gonio-Kvariati. Esta zona es una verdadera perla de la costa del Mar Negro de Georgia. Es aquí donde se forma el barrio más prestigioso de Batumi, que es la ciudad turística más grande del país. El complejo está situado en una hermosa zona verde con plantas subtropicales reliquias, y todo el complejo se realiza zona ajardinada con diseño paisajístico. Este complejo es un rompe récords y cuenta con la mayor infraestructura hotelera de Georgia, que garantizará una alta ocupación, independientemente de la temporada.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 49.1 – 112.3
Precio por m², USD 1,716 – 9,500
Precio del apartamento, USD 145,172 – 891,100
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 62.5 – 137.4
Precio por m², USD 2,836 – 5,654
Precio del apartamento, USD 184,530 – 703,674
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 128.0 – 148.3
Precio por m², USD 3,149 – 5,307
Precio del apartamento, USD 466,971 – 679,263
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Estudio
Área, m² 38.0 – 40.9
Precio por m², USD 3,087 – 3,180
Precio del apartamento, USD 117,306 – 130,045

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Ocio

Reseña en vídeo de complejo residencial WGR2 Gonio Batumi

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual

Novedades para desarrolladores

09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
Todas las noticias inmobiliarias
Complejos similares
Apart - hotel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Batumi, Georgia
de
$115,000
Edificio de apartamentos Vila Ambassadori
Khidistavi, Georgia
de
$265,000
Edificio de apartamentos RiverFront Residence
Tiflis, Georgia
de
$53,000
Complejo residencial Blox Krtsanisi
Tiflis, Georgia
de
$95,200
Complejo residencial Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Batumi, Georgia
de
$115,000
Está viendo
Complejo residencial WGR2 Gonio Batumi
Batumi, Georgia
de
$73,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Mostrar todo Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Batumi, Georgia
de
$102,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 130–151 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Wyndham Panorama — casas adosadas de lujo con vistas panorámicas al mar. La infraestructura del complejo es de 15.000 m2 y consta de piscinas, restaurantes, centros de fitness y spa, clínicas de fisioterapia, parques infantiles, parques, un helipuerto y mucho más. Empresa de gestión profesio…
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Batumi, Georgia
de
$65,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 16
Área 31–162 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Complejo multifuncional tipo hotel de 16 plantas compuesto tres cuadras Arquitectura distintiva Ubicación excepcional, cerca de la orilla del mar (vistas panorámicas a la montaña y al mar) Multifuncional - equipado con comercial, entretenimiento y espacios de ocio Apto para vivienda…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.0
109,650
Apartamentos 2 habitaciones
107.4 – 161.9
230,910 – 404,750
Apartamento
31.3
79,815
Desarrollador
Гумбати Групп
Dejar una solicitud
Complejo residencial Dreamland Oasis
Complejo residencial Dreamland Oasis
Complejo residencial Dreamland Oasis
Complejo residencial Dreamland Oasis
Complejo residencial Dreamland Oasis
Complejo residencial Dreamland Oasis
Complejo residencial Dreamland Oasis
Chakvi, Georgia
de
$156,763
Año de construcción 2021
Área 35–107 m²
12 objetos inmobiliarios 12
Un complejo único en un área de 100,000 m2 en una zona subtropical ecológicamente limpia en la costa del Mar Negro, a solo 9 km de la ciudad de Batumi. El complejo combina el Dreamland Oasis Hotel, apartamentos privados y más de 50 objetos de su propia infraestructura. 1 Los apartamentos d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
58.9 – 88.4
106,713 – 180,824
Apartamentos 2 habitaciones
107.4
251,811
Apartamento
35.0 – 38.0
66,328 – 88,886
Desarrollador
Dreamland Oasis Chakvi
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Georgia
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
24.11.2021
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
25.10.2021
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
Mostrar todas las publicaciones