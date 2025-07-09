Complejo residencial WGR2 Gonio Batumi

Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo Incluido, se crea en el principio de "resort-city" y consta de 5 ubicaciones, conectadas por transbordadores e infraestructura. La infraestructura del complejo supera los 27.000 m2 e incluye piscinas, restaurantes, centros de fitness y spa, clínicas de fisioterapia, parques, helipuerto y mucho más (unos 90 objetos en total).
Disposiciones de residencia (voto)
Estudio (Junior Suite) - a partir de 37.3 m2 / Precio desde $147.000
1 dormitorio ( suite de lujo) - a partir de 55.3 m2 / Precio desde $247,500
Con 2 dormitorios ( suite familiar) - a partir de 72.3 m2 / Precio desde $300,500
1 dormitorio (Atico Duplex) - a partir de 69.5 m2 / Precio desde $322,000
2 dormitorios (Atico Duplex) - desde 105.5 m2 / Precio desde $489.000
1/4 de participación (propiedad práctica) - desde $73,000
Bajo el paraguas de Ambridge Hospitality, la empresa de gestión hotelera más grande del mundo, con más de 1.500 hoteles bajo su gestión, y 60 años de experiencia en el mercado. Al convertirse en propietario de residencia en este complejo, los inversores tendrán la oportunidad de intercambiar vacaciones en sus residencias para vacaciones en los hoteles más lujosos del mundo (4.500 hoteles, en 110 países). RCI, la red mundial de intercambio de hoteles vacacionales, ha estado en el mercado desde 1974.
Opciones de rentabilidad
Ingresos garantizados: 10-11% ROI por año
Ingresos reales: 15% ROI por año
Capitalización: 30% anual
Opción de compra
Infraestructura
7 piscinas " 3 SPA (halal)
12 restaurantes, cafeterías y bares
2 centros de fitness & Campos deportivos
7 parque infantil
Ciudad de cuerda con trampolín y pared de escalada
Fisioterapia y rehabilitación Clínica
Sala de conferencias y salas de reuniones
Co-working & Banquet Hall
Cinema Hall & Bowling
Mini Golf & Billares
Biblioteca & Tablas de Ajedrez
Bicicleta & Electric Scooter Rental
Casa de vino & Chacha Casa & Tasting Room
Complejo de baño " Sharko Ducha
Vino " Fitoterapia Center
Salas de sal, jacuzzi y salas de masaje
Primavera artesanal
Mercados y ecotiendas
Helicopter pad
El complejo se encuentra en la zona de élite de Batumi: Gonio-Kvariati. Esta zona es una verdadera perla de la costa del Mar Negro de Georgia. Es aquí donde se forma el barrio más prestigioso de Batumi, que es la ciudad turística más grande del país. El complejo está situado en una hermosa zona verde con plantas subtropicales reliquias, y todo el complejo se realiza zona ajardinada con diseño paisajístico. Este complejo es un rompe récords y cuenta con la mayor infraestructura hotelera de Georgia, que garantizará una alta ocupación, independientemente de la temporada.