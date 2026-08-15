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Obra nueva en venta en Batumi

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apartamentos
105
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Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Batumi, Georgia
de
$65,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 16
Área 31–162 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Complejo multifuncional tipo hotel de 16 plantas compuesto tres cuadras Arquitectura distintiva Ubicación excepcional, cerca de la orilla del mar (vistas panorámicas a la montaña y al mar) Multifuncional - equipado con comercial, entretenimiento y espacios de ocio Apto para vivienda…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.0
109,650
Apartamentos 2 habitaciones
107.4 – 161.9
230,910 – 404,750
Apartamento
31.3
79,815
Desarrollador
Гумбати Групп
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Complejo residencial Thalassa
Complejo residencial Thalassa
Complejo residencial Thalassa
Complejo residencial Thalassa
Complejo residencial Thalassa
Batumi, Georgia
de
$45,000
Número de plantas 6
El complejo residencial de clase Premium Thalassa está ubicado en una de las zonas turísticas ecológicamente limpias y confortables de Batumi, cerca del jardín botánico, a 800 metros del mar. Los apartamentos se presentan con una vista panorámica del mar. , el jardín botánico y la montaña.
Desarrollador
Thalassa Group LLC
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Complejo residencial WGR2 Gonio Batumi
Complejo residencial WGR2 Gonio Batumi
Complejo residencial WGR2 Gonio Batumi
Complejo residencial WGR2 Gonio Batumi
Complejo residencial WGR2 Gonio Batumi
Mostrar todo Complejo residencial WGR2 Gonio Batumi
Complejo residencial WGR2 Gonio Batumi
Batumi, Georgia
de
$75,250
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 38–148 m²
28 objetos inmobiliarios 28
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo Incluido, se crea en el principio de "resort-city" y consta de 5 ubicaciones, conectadas por transbordadores e infraestructura. La infraestructura del complejo supera los 27.000 m2 y consta de piscinas,…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.5 – 93.8
75,250 – 421,750
Apartamentos 2 habitaciones
– 137.4
528,000 – 546,400
Apartamentos 3 habitaciones
128.0 – 148.3
Precio en demanda
Estudio
38.0 – 40.9
Precio en demanda
Agencia
Geo Estate
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TekceTekce
Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
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Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Batumi, Georgia
de
$102,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 130–151 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Wyndham Panorama — casas adosadas de lujo con vistas panorámicas al mar. La infraestructura del complejo es de 15.000 m2 y consta de piscinas, restaurantes, centros de fitness y spa, clínicas de fisioterapia, parques infantiles, parques, un helipuerto y mucho más. Empresa de gestión profesio…
Agencia
Geo Estate
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Edificio de apartamentos Lux Blue Wave
Edificio de apartamentos Lux Blue Wave
Edificio de apartamentos Lux Blue Wave
Edificio de apartamentos Lux Blue Wave
Edificio de apartamentos Lux Blue Wave
Mostrar todo Edificio de apartamentos Lux Blue Wave
Edificio de apartamentos Lux Blue Wave
Batumi, Georgia
de
$49,665
Número de plantas 6
🔹Lux Blue El complejo residencial Wave en Batumi es un proyecto único que ocupa una posición central en la ciudad balnearia. Este nuevo edificio es la combinación perfecta de estilo moderno y confort, proporcionando a sus residentes un alojamiento exquisito en la costa del Mar Negro. 🔹Ventaj…
Agencia
GulfStream
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Apart - hotel Orbi Continental
Apart - hotel Orbi Continental
Apart - hotel Orbi Continental
Apart - hotel Orbi Continental
Batumi, Georgia
de
$83,000
Número de plantas 55
La ubicación del complejo es una de las más exclusivas y exclusivas de Batumi: se encuentra entre la famosa calle Rustaveli, el lago Nurigeli y el parque 6 de mayo por un lado, y por el otro limita con la parte histórica del bulevar Batumi y directamente con la orilla del mar
Agencia
sisnogroup
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Complejo residencial Batumi Villas
Complejo residencial Batumi Villas
Complejo residencial Batumi Villas
Complejo residencial Batumi Villas
Complejo residencial Batumi Villas
Mostrar todo Complejo residencial Batumi Villas
Complejo residencial Batumi Villas
Batumi, Georgia
de
$172,800
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Cómodo triplex de 3 dormitorios en una zona tranquila del aeropuerto - 144 m2 + jardín privado 46 m2.El moderno complejo residencial se encuentra en una ubicación tranquila y acogedora, ideal para una vida cómoda y descansar.🏡 Estilo y conceptoExterior en estilo mediterráneoInterior en estil…
Agencia
GulfStream
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Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Complejo residencial WG Batumi, Gonio
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Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Batumi, Georgia
de
$63,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 20
Área 31–58 m²
9 objetos inmobiliarios 9
Wyndham Laguna es un lujoso complejo hotelero de 5* con servicios todo incluido de Wyndham. La infraestructura del complejo es de 15.000 m2 y consta de piscinas, restaurantes, centros de fitness y spa, clínicas de fisioterapia, parques infantiles, parques, un helipuerto y mucho más. Empresa …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
44.8 – 58.2
63,500 – 333,500
Apartamento
31.2
247,000
Estudio
32.2 – 51.1
254,500
Agencia
Geo Estate
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Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Batumi, Georgia
de
$103,680
Número de plantas 40
Área 46–94 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Twin Residence es un complejo residencial multifuncional de primera clase situado en la primera línea de la costa, a 100 metros del mar. El complejo residencial cuenta con un centro de fitness, spa, piscinas cubiertas y exteriores, un salón de belleza, una cafetería, un parque infantil, una …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
45.9 – 69.1
103,680 – 105,662
Apartamentos 2 habitaciones
94.4
188,780
Agencia
Geo Estate
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Hotel Rotana
Hotel Rotana
Hotel Rotana
Hotel Rotana
Hotel Rotana
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Hotel Rotana
Batumi, Georgia
de
$142,300
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 27
Área 29–66 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Rotana Resort & Spa es el primer hotel de cinco estrellas de Georgia gestionado por la prestigiosa marca internacional Rotana. El proyecto ofrece un concepto único que combina servicios de alta gama, soluciones modernas de ingeniería y infraestructura premium para el ocio y el negocio. El co…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
66.1
335,200
Apartamento
29.4 – 64.7
142,300 – 298,300
Agencia
Geo Estate
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Apart - hotel Serenade
Apart - hotel Serenade
Apart - hotel Serenade
Apart - hotel Serenade
Apart - hotel Serenade
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Apart - hotel Serenade
Batumi, Georgia
de
$60,000
Año de construcción 2028
Número de plantas 1
Calle Batumi Adliy No57a LCD "Serenada" 34.5 metros cuadrados, 11 piso, vista al mar. La contribución inicial del 10%, que es de $ 6.089, para 28 meses se distribuirá el 30%, es decir. El 60% restante se paga en el verano de 2028. El importe total del apartamento es de 60.892 dólares.Hay muc…
Agencia
Integrated Real Estate Services
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Agencia
Integrated Real Estate Services
Idiomas hablados
English, Русский
Apart - hotel Queen Residence
Apart - hotel Queen Residence
Apart - hotel Queen Residence
Apart - hotel Queen Residence
Apart - hotel Queen Residence
Mostrar todo Apart - hotel Queen Residence
Apart - hotel Queen Residence
Batumi, Georgia
de
$57,000
Año de construcción 2027
Calle Batumi Adliy No53 LCD "Queens Residence" 32.16 metros cuadrados, 14 plantas, Un bloque, vista al mar. Contribución inicial 10%, que es $ 5.788, 19 meses se distribuirá 30%, es decir, $914 El 60% restante se paga en diciembre de 2027. La cantidad total del apartamento es de $ 57, 888.Ha…
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Integrated Real Estate Services
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Agencia
Integrated Real Estate Services
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
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Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Batumi, Georgia
de
$51,000
Opciones de acabado Con acabado
Habitaciones del hotel en Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Usted puede comprar 1/2, 1/4, 1/8 de una habitación - pedir a nuestros administradores por el precio y las condiciones.Garantía de devolución!Ingresos garantizados del 10% durante los primeros 5 años!Precio:1/8 de una habitación…
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial Sky Castle
Complejo residencial Sky Castle
Complejo residencial Sky Castle
Complejo residencial Sky Castle
Complejo residencial Sky Castle
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Complejo residencial Sky Castle
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2031
Número de plantas 16
Un proyecto de inversión único en la costa del Mar Negro — Wyndham Grand Batumi Gonio Sky Castle. Este es el primer y único lujo 5* All Inclusive resort in Georgia, con arquitectura inspirada en la estética de un castillo de la Orden, combinando un ambiente antiguo con un servicio moderno pr…
Agencia
Geo Estate
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Apart - hotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Apart - hotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Apart - hotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Apart - hotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Apart - hotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Batumi, Georgia
de
$95,000
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 12
Área 26–137 m²
4 objetos inmobiliarios 4
VR Shekvetili Forest Beach es un complejo turístico premium de gran escala situado en la primera costa del Mar Negro en el complejo turístico de Shekvetili. El proyecto combina la arquitectura moderna, el servicio hotelero de cinco estrellas, el entorno natural y la infraestructura mundial d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
26.3 – 63.9
98,300 – 175,000
Apartamentos 2 habitaciones
136.6
332,000
Agencia
Ambassador Realty Group
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Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
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Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Batumi, Georgia
de
$59,040
Año de construcción 2029
Número de plantas 31
Área 29–61 m²
2 objetos inmobiliarios 2
💎 Nuevo complejo con vistas al mar ← Nueva construcción cerca del mar🔥 Prepago está por debajo del mercado🔥 Aumento del costo de entrega a +48%🔥 Regreso a inversiones de hasta 12% por añoVenta estudios, apartamentos con 1 y 2 dormitorios en el complejo premium en New Boulevard.Al mar - 100 m…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
61.0
122,000
Apartamento
29.1
59,665
Agencia
Риэлтор без границ
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Complejo residencial Bianca Batumi (White sails)
Complejo residencial Bianca Batumi (White sails)
Complejo residencial Bianca Batumi (White sails)
Complejo residencial Bianca Batumi (White sails)
Complejo residencial Bianca Batumi (White sails)
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Complejo residencial Bianca Batumi (White sails)
Batumi, Georgia
de
$57,600
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 20
Área 28–121 m²
9 objetos inmobiliarios 9
El complejo residencial cuenta con una zona de recreación de 13 000 m2, una piscina al aire libre de 27 metros, piscina cubierta, casino, SPA, gimnasio, salón de belleza, supermercado 24 horas, farmacia, restaurantes, cafeterías, tiendas de comida rápida, jardines deportivos, zonas de entret…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
48.9 – 69.4
99,735 – 225,000
Apartamentos 2 habitaciones
74.8
151,470
Apartamentos 3 habitaciones
118.3 – 121.4
Precio en demanda
Apartamento
35.1
75,465 – 76,750
Estudio
28.1
57,605
Agencia
Geo Estate
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Complejo residencial Luxe Living
Complejo residencial Luxe Living
Complejo residencial Luxe Living
Complejo residencial Luxe Living
Complejo residencial Luxe Living
Complejo residencial Luxe Living
Complejo residencial Luxe Living
Batumi, Georgia
de
$45,100
Número de plantas 18
El complejo residencial "MTZ Luxe Living" en Batumi, 27 Shartava Street, que se completó en 2024! Este complejo es ideal tanto para la vida cómoda como para las inversiones exitosas. El complejo residencial "MTZ Luxe Living" está situado en el corazón de Batumi, en una de las zonas más atrac…
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GulfStream
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Complejo residencial RP Blue
Complejo residencial RP Blue
Complejo residencial RP Blue
Complejo residencial RP Blue
Complejo residencial RP Blue
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Complejo residencial RP Blue
Batumi, Georgia
de
$43,670
Año de construcción 2026
Número de plantas 29
Palacio Real Los apartamentos azules están disponibles en cuotas hasta finales de 2026. Pago de baja de 13.100 dólares a 53.708 dólaresTambién puede comprar una plaza de aparcamiento de $17.000 a $20,000 en cuotas, pago descendente de $4,500 a $8,700Palacio Real Blue es un moderno complejo r…
Agencia
GulfStream
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Complejo residencial STATUS HOUSE
Complejo residencial STATUS HOUSE
Complejo residencial STATUS HOUSE
Complejo residencial STATUS HOUSE
Complejo residencial STATUS HOUSE
Complejo residencial STATUS HOUSE
Complejo residencial STATUS HOUSE
Batumi, Georgia
de
$35,952
Año de construcción 2027
Número de plantas 18
Status House es un moderno complejo residencial en la zona de New Boulevard Batumi, a solo 270 metros del mar y el paseo marítimo. El complejo combina arquitectura elegante, vistas panorámicas, confort y atractivo de alta inversión.Las ventajas del complejo:• 270 metros al mar• Ventanas pano…
Agencia
GulfStream
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Complejo residencial STATUS HOUSE
Complejo residencial STATUS HOUSE
Complejo residencial STATUS HOUSE
Complejo residencial STATUS HOUSE
Complejo residencial STATUS HOUSE
Batumi, Georgia
de
$38,000
Año de construcción 2028
Número de plantas 17
ELT Group se enorgullece de presentar el proyecto STATUS HOUSE ubicado en New Batumi Boulevard en nuestro prestigioso ELT Quarter. Este proyecto único es ideal tanto para residencia permanente como para alquiler a largo plazo
Desarrollador
ELT Building
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Desarrollador
ELT Building
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Marina Club
Complejo residencial Marina Club
Complejo residencial Marina Club
Complejo residencial Marina Club
Complejo residencial Marina Club
Complejo residencial Marina Club
Batumi, Georgia
de
$82,500
Número de plantas 18
Marina Club - complejo residencial premiumUn proyecto moderno desarrollado por arquitectos y diseñadores líderes en asociación con Wyndham Hotels & Resorts.El complejo forma una nueva calidad del entorno urbano y encaja perfectamente en el ritmo de la ciudad moderna.🏢 Arquitectura y Concepci…
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GulfStream
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Edificio de apartamentos Piazza Batumi
Edificio de apartamentos Piazza Batumi
Edificio de apartamentos Piazza Batumi
Edificio de apartamentos Piazza Batumi
Edificio de apartamentos Piazza Batumi
Batumi, Georgia
de
$116,000
Año de construcción 2028
Batumi, Vakhtang Gorgasali street #59-61, PIAZZA RESIDENCE residencial complex, 14 floor, 37.9 sq.m., vista al mar y casco antiguo. Precio por 1 sq.m. 3,050 $. El pago inicial es 10%, que es $11,559. El 50% se distribuirá durante 32 meses. El 40% restante se pagará en el momento de la termin…
Agencia
Integrated Real Estate Services
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Integrated Real Estate Services
Idiomas hablados
English, Русский
Apart - hotel Avenue by Orbi
Apart - hotel Avenue by Orbi
Apart - hotel Avenue by Orbi
Apart - hotel Avenue by Orbi
Apart - hotel Avenue by Orbi
Batumi, Georgia
de
$30,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 34
AVENUE by ORBI - está situado en el centro turístico de Batumi, en el hermoso Callejón de los Héroes. Todos los apartamentos tienen vistas panorámicas al mar, al callejón y a la ciudad. El Callejón de los Héroes, como una de las tarjetas de presentación de Batumi, es la avenida más grande …
Agencia
sisnogroup
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Complejo residencial Apartments without a down payment in Batumi.
Complejo residencial Apartments without a down payment in Batumi.
Complejo residencial Apartments without a down payment in Batumi.
Complejo residencial Apartments without a down payment in Batumi.
Complejo residencial Apartments without a down payment in Batumi.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments without a down payment in Batumi.
Complejo residencial Apartments without a down payment in Batumi.
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Año de construcción 2027
Número de plantas 30
Apartamentos sin pago en Batumi.Le presentamos un nuevo complejo residencial de clase premium en una de las zonas más desarrolladas de Batumi, en George Leonidze St., 4. A sólo 1,8 km del mar, cerca de toda la infraestructura necesaria, zonas verdes e intercambio de transporte conveniente.Pr…
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Satellite Estate
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Complejo residencial Lagoon resort
Complejo residencial Lagoon resort
Complejo residencial Lagoon resort
Complejo residencial Lagoon resort
Complejo residencial Lagoon resort
Mostrar todo Complejo residencial Lagoon resort
Complejo residencial Lagoon resort
Batumi, Georgia
de
$62,000
Año de construcción 2027
Número de plantas 9
Lagoon Resort es el primer complejo privado de élite en Batumi bajo la marca internacional Hilton.El complejo incluye 320 apartamentos limitados, de los cuales sólo 100 están destinados a la inversión.Ubicación:El proyecto se encuentra en la zona del New Boulevard:3 minutos al mar5 minutos p…
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GulfStream
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Complejo residencial Ramada Encore by Wyndham
Complejo residencial Ramada Encore by Wyndham
Complejo residencial Ramada Encore by Wyndham
Complejo residencial Ramada Encore by Wyndham
Complejo residencial Ramada Encore by Wyndham
Mostrar todo Complejo residencial Ramada Encore by Wyndham
Complejo residencial Ramada Encore by Wyndham
Batumi, Georgia
de
$89,177
Año de construcción 2027
Número de plantas 30
Agencia Inmobiliaria GulfStream presenta a su atenciónApart-hotel Ramada Encore by Wyndham in Batumi es un formato atractivo para la inversión para obtener un ingreso estable y aumentar el valor de los bienes raíces.El complejo está situado en la ubicación TOP: a sólo 300 metros del mar y a …
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GulfStream
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Apart - hotel Hilton Resort
Apart - hotel Hilton Resort
Apart - hotel Hilton Resort
Apart - hotel Hilton Resort
Apart - hotel Hilton Resort
Mostrar todo Apart - hotel Hilton Resort
Apart - hotel Hilton Resort
Batumi, Georgia
de
$65,130
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
Área 33–69 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El primer complejo familiar Hilton en BatumiUn proyecto de inversión único, 50/50 términos de instalación promocional - 50% de pago de baja, 50% a la recepción de llaves.Ubicación:Se encuentra en una zona de edificios de baja altura, lo que garantiza la ausencia de edificios de gran altura a…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
33.4
65,132
Apartamentos 2 habitaciones
68.7
133,968
Agencia
Satellite Estate
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Complejo residencial OKTO Art house
Complejo residencial OKTO Art house
Complejo residencial OKTO Art house
Complejo residencial OKTO Art house
Complejo residencial OKTO Art house
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Complejo residencial OKTO Art house
Batumi, Georgia
de
$41,942
Año de construcción 2027
Número de plantas 34
Apartments for sale in the elite residential complex OKTO Art House, located on the New Boulevard. OKTO Art House is a unique project in the ART concept format. About the project: 2 blocks of 35 floors each Completion of construction of block B with infrastructure (in a white fra…
Agencia
GulfStream
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Pueblo de cabañas Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Pueblo de cabañas Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Pueblo de cabañas Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Pueblo de cabañas Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Pueblo de cabañas Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
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Pueblo de cabañas Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Batumi, Georgia
de
$220,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Venta de casas en Batumi - Sunny Cottage.Villas de 3 habitaciones en la zona del aeropuerto.Disponible en marco verde o "votón" con acabado de alta calidad.Un patio confortable, piscina.Tecnología de construcción monolítica.Estacionamiento en tierra.Amplias y acogedoras villas con un diseño …
Agencia
GulfStream
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Complejo residencial MARINA CLUB
Complejo residencial MARINA CLUB
Complejo residencial MARINA CLUB
Batumi, Georgia
de
$85,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 18
ELT El barrio está siendo construido en 7 hectáreas de tierra en el nuevo bulevar en Batumi. El complejo fue diseñado por arquitectos de renombre mundial en asociación con Wyndham Hotels & Resorts. La compañía va más allá del concepto de barrio y crea una nueva dimensión en la forma de un cu…
Desarrollador
ELT Building
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Desarrollador
ELT Building
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Novyj dom v serdce goroda
Complejo residencial Novyj dom v serdce goroda
Complejo residencial Novyj dom v serdce goroda
Complejo residencial Novyj dom v serdce goroda
Complejo residencial Novyj dom v serdce goroda
Complejo residencial Novyj dom v serdce goroda
Complejo residencial Novyj dom v serdce goroda
Batumi, Georgia
de
$37,400
Año de construcción 2028
Número de plantas 27
Área 48 m²
1 objeto inmobiliario 1
🏙 Apartamentos de clase empresarial en el centro histórico de BatumiSilencio del casco antiguo + distancia a pie del centro🗝️ Opciones de apartamento de estudios a tres dormitorios de $37,400 a $115,072📍 Ubicación.Vazha Pshavel Street, Old Town es uno de los mejores lugares para un nuevo edi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
47.6
59,976
Agencia
Риэлтор без границ
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Complejo residencial Orbi Residence
Complejo residencial Orbi Residence
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Número de plantas 35
Orbi Residence es un complejo de 35 pisos situado a 100 metros del mar.El complejo cuenta con una empresa de fitness, piscina, restaurante y administración
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Geo Estate
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Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Mostrar todo Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Batumi, Georgia
de
$104,449
Año de construcción 2029
Área 28–113 m²
30 objetos inmobiliarios 30
Alliance Centropolis es el proyecto más multifuncional del Cáucaso, que combina el World Trade Center y su espacio de exposición, el Hyatt Centric Boulevard Batumi y 24 componentes de infraestructura. El proyecto está ubicado en Batumi, una de las ciudades más atractivas de Europa, a solo 50…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
28.0 – 77.6
85,643 – 464,436
Apartamentos 2 habitaciones
71.2 – 113.3
260,053 – 506,011
Estudio
30.3 – 33.4
127,151 – 144,305
Desarrollador
Alliance Group
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Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
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Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Batumi, Georgia
de
$82,000
Opciones de acabado Con acabado
Habitaciones del hotel en Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Usted puede comprar 1/2, 1/4, 1/8 de una habitación - pedir a nuestros administradores por el precio y las condiciones.Garantía de devolución!Ingresos garantizados del 10% durante los primeros 5 años!Precio:1/8 de una habitación…
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Complejo residencial A Sector
Complejo residencial A Sector
Complejo residencial A Sector
Complejo residencial A Sector
Complejo residencial A Sector
Complejo residencial A Sector
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 20
Área 26–798 m²
13 objetos inmobiliarios 13
< p > < ul > < li > 20 - complejo de apartamentos de pisos < li > finalización de la construcción - Abril de 2024 < li > primera línea ubicación, 0 / Apartamentos por piso - 13 < p > < p > INFRAESTRUCTURA < p > < ul > < Sala de juegos > li < Recepción aparcamiento subterráneo < li > empresa …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.2 – 69.4
58,608
Ático
798.3
648,000
Estudio
26.4 – 39.0
36,432 – 44,850
Agencia
Geo Estate
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Complejo residencial Villas Batumi - Gonio
Complejo residencial Villas Batumi - Gonio
Complejo residencial Villas Batumi - Gonio
Complejo residencial Villas Batumi - Gonio
Complejo residencial Villas Batumi - Gonio
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Complejo residencial Villas Batumi - Gonio
Batumi, Georgia
de
$119,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 174 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Presentamos a su atención un complejo de villas de dos pisos, que son una versión premium de la suite presidencial bajo la marca de 5* Wyndham Grand Hotel con servicios todo incluido & ultra inclusivo. En dos plantas de la casa adosada hay 3 amplios dormitorios y una terraza con vistas panor…
Agencia
Geo Estate
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Complejo residencial Residence Batumi Gonio
Complejo residencial Residence Batumi Gonio
Complejo residencial Residence Batumi Gonio
Complejo residencial Residence Batumi Gonio
Complejo residencial Residence Batumi Gonio
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Complejo residencial Residence Batumi Gonio
Batumi, Georgia
de
$141,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Área 32–151 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Club House — residencias familiares de lujo con vistas panorámicas al mar. La infraestructura del complejo es de 15.000 m2 y consta de piscinas, restaurantes, centros de fitness y spa, clínicas de fisioterapia, parques infantiles, parques, un helipuerto y mucho más. Empresa de gestión profes…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
46.9 – 77.8
141,000 – 218,000
Apartamentos 2 habitaciones
86.9 – 93.9
205,800
Apartamentos 3 habitaciones
143.9 – 151.4
344,500
Estudio
31.8
Precio en demanda
Agencia
Geo Estate
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Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
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Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
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Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Año de construcción 2027
Número de plantas 14
Presentamos a su atención una oportunidad única para convertirse en el propietario de un apartamento moderno en un complejo situado en uno de los rincones más pintorescos de Georgia - Kvariati. Este no es sólo un apartamento, sino la encarnación del sueño de la vida junto al mar, donde el lu…
Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
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Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Complejo residencial Kvartira kotoraa zarabatyvaet
Complejo residencial Kvartira kotoraa zarabatyvaet
Complejo residencial Kvartira kotoraa zarabatyvaet
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Batumi, Georgia
de
$49,613
Número de plantas 21
Área 32 m²
1 objeto inmobiliario 1
🏙 Apartamento - clase de negocios en la costaClubniy zhiloy domEl complejo fue construido y construido en el pueblo.📍 Ubicación🌊 300 m al mar🌳 250 metros para aparcar.🛍 700 m a TC Metro City✈ 10 minutos para AYROPORT🚶 5 minutos a bulwara centralPanoramnye speciesы na gorы and gorod🏢 O domeFo…
Agencia
Риэлтор без границ
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Complejo residencial Batumi, Botanical garden
Complejo residencial Batumi, Botanical garden
Complejo residencial Batumi, Botanical garden
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Complejo residencial Batumi, Botanical garden
Batumi, Georgia
de
$49,020
Año de construcción 2026
Número de plantas 15
Área 34–231 m²
52 objetos inmobiliarios 52
The Green Collection es un complejo de clase empresarial ubicado cerca del Jardín Botánico de Batumi. El complejo cuenta con 5 piscinas y una playa privada, 3 restaurantes, un spa y gimnasios, salas de reuniones, una cafetería-biblioteca, un área de recreación para niños, una sala de billar,…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
36.2 – 122.7
57,888 – 306,750
Apartamentos 2 habitaciones
112.4 – 158.7
252,900 – 372,851
Apartamentos 3 habitaciones
231.4
578,575
Estudio
33.8 – 73.4
54,144 – 145,272
Agencia
Geo Estate
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Apart - hotel Green Side Gonio
Apart - hotel Green Side Gonio
Apart - hotel Green Side Gonio
Apart - hotel Green Side Gonio
Apart - hotel Green Side Gonio
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Apart - hotel Green Side Gonio
Batumi, Georgia
de
$81,360
VAT
Año de construcción 2027
Número de plantas 19
Área 28–130 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Green Side Gonio es un complejo residencial premium ubicado a solo 50 metros de la costa del Mar Negro en el pintoresco pueblo de Gonio, Batumi. Este desarrollo moderno combina la comodidad de un hotel de cinco estrellas con la libertad de vida sin restricciones para los propietarios de apar…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
28.2 – 130.0
81,360 – 155,680
Apartamentos 2 habitaciones
69.7
223,040
Desarrollador
GREEN SIDE
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Complejo residencial Gonio - Kvariati
Complejo residencial Gonio - Kvariati
Complejo residencial Gonio - Kvariati
Complejo residencial Gonio - Kvariati
Complejo residencial Gonio - Kvariati
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Complejo residencial Gonio - Kvariati
Batumi, Georgia
de
$52,500
Año de construcción 2027
Número de plantas 16
Área 30–90 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Un complejo residencial multifuncional situado en la primera costa, rodeado de paisajes de montaña inspiradores en un lado y el mar infinito en el otro. La arquitectura del proyecto destaca por su sofisticado diseño, complementado por un encantador jardín de olivas. Los colores y formas exte…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.0
111,000
Apartamentos 2 habitaciones
89.6
175,000
Estudio
29.7
52,500
Agencia
Geo Estate
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Apart - hotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 58
Área 109–197 m²
Propiedad comercial en Primera Torre - Isla de Embajadores BatumiLocal comercial en el corazón de la primera isla artificial en el Mar NegroPrimera Torre inmobiliaria comercial es una oportunidad para comprar locales en el proyecto, que se convertirá en un nuevo punto de atracción para Batum…
Agencia
Ambassador Realty Group
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Hotel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Hotel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Hotel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Hotel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
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Hotel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Batumi, Georgia
de
$155,000
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 28
Área 30 m²
La oportunidad de inversión en el primer hotel Rotana de 5 estrellas de Georgia, situado en la primera línea de playa en Gonio, distrito de más rápido crecimiento de Batumi.Por qué esta oferta es única:Ingresos de todo el inventario de la habitación, no sólo su unidadModelo financiero transp…
Desarrollador
Pontus Development
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Complejo residencial OXY Residence
Complejo residencial OXY Residence
Complejo residencial OXY Residence
Complejo residencial OXY Residence
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Complejo residencial OXY Residence
Batumi, Georgia
de
$39,580
Año de construcción 2028
Número de plantas 14
Agencia Inmobiliaria GULFSTREAM presenta una nueva inversión y proyecto residencial OXY Residence - un moderno complejo residencial con alto potencial de inversión de Barceló Hotels Group, situado a sólo 150 metros de la costa del mar.Los pisos inferiores del complejo están ocupados por un h…
Agencia
GulfStream
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Apart - hotel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi
Batumi, Georgia
de
$110,000
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 58
Área 37–73 m²
9 objetos inmobiliarios 9
Primera torre en Ambassadori Isla BatumiPrimera Torre es la residencia insignia del proyecto Ambassadori Island Batumi, la primera isla artificial en el Mar Negro. Este es un proyecto único de clase mundial, creando un nuevo centro de vida, recreación e inversión en Batumi.La torre de 216 me…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
37.1 – 72.6
127,198 – 286,710
Agencia
Ambassador Realty Group
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Complejo residencial Grin Kejp
Complejo residencial Grin Kejp
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Número de plantas 10
Área 32–72 m²
24 objetos inmobiliarios 24
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.5 – 49.6
40,000 – 81,260
Apartamentos 2 habitaciones
62.0 – 72.1
68,820 – 79,310
Desarrollador
Green Cape
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Complejo residencial Alliance Centropolis
Complejo residencial Alliance Centropolis
Complejo residencial Alliance Centropolis
Complejo residencial Alliance Centropolis
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Complejo residencial Alliance Centropolis
Batumi, Georgia
de
$82,643
Año de construcción 2028
Número de plantas 55
CENTROPOLIS - BATUMIUn proyecto de referencia de uso mixto a gran escala situado en la parte central de Batumi, en la primera costa - a tan sólo unos ~50 metros del mar, en una de las principales ubicaciones de la ciudad.✔️ Todos los apartamentos tienen vistas panorámicas del mar y la ciudad…
Agencia
GulfStream
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Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
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Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Batumi, Georgia
de
$161,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Hotel rooms at Grand Life Batumi Guaranteed 8% income for the first 5 years! The complex is part of the international BWH Hotels (Best Western) chain, managed by Aimbridge Hospitality. Purchase of a half or quarter room is also available – please contact our managers for pricing and ter…
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial Kvariati
Complejo residencial Kvariati
Complejo residencial Kvariati
Complejo residencial Kvariati
Complejo residencial Kvariati
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Complejo residencial Kvariati
Batumi, Georgia
de
$85,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 13
Área 36–83 m²
5 objetos inmobiliarios 5
El complejo residencial Panorama Batumi se encuentra a una distancia de 50 metros del mar. Infraestructura compleja: playa privada, piscina infinita, restaurante, gimnasio, sauna, salón, bar, sala de degustación de vinos, lavandería y recepción. El complejo tiene una empresa de gestión profesional.
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
65.1
123,600
Apartamentos 2 habitaciones
83.0
157,700
Estudio
35.9 – 38.1
80,000
Agencia
Geo Estate
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Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
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Batumi, Georgia
de
$163,381
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2030
Número de plantas 66
El primer complejo hotelero Lamborghini de marca con un Casino de marca de la marcaLos apartamentos están disponibles sobre una base de llave en mano con muebles italianos y decoración estilo LamborghiniPrograma de fidelidad de marca, condiciones de alojamiento exclusivas en hoteles Lamborgh…
Agencia
Satellite Estate
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Complejo residencial Lagoon Resort
Complejo residencial Lagoon Resort
Complejo residencial Lagoon Resort
Complejo residencial Lagoon Resort
Complejo residencial Lagoon Resort
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Complejo residencial Lagoon Resort
Batumi, Georgia
de
$70,000
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
Bienvenido a nuestro complejo residencial único –, el epítome de la vida de lujo, el trabajo y el entretenimiento. Estamos orgullosos de ofrecer a nuestros residentes una experiencia verdaderamente única, con tres bloques de incomparable comodidad y elegancia, así como una infraestructura de…
Desarrollador
LTD homex
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Complejo residencial Complex “Petra Sea Resort”
Complejo residencial Complex “Petra Sea Resort”
Complejo residencial Complex “Petra Sea Resort”
Complejo residencial Complex “Petra Sea Resort”
Complejo residencial Complex “Petra Sea Resort”
Complejo residencial Complex “Petra Sea Resort”
Batumi, Georgia
de
$1,622
Año de construcción 2026
Batumi Cixisdziri, En la primera franja del mar, Complejo “Petra Sea Resort”, precio 1 sq.m. de1,413 $ a 2,676$ , tamaño de los apartamentos comienza de 27 sq.m , 10% de pago, Y la entrega se divide en el próximo 30 mes, Construcción se completará 2026 años
Agencia
Integrated Real Estate Services
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Agencia
Integrated Real Estate Services
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Studia 325 m
Complejo residencial Studia 325 m
Complejo residencial Studia 325 m
Complejo residencial Studia 325 m
Complejo residencial Studia 325 m
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Complejo residencial Studia 325 m
Batumi, Georgia
de
$56,388
Número de plantas 21
LCD Business Class Premier \ PrimeComplejo residencial de clase empresarial.Club tipo casa para negocios y clase IT. 21a plantaUbicación.300m del mar250m del parque700m de TCVistas a la montaña y la ciudadComplejo construidoVenta de apartamentos en marco blanco.Casa tipo club para negocios y…
Agencia
Риэлтор без границ
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Barrio residencial ZK LBF complex
Barrio residencial ZK LBF complex
Barrio residencial ZK LBF complex
Barrio residencial ZK LBF complex
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Barrio residencial ZK LBF complex
Batumi, Georgia
de
$31,414
Año de construcción 2026
Número de plantas 19
Apartamentos en La Batumi Familia - cuotas hasta finales de 2026La Batumi Familia es un moderno complejo residencial de varias plantas en un estilo arquitectónico moderno.Las ventajas del complejo:conveniente ubicación cerca de la costa del mar;desarrollo de infraestructura y buena accesibil…
Agencia
GulfStream
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Complejo residencial Real Palace Blue
Complejo residencial Real Palace Blue
Complejo residencial Real Palace Blue
Complejo residencial Real Palace Blue
Complejo residencial Real Palace Blue
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Complejo residencial Real Palace Blue
Batumi, Georgia
de
$32,580
Año de construcción 2026
Número de plantas 29
?Azul Palacio Real – ndash; un nuevo edificio residencial de varias plantas de primera clase, ubicado en la zona más en desarrollo de la ciudad de Batumi, a 180 metros del mar. El complejo está situado junto al mar, en un nuevo bulevar donde se combinan el turismo, los negocios y la vida cot…
Agencia
GulfStream
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Complejo residencial Reverance by otium
Complejo residencial Reverance by otium
Complejo residencial Reverance by otium
Complejo residencial Reverance by otium
Complejo residencial Reverance by otium
Complejo residencial Reverance by otium
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 16
1 objeto inmobiliario 1
La reverencia es más que un nombre - es un enfoque que refleja nuestra actitud hacia el espacio, la comodidad y la estética. Este proyecto fue creado con la idea de que cada detalle debe encarnar elegancia, calma funcional y sofisticación.Nuestra visión es crear un espacio habitable donde la…
Desarrollador
Otium Development
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Desarrollador
Otium Development
Idiomas hablados
English
Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
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Batumi, Georgia
de
$67,830
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 16
Complejo hotelero multifuncional de 16 plantas en Gonio Quariati. El proyecto está ubicado en una ubicación pintoresca entre el Mar Negro y las montañas, proporcionando una infraestructura multifuncional diseñada para satisfacer las diversas necesidades de los futuros huéspedes, impresion…
Agencia
Satellite Estate
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Edificio de apartamentos Archi Ramada Batumi
Edificio de apartamentos Archi Ramada Batumi
Edificio de apartamentos Archi Ramada Batumi
Edificio de apartamentos Archi Ramada Batumi
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Edificio de apartamentos Archi Ramada Batumi
Batumi, Georgia
de
$2,000
Año de construcción 2027
Número de plantas 30
Shalva Inasaridze St. 25 Archi Ramada Batumi es un aparthotel multifuncional de estándar europeo, el socio de el cual es Ramada Encore por Wyndham, la cadena hotelera líder mundial de la marca Wyndham. Archi Ramada Batumi se distingue por sus materiales de construcción e infraestructura, …
Agencia
sisnogroup
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Apart - hotel Alliance Privilege
Apart - hotel Alliance Privilege
Apart - hotel Alliance Privilege
Apart - hotel Alliance Privilege
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Apart - hotel Alliance Privilege
Batumi, Georgia
de
$174,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 54
Área 31–59 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Alliance Privilege es un proyecto de gran escala completado por Alliance, ubicado en el histórico y mundialmente famoso Bulevar de Batumi, en la zona costera más prestigiosa de la ciudad. Los primeros 12 pisos del complejo multifuncional de 54 pisos albergan el famoso hotel de 5 estrellas…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.0 – 58.5
177,250 – 386,050
Desarrollador
Alliance Group
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Apart - hotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Apart - hotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Apart - hotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Apart - hotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
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Batumi, Georgia
de
$53,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Habitaciones del hotel en Grand Life Batumi¡Garantizado 8% de ingresos para los primeros 5 años!El complejo forma parte de la cadena internacional BWH Hotels (Best Western), gestionada por Aimbridge Hospitality.Los precios de un cuarto de baño comienzan en USD 53,100.También está disponible …
Agencia
Smart Home
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Apart - hotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Apart - hotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Apart - hotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Apart - hotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Apart - hotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
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Batumi, Georgia
de
$100,000
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 42
Área 28–72 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Batumi, Georgia ← Primorsky embankment ← Kengo Kuma & Associates ← Desarrollo de la seda Silencioso Entrega de la primera torre - 2029En Batumi se está formando un nuevo hito arquitectónico y turístico - Silk Towers, un complejo multifuncional en la intersección del famoso paseo marítimo y e…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
27.9 – 58.0
101,983 – 251,343
Apartamentos 2 habitaciones
72.3
203,971
Agencia
Ambassador Realty Group
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Complejo residencial Best Western Batumi
Complejo residencial Best Western Batumi
Complejo residencial Best Western Batumi
Complejo residencial Best Western Batumi
Complejo residencial Best Western Batumi
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Complejo residencial Best Western Batumi
Batumi, Georgia
de
$53,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
Área 31–117 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Complejo residencial de tipo club construido de ladrillo y situado en el centro de Batumi, a poca distancia de la playa, parques y centros comerciales. El proyecto consta de 2 bloques: en una cuadra hay un hotel de 5 estrellas de la cadena internacional Best Western Group, y en la segunda cu…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
62.6 – 65.9
288,500 – 303,800
Apartamentos 2 habitaciones
112.4 – 116.8
490,500 – 578,400
Apartamento
32.4
163,300
Estudio
30.5
170,000
Agencia
Geo Estate
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Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
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Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgia
de
$78,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Habitaciones del hotel en Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Garantía de devolución!Ingresos garantizados del 10% durante los primeros 5 años!Ciudadanía de la UE - pasaporte rumano - como GIFT!Es posible comprar 1/2, 1/4 de una habitación - comprobar el precio y las condiciones con …
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial Lux Residence Lot P037DL
Complejo residencial Lux Residence Lot P037DL
Complejo residencial Lux Residence Lot P037DL
Complejo residencial Lux Residence Lot P037DL
Complejo residencial Lux Residence Lot P037DL
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Complejo residencial Lux Residence Lot P037DL
Batumi, Georgia
de
$25,200
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 16
Descripción del sitio: Nuevo complejo residencial moderno en una zona de desarrollo dinámico de Batumi, a 500 metros de la playa, terraplén ajardinado y parque costero. El complejo tiene todas las ventajas de una casa moderna: - zona residencial con infraestructura desarrolladaSolución arqui…
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GulfStream
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Edificio de apartamentos Cube
Edificio de apartamentos Cube
Edificio de apartamentos Cube
Edificio de apartamentos Cube
Edificio de apartamentos Cube
Batumi, Georgia
de
$100,000
Año de construcción 2027
Número de plantas 42
The project is located in the heart of Atumi, in the most developed urban area. "Oval" is the largest investment project in the Alley of Heroes. The sea is just 200 meters away, and the dancing fountains and Batumi Central Stadium are a few minutes' walk away. 5 minutes to the sea; 3…
Agencia
sisnogroup
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Barrio residencial European Village Elite
Barrio residencial European Village Elite
Barrio residencial European Village Elite
Barrio residencial European Village Elite
Barrio residencial European Village Elite
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Barrio residencial European Village Elite
Batumi, Georgia
de
$350,000
Proyecto único Batumi La ciudad de European Village ya se ha llamado Batumi Rublevka, y esto no es accidental. La combinación de estos factores hace que el complejo sea excepcional: La aversión al mar es de unos 500 metros reales. Vista panorámica al mar, vista a la montaña y un …
Desarrollador
European Village
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Edificio de apartamentos Euro Palace Gonio
Edificio de apartamentos Euro Palace Gonio
Edificio de apartamentos Euro Palace Gonio
Edificio de apartamentos Euro Palace Gonio
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Edificio de apartamentos Euro Palace Gonio
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Número de plantas 14
Área 33–42 m²
2 objetos inmobiliarios 2
La empresa de construcción LTD "EVROMSHENI" se estableció en 2014 y su trabajo principal es la construcción. La compañía ofrece pisos cómodos y de alta calidad construidos de acuerdo con los estándares modernos. Nuestro propósito es realizar trabajos de alta calidad y hacerlo en un horario e…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
33.4 – 41.5
25,050 – 49,800
Desarrollador
LTD EVROMSHENI
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Edificio de apartamentos Oval
Edificio de apartamentos Oval
Edificio de apartamentos Oval
Edificio de apartamentos Oval
Edificio de apartamentos Oval
Edificio de apartamentos Oval
Edificio de apartamentos Oval
Batumi, Georgia
de
$70,000
Año de construcción 2027
Número de plantas 34
El proyecto se encuentra en el corazón de Atumi, en la zona urbana más desarrollada. "Oval" es el mayor proyecto de inversión en el callejón de los héroes. El mar está a solo 200 metros, y las fuentes de baile y el Estadio Central de Batumi están a pocos minutos a pie. 5 minutos al mar; 3…
Agencia
sisnogroup
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Residencia Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residencia Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residencia Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residencia Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residencia Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residencia Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Residencia Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Año de construcción 2029
Número de plantas 45
Residencias de primera marca en Central BatumiServicio Premium según normas internacionalesInfraestructura nacional desarrolladaIndicadores de ocupación y crecimiento del costo de los objetos por encima del mercadoWyndham Hotels & Resorts es la opción #1 para inversores de todo el mundo, el …
Desarrollador
One Development
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Casa adosada Home
Casa adosada Home
Casa adosada Home
Casa adosada Home
Casa adosada Home
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Casa adosada Home
Batumi, Georgia
de
$218,583
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Área 147 m²
1 objeto inmobiliario 1
Complejo de casas adosadas con vistas panorámicas al mar y las montañas? gonio¿El objeto se alquila en el cuarto trimestre de 2024?Infraestructura externa:La zona verde? Fortaleza de Gonio-Apsaros? SupermercadoInfraestructura interna:?️estacionamiento?‍seguridad y vigilancia de vídeoparque i…
Agencia
Property of Georgia
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Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Apart - hotel Marina Club
Batumi, Georgia
de
$78,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 18
ELT Quarter se está construyendo en un terreno de 7 hectáreas en un nuevo bulevar en Batumi. El complejo está diseñado por arquitectos y diseñadores de fama mundial en colaboración con Wyndham Hotels & Resorts. La empresa va más allá del concepto de barrio y crea una nueva dimensión en forma…
Agencia
sisnogroup
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Complejo residencial ZhK Sea Side HO
Complejo residencial ZhK Sea Side HO
Complejo residencial ZhK Sea Side HO
Complejo residencial ZhK Sea Side HO
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Complejo residencial ZhK Sea Side HO
Batumi, Georgia
de
$22,700
Año de construcción 2025
Número de plantas 27
🔹Mar El complejo lateral se encuentra a 5 minutos del bulevar más grande de la ciudad y el paseo marítimo. Cerca hay paradas de transporte público, el mayor supermercado francés Carrefour en el centro comercial Metro. También en esta ubicación hay 2 casinos más grandes Eclipse y Grand Bellag…
Agencia
GulfStream
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Complejo residencial Green Cape Botanico
Complejo residencial Green Cape Botanico
Complejo residencial Green Cape Botanico
Complejo residencial Green Cape Botanico
Complejo residencial Green Cape Botanico
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Complejo residencial Green Cape Botanico
Batumi, Georgia
de
$138,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Sobre el proyectoUbicado en un entorno subtropical siempre verde, Green Cape Botanico es un proyecto único a 2 minutos a pie del Jardín Botánico, frente a la playa de guijarros del Mar Negro. El proyecto de construcción se completó en 2023. El complejo incluye dos edificios residenciales de …
Desarrollador
Silk Development
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Edificio de apartamentos Bianca Batumi
Edificio de apartamentos Bianca Batumi
Edificio de apartamentos Bianca Batumi
Edificio de apartamentos Bianca Batumi
Edificio de apartamentos Bianca Batumi
Edificio de apartamentos Bianca Batumi
Edificio de apartamentos Bianca Batumi
Batumi, Georgia
de
$2,100
Número de plantas 20
Bianca Batumi by York Towers se desarrolla en la parcela de 29.445 metros cuadrados e incluye dos Aparthotels de 16 plantas y dos de 18 plantas, un edificio residencial de 20 plantas y dos hoteles de marca, uno de los cuales es Ibis Styles Batumi. Más de 1000 apartamentos construidos según e…
Agencia
sisnogroup
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Edificio de apartamentos Green Cape Botanico
Edificio de apartamentos Green Cape Botanico
Edificio de apartamentos Green Cape Botanico
Edificio de apartamentos Green Cape Botanico
Edificio de apartamentos Green Cape Botanico
Edificio de apartamentos Green Cape Botanico
Edificio de apartamentos Green Cape Botanico
Batumi, Georgia
de
$2,200
Número de plantas 7
Information about the project About the project Nestled in evergreen subtropical surroundings, Green Cape Botanico is a unique project a 2-minute walk from the Botanical Garden, across from the pebble beach of the Black Sea. The construction project was completed in 2023. The complex i…
Agencia
sisnogroup
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Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
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Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
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Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgia
de
$268,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Habitaciones del hotel en Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Garantía de devolución!Ingresos garantizados del 10% durante los primeros 5 años!Ciudadanía de la UE - pasaporte rumano - como GIFT!Reclutamos los ingresos del primer día después de la compra, y no después de la terminació…
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial Lux Residence Sity Lot P034DL
Complejo residencial Lux Residence Sity Lot P034DL
Complejo residencial Lux Residence Sity Lot P034DL
Complejo residencial Lux Residence Sity Lot P034DL
Complejo residencial Lux Residence Sity Lot P034DL
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Complejo residencial Lux Residence Sity Lot P034DL
Batumi, Georgia
de
$23,460
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 20
Descripción del sitio: Nuevo complejo residencial moderno en una zona de desarrollo dinámico de Batumi, a 1300 metros de la playa, terraplén y parque junto al mar. El complejo tiene todas las ventajas de una casa moderna: - zona residencial con infraestructura desarrolladaSolución arquitectó…
Agencia
GulfStream
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Edificio de apartamentos Surmanidze project
Edificio de apartamentos Surmanidze project
Edificio de apartamentos Surmanidze project
Edificio de apartamentos Surmanidze project
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Edificio de apartamentos Surmanidze project
Batumi, Georgia
de
$35,000
Número de plantas 26
Su Espacio es un edificio elegante y de gran altura con un gran patio ajardinado y apartamentos modernos con un diseño eficiente, desde los que se abren vistas panorámicas del mar y el complejo Batumi. El nuevo edificio se encuentra en la zona del aeropuerto, en la calle Grigola Lortkipanidz…
Agencia
sisnogroup
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Edificio de apartamentos White
Edificio de apartamentos White
Edificio de apartamentos White
Edificio de apartamentos White
Batumi, Georgia
de
$56,950
Año de construcción 2024
Número de plantas 19
🔹Next es un desarrollador georgiano líder que implementa proyectos premium en la costa del Mar Negro. 🔹El portafolio de Next incluye complejos residenciales y comerciales icónicos, residencias de 5 estrellas creadas en colaboración con Radisson Blu y Windham, resorts de lujo, apartahoteles, …
Agencia
GulfStream
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Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
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Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgia
de
$78,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Habitaciones del hotel en Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Garantía de devolución!Ingresos garantizados del 10% durante los primeros 5 años!Ciudadanía de la UE - pasaporte rumano - como GIFT!Es posible comprar 1/2, 1/4 de una habitación - comprobar el precio y las condiciones con nuestr…
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial Guru Status
Complejo residencial Guru Status
Complejo residencial Guru Status
Complejo residencial Guru Status
Complejo residencial Guru Status
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Complejo residencial Guru Status
Batumi, Georgia
de
$43,560
Número de plantas 29
GURU Status es un complejo residencial premium situado en un nuevo bulevard a 150 metros del mar. Vistas panorámicas del mar y las montañas. El salón está en el techo. Infraestructura rica y el parque recreativo más grande (3000 metros cuadrados) en Batumi! ¡La mejor calidad de edificio en B…
Agencia
GulfStream
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Casa adosada Polo Villas Avenue
Casa adosada Polo Villas Avenue
Casa adosada Polo Villas Avenue
Casa adosada Polo Villas Avenue
Casa adosada Polo Villas Avenue
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Casa adosada Polo Villas Avenue
Batumi, Georgia
de
$290,000
Número de plantas 2
Se vende casa adosada de dos plantas en Batumi en el complejo Polo Avenue, con una superficie de 167 m². En la planta baja: amplia sala de estar, cocina, baño y trastero. En la segunda planta: 3 dormitorios, 2 baños y un trastero. La propiedad cuenta con un patio trasero con palmeras pl…
Desarrollador
Polo Villas Batumi
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Complejo residencial ZhK NBG Beach Panorama Lot P032IN
Complejo residencial ZhK NBG Beach Panorama Lot P032IN
Complejo residencial ZhK NBG Beach Panorama Lot P032IN
Complejo residencial ZhK NBG Beach Panorama Lot P032IN
Complejo residencial ZhK NBG Beach Panorama Lot P032IN
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Complejo residencial ZhK NBG Beach Panorama Lot P032IN
Batumi, Georgia
de
$40,000
Número de plantas 26
NBG Panorama está a un minuto del mar. La casa está construida con los mejores materiales, según las tecnologías europeas. Se han instalado ascensores Kone que se han demostrado por todo el mundo. En el territorio hay un parque infantil y aparcamiento para bicicletas.:: Vigilancia de la segu…
Agencia
GulfStream
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Villa VistaMarevillas
Villa VistaMarevillas
Villa VistaMarevillas
Villa VistaMarevillas
Villa VistaMarevillas
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Villa VistaMarevillas
Batumi, Georgia
de
$294,000
Año de construcción 2024
1 objeto inmobiliario 1
Villas y apartamentos premium Complejo en un ambiente ecológicamente limpio. en gonio 800 metros hasta la playa más limpia de la costa 550 metros hasta la parada de autobús más cercana 10 km hasta el centro comercial más grande de Batumi 8 km hasta el aeropuerto internacion…
Desarrollador
universal23
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Complejo residencial NB Residence HO
Complejo residencial NB Residence HO
Complejo residencial NB Residence HO
Complejo residencial NB Residence HO
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Complejo residencial NB Residence HO
Batumi, Georgia
de
$23,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 27
🔹El NB Residence se encuentra a 5 minutos del bulevar y paseo más grande de la ciudad. Cerca hay paradas de transporte público, el mayor supermercado francés Carrefour en el centro comercial Metro. También en esta ubicación hay 2 casinos más grandes Eclipse y Grand Bellagio. La casa está en …
Agencia
GulfStream
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Complejo residencial Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Complejo residencial Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Complejo residencial Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Complejo residencial Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Complejo residencial Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
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Complejo residencial Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Batumi, Georgia
de
$360,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Via Villas Batumi es un nuevo proyecto atractivo que ofrece una colección de confortables villas rodeadas de naturaleza.Ventajas:A poca distancia del mar (10-12 minutos)Piscina y terraza privadaGroenlandia.Aparcamiento y parque infantilAislamiento de ruido - y aislamiento térmicoVigilancia y…
Agencia
GulfStream
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Edificio de apartamentos Compact House
Edificio de apartamentos Compact House
Edificio de apartamentos Compact House
Edificio de apartamentos Compact House
Edificio de apartamentos Compact House
Batumi, Georgia
de
$47,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Nuevo Proyecto por Elt Building - "Casa Compacta" en Batumi, en una de las zonas más activas de la ciudad, con infraestructura bien equipada. El complejo consta de 6 plantas, donde se presentará: Servicio de conserjería; Supermercado; La terraza; Yard de atrás; Espacios comerciales; Servici…
Agencia
sisnogroup
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Pueblo de cabañas Polo Villas Signature
Pueblo de cabañas Polo Villas Signature
Pueblo de cabañas Polo Villas Signature
Pueblo de cabañas Polo Villas Signature
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Pueblo de cabañas Polo Villas Signature
Batumi, Georgia
de
$242,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 148–197 m²
11 objetos inmobiliarios 11
Zweistöckige Reihenhäuser stehen im Polo Signature Komplex in Batumi zum Verkauf, mit einer Fläche von 147 bis 189 m². Im Erdgeschoss befinden sich ein großes Wohnzimmer, eine Küche und ein Badezimmer. Im Obergeschoss gibt es 4 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Jedes Haus verfügt über einen …
Desarrollador
Polo Villas Batumi
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Apart - hotel Orbi City
Apart - hotel Orbi City
Apart - hotel Orbi City
Apart - hotel Orbi City
Apart - hotel Orbi City
Apart - hotel Orbi City
Batumi, Georgia
de
$2,300
Año de construcción 2025
Número de plantas 45
El Orbi City Central Aparthotel de 5 estrellas está situado en el distrito New Boulevard de Batumi, a 2,6 km de lugares de interés cultural como la Fuente de Neptuno. Este apartotel de Batumi está situado no muy lejos del parque temático Dolphinarium y cuenta con 75 habitaciones con vistas al mar
Agencia
sisnogroup
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Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
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Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgia
de
$78,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Habitaciones del hotel en Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Garantía de devolución!Ingresos garantizados del 10% durante los primeros 5 años!Ciudadanía de la UE - pasaporte rumano - como GIFT!Es posible comprar 1/2, 1/4 de una habitación - comprobar el precio y las condiciones con nuestr…
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial La Batumi Familia
Complejo residencial La Batumi Familia
Complejo residencial La Batumi Familia
Complejo residencial La Batumi Familia
Complejo residencial La Batumi Familia
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Complejo residencial La Batumi Familia
Batumi, Georgia
de
$33,480
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 19
El complejo residencial La Batumi Familia se encuentra en la zona de New Boulevard, en una de las zonas de desarrollo joven y dinámico. Cerca de la casa se encuentra un gran parque de Lehi y Maria Kaczyński, centro comercial Metro City, casinos, restaurantes, escuelas y jardines de infancia …
Agencia
GulfStream
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Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
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Complejo residencial
Batumi, Georgia
de
$110,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 58
Área 30–108 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Batumi Island es un proyecto único que representa la primera isla artificial de Georgia, ubicada en la costa del Mar Negro en Batumi. La isla cubre una superficie de 84 hectáreas, de las cuales el 49% está dedicada a parques y zonas recreativas. El proyecto combina soluciones arquitectónicas…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
53.5
146,500
Apartamentos 2 habitaciones
108.4
303,000
Estudio
30.4
110,000
Agencia
Geo Estate
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Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
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Complejo residencial
Batumi, Georgia
de
$81,750
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 25
Área 30–58 m²
13 objetos inmobiliarios 13
Wyndham Deluxe es un complejo hotelero de 5* con una empresa de gestión internacional. El complejo está situado en la primera línea de la costa, y la infraestructura incluye un bar en la azotea, fitness, restaurante, salas de conferencias, una piscina al aire libre, un casino y una playa privada
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
50.5 – 58.3
138,792 – 250,357
Apartamento
30.4
87,029
Estudio
29.8 – 43.3
94,582 – 137,675
Agencia
Geo Estate
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Edificio de apartamentos The Parallel
Edificio de apartamentos The Parallel
Edificio de apartamentos The Parallel
Edificio de apartamentos The Parallel
Edificio de apartamentos The Parallel
Batumi, Georgia
de
$45,000
Año de construcción 2027
Número de plantas 35
A brand new project “The Parallel” will be located in the heart of Batumi, on one of the main streets of the city and right in front of the stadium. This location offers convenient access to public transportation and is close to shopping malls, schools, medical services, and the beach. Build…
Agencia
sisnogroup
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Casa adosada HOME
Casa adosada HOME
Casa adosada HOME
Casa adosada HOME
Casa adosada HOME
Batumi, Georgia
de
$230,319
Número de plantas 3
Área 147 m²
1 objeto inmobiliario 1
Complejo residencial único HOME en Gonio, un suburbio pintoresco y ecológicamente limpio de Batumi! ¡Obtenga hasta $2000 en ingresos pasivos mensuales en 2024 gracias a alquileres a largo plazo! Tasas hipotecarias del 8%, pago a plazos del 0% por parte del promotor por hasta 36 meses. Fec…
Desarrollador
One Development
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Complejo residencial ONE
Complejo residencial ONE
Complejo residencial ONE
Complejo residencial ONE
Complejo residencial ONE
Complejo residencial ONE
Batumi, Georgia
de
$47,243
Año de construcción 2027
Número de plantas 36
Área 28–121 m²
15 objetos inmobiliarios 15
La primera casa de clase ejecutiva en el centro de Batumi. Situado a poca distancia del mar. Característica clave del proyecto — Diseños bien pensados con dormitorios principales y vestidores. 20,2% — rendimiento anual de alquiler.
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
27.7 – 73.9
Precio en demanda
Apartamentos 2 habitaciones
96.6 – 121.3
Precio en demanda
Apartamentos 3 habitaciones
121.2
Precio en demanda
Desarrollador
One Development
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Complejo residencial Midtown By Gumbati
Complejo residencial Midtown By Gumbati
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Año de construcción 2025
Número de plantas 15
Área 68 m²
1 objeto inmobiliario 1
Conjunto residencial en pleno centro de la ciudad. A 500 metros del mar El proyecto incluye 57 apartamentos de varios tamaños con locales comerciales espacios en el primer piso
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
68.4
112,860
Desarrollador
Гумбати Групп
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Complejo residencial Complex “Next Address”
Complejo residencial Complex “Next Address”
Complejo residencial Complex “Next Address”
Complejo residencial Complex “Next Address”
Complejo residencial Complex “Next Address”
Batumi, Georgia
de
$1,734
Año de construcción 2027
Batumi, Tbel Abuselidze street N11 , Complejo “Siguiente Dirección” , 1 sq.m precio de 1510$, Tamaño de los apartamentos mínimo de 31 sq,m , 15% de pago de baja , e instalación de hasta 48 meses , proceso de construcción se completará en el centro de 2027 , Apartamento se entrega en el marco blanco
Agencia
Integrated Real Estate Services
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