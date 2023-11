Batumi, Georgia

de €57,639

39–72 m² 8

Ríndete a: 2025

¡El complejo "Sea Club" es un objeto rentable para la inversión!!! Situado en 1 línea, mar al otro lado de la carretera (50-70 m) ¡En frente del complejo no se garantiza nada para construir!!! ¡Renta proyectada rendimiento-13 % anual!!! Tres bloques – A, B, C. En el primer y segundo piso del complejo habrá un vestíbulo del hotel, cafeterías, restaurantes, piscina, cine 9D y un pequeño centro comercial. Habrá una piscina al aire libre en el techo del Sea Club. Así como en el bloque hotelero B habrá una piscina cubierta, que se puede utilizar con un 50% de descuento. Pierce y bridge se pondrán en servicio a principios de 2025. El hotel será administrado por River Rock, una empresa de gestión internacional con una alta reputación. Un hotel de marca se colocará en el bloque B. Pero es posible y propio alojamiento.En el bloque C es posible poseer alojamiento. Hay varias opciones con diferentes diseños, diferentes vistas y área... ¡Estamos esperando sus aplicaciones! ¡Le ayudaremos a invertir de manera rentable!!