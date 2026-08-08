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GulfStream

Georgia, Batumi
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Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2017
En la plataforma
En la plataforma
3 años
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский
Página web
Página web
gulfstream.ge
Horas de trabajo
Cerrado ahora
Sobre la agencia

Grupo de empresas GulfStream: equipo internacional. A lo largo de siete años de trabajo, más de 1.500 familias, ciudadanas de diferentes países, se han convertido en nuestros buenos amigos y clientes. Más de 1.000 de ellos compraron inmuebles, más de 500 familias nos alquilaron viviendas acogedoras y de alta calidad a buenos precios, más de 150 familias nos encargaron la renovación de sus apartamentos y nos hemos consolidado con éxito.

Servicios

Le ayudaremos a comprar, vender, alquilar (alquilar), alquilar apartamentos, estudios, casas, apartamentos, edificios nuevos, terrenos, inmuebles comerciales, casas adosadas, villas, etc. Trabajamos tanto con obras en construcción como terminadas. bienes raíces. También tomamos el control de los objetos, tenemos nuestro propio equipo de reparación, brindamos consultas, incluso para la obtención del permiso de residencia. ¡Contáctanos, estaremos encantados de ayudarte! ¡Le deseamos compras exitosas y una vida cómoda!

Nuestros socios
2 agents 1 desarrollador 1 agencia
Nuevos edificios
Ver todo 37 nuevos edificios
Pueblo de cabañas Diamond Star Group
Pueblo de cabañas Diamond Star Group
Pueblo de cabañas Diamond Star Group
Pueblo de cabañas Diamond Star Group
Pueblo de cabañas Diamond Star Group
Mostrar todo Pueblo de cabañas Diamond Star Group
Pueblo de cabañas Diamond Star Group
Charnali, Georgia
de
$159,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Akhalsopeli es el suburbio más cercano de Batumi, a 7 minutos en coche de la ciudad.La casa está construida en terreno plano.En 3 minutos en coche la playa más limpia de Adjara.Microclima único gracias al eucalipto y a los árboles cítricos.Área protegida cerrada bajo vigilancia de vídeo, con…
Agencia
GulfStream
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Villa ECO Hotels
Villa ECO Hotels
Villa ECO Hotels
Villa ECO Hotels
Villa ECO Hotels
Mostrar todo Villa ECO Hotels
Villa ECO Hotels
Grigoleti, Georgia
de
$310,000
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Villas en venta en Grigoleti en el complejo ECO Hotels. El proyecto del complejo Armoniya se distingue por un diseño único de villas y lujosas habitaciones en la costa del Mar Negro.Cada una de las 34 villas tiene su propio código catastral, ya que todas las villas están aisladas y privadas.…
Agencia
GulfStream
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Complejo residencial RP Blue
Complejo residencial RP Blue
Complejo residencial RP Blue
Complejo residencial RP Blue
Complejo residencial RP Blue
Mostrar todo Complejo residencial RP Blue
Complejo residencial RP Blue
Batumi, Georgia
de
$43,670
Año de construcción 2026
Número de plantas 29
Palacio Real Los apartamentos azules están disponibles en cuotas hasta finales de 2026. Pago de baja de 13.100 dólares a 53.708 dólaresTambién puede comprar una plaza de aparcamiento de $17.000 a $20,000 en cuotas, pago descendente de $4,500 a $8,700Palacio Real Blue es un moderno complejo r…
Agencia
GulfStream
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Edificio de apartamentos Lux Blue Wave
Edificio de apartamentos Lux Blue Wave
Edificio de apartamentos Lux Blue Wave
Edificio de apartamentos Lux Blue Wave
Edificio de apartamentos Lux Blue Wave
Mostrar todo Edificio de apartamentos Lux Blue Wave
Edificio de apartamentos Lux Blue Wave
Batumi, Georgia
de
$49,665
Número de plantas 6
🔹Lux Blue El complejo residencial Wave en Batumi es un proyecto único que ocupa una posición central en la ciudad balnearia. Este nuevo edificio es la combinación perfecta de estilo moderno y confort, proporcionando a sus residentes un alojamiento exquisito en la costa del Mar Negro. 🔹Ventaj…
Agencia
GulfStream
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Complejo residencial OXY Residence
Complejo residencial OXY Residence
Complejo residencial OXY Residence
Complejo residencial OXY Residence
Complejo residencial OXY Residence
Mostrar todo Complejo residencial OXY Residence
Complejo residencial OXY Residence
Batumi, Georgia
de
$39,580
Año de construcción 2028
Número de plantas 14
Agencia Inmobiliaria GULFSTREAM presenta una nueva inversión y proyecto residencial OXY Residence - un moderno complejo residencial con alto potencial de inversión de Barceló Hotels Group, situado a sólo 150 metros de la costa del mar.Los pisos inferiores del complejo están ocupados por un h…
Agencia
GulfStream
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Nuestros agentes en Georgia
Ekaterina Bacherikova
Ekaterina Bacherikova
1 846 propiedad
Roman Mirovoj
Roman Mirovoj
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PRO Silver
Geo Estate
Georgia, Tiflis
Gründungsjahr des Unternehmens 2018
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English, Русский
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