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Propiedades residenciales en venta en Municipio de Ozurgueti, Georgia

;
Ureki
3
17 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Municipio de Ozurgueti, Georgia
Apartamento 3 habitaciones
Municipio de Ozurgueti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 137 m²
Piso 2/12
VR Shekvetili Forest Beach es un complejo turístico premium de gran escala situado en la pri…
$332,000
VAT
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Apartamento 1 habitación en Municipio de Ozurgueti, Georgia
Apartamento 1 habitación
Municipio de Ozurgueti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 2/12
VR Shekvetili Forest Beach es un complejo turístico premium de gran escala situado en la pri…
$141,192
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Apartamento 1 habitación en Municipio de Ozurgueti, Georgia
Apartamento 1 habitación
Municipio de Ozurgueti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 3/12
VR Shekvetili Forest Beach es un complejo turístico premium de gran escala situado en la pri…
$175,000
VAT
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TekceTekce
Estudio 1 habitación en Municipio de Ozurgueti, Georgia
Estudio 1 habitación
Municipio de Ozurgueti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 5/12
VR Shekvetili Forest Beach es un complejo turístico premium de gran escala situado en la pri…
$98,300
VAT
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Estudio 1 habitación en Shekvetili, Georgia
Estudio 1 habitación
Shekvetili, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 3/7
Magnetic Sand Beach. Objeto de inversión de primas de clase para alquilerUbicación Shekvetil…
$109,505
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Apartamento 3 habitaciones en Ureki, Georgia
Apartamento 3 habitaciones
Ureki, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1/5
Apartamento de 3 habitaciones de 70 metros cuadrados en venta en Ureki, en Takaishvili str, …
$38,000
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Casa 9 habitaciones en Ozurgueti, Georgia
Casa 9 habitaciones
Ozurgueti, Georgia
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 1
Área 300 m²
Número de plantas 2
En la planta baja: 3 habitaciones, cocina y baño. En el segundo, 6 habitaciones. La casa ti…
$57,000
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Casa de campo 4 habitaciones en Shekvetili, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Shekvetili, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Número de plantas 2
Se vende casa de campo en la costa, a sólo 300 metros de la famosa playa de arena magnética …
$99,000
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Apartamento 1 habitación en Shekvetili, Georgia
Apartamento 1 habitación
Shekvetili, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 2/5
View apartments in a 5* complex with a 10-year installment plan! Magnetic sands We bring …
$76,250
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Estudio 1 habitación en Ureki, Georgia
Estudio 1 habitación
Ureki, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 1/4
Apartamentos en venta en un complejo residencial de tipo hotel en Ureki. Esta región de Geor…
$34,210
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Apartamento en Shekvetili, Georgia
Apartamento
Shekvetili, Georgia
Shekvetili Bosque es un complejo de apartamentos premium de gran escala situado en la primer…
$70,000
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Agencia
Hayat
Idiomas hablados
English, Русский
Estudio 1 habitación en Ureki, Georgia
Estudio 1 habitación
Ureki, Georgia
Habitaciones 1
Área 33 m²
Piso 2/2
Precio en demanda
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Adosado Adosado en Shekvetili, Georgia
Adosado Adosado
Shekvetili, Georgia
Área 455 m²
Venta de un adosado a gran escala en la primera línea del mar en Shekvetili 🏖️🏠📍 Ubicación: …
$370,000
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Agencia
FA real estate
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 4 habitaciones en Village Ozurgeti, Georgia
Apartamento 4 habitaciones
Village Ozurgeti, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 2
Un apartamento de 65 metros cuadrados con 2 dormitorios está en venta en Ureki. El apartamen…
$26,400
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Apartamento en Shekvetili, Georgia
Apartamento
Shekvetili, Georgia
Precio en demanda
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Casa 6 habitaciones en Ozurgueti, Georgia
Casa 6 habitaciones
Ozurgueti, Georgia
Habitaciones 6
Área 883 m²
Número de plantas 2
Casa privada de 318 metros cuadrados en venta en Ozurgeti, en 4 Chokhatauri Street. La parce…
$33,000
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Apartamentos multinivel en Shekvetili, Georgia
Apartamentos multinivel
Shekvetili, Georgia
Área 40 m²
Piso 2/9
The Shekvetili Forest~Beach Project is a new development in the Black Sea region designed fo…
$107,000
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Tipos de propiedades en Municipio de Ozurgueti

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipio de Ozurgueti, Georgia

con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
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