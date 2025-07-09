Complejo residencial Kobuleti Resort

Esto es más que un complejo residencial clásico; es un espacio único para la convivencia armónica, la recuperación y el biohacking en la costa del pintoresco Kobuleti. El proyecto está siendo desarrollado por un desarrollador confiable con más de 11 años de experiencia, 3 proyectos premium completados, y 200.000 metros cuadrados de bienes raíces entregados en Georgia. El complejo ofrece una infraestructura exclusiva que cubre todas las necesidades de salud, recreación y comodidad de todos los residentes:

Clínica de Biohacking (crioterapia, terapia IV, diagnóstico)

Espacios de optimización del sueño

Zonas de Sal y Flotación

SPA de lujo con un hammam

Piscinas interiores y exteriores

Fitness Center

Tribunales de tenis

Zonas de Yoga y Meditación

Coworking Space

Cafés & Restaurantes

Mercado de Farmacia

Parque infantil

Educational Wellness Center for children

Lifestyle Services: Conserjería, limpieza y traslado exclusivo de yates a Batumi varias veces al día.

El complejo se encuentra en una zona tranquila y verde de Kobuleti. Usted obtiene acceso a 10+ kilómetros de playas limpias y reliquia de la naturaleza, mientras que estar a un paso de las principales atracciones:

Playa privada.

15 km al centro de Batumi y 35 minutos al aeropuerto internacional.

En un radio de 5 a 10 minutos: Jardín Botánico, complejo Tsikhisdziri, Fortaleza Petra y el Parque Nacional Mtirala.

Los precios inmobiliarios aquí son 10-30% menos que en Batumi, proporcionando un cómodo punto de entrada para los inversores. El proyecto demuestra una alta capitalización. Desde el comienzo de las ventas para Block A, el precio promedio por metro cuadrado ha crecido en un 28,9% (de 1.080 a $1,490) en tan solo un año.

Precios:

Estudio: Área desde 35 metros cuadrados. Silencio Precio desde $43,750 (sin terminar) — desde $65,450 (llave)

1 Dormitorio: Superficie desde 51.4 metros cuadrados. Silencio Precio desde 62.200 dólares (sin terminar) a partir de 94.050 dólares (clave)

2 Dormitorios: Superficie de 82,6 metros cuadrados ANTERI Precio desde 100.000 dólares (sin terminar) a partir de $151,200 (llave)

El proyecto tiene 7.500 metros cuadrados de zonas recreativas, 4.000 metros cuadrados de terrazas ajardinadas y su oasis personal de tranquilidad. ¡Elija una alta calidad de vida e inversiones inteligentes!