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Complejo residencial Kobuleti Resort

Kobuleti, Georgia
de
$43,750
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43 254.9471301
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ID: 38225
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/7/26

Localización

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  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Barrio
    Municipio de Kobuleti
  • Ciudad
    Kobuleti
  • Dirección
    Memed Abashidze Street, 128

Sobre el complejo

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Esto es más que un complejo residencial clásico; es un espacio único para la convivencia armónica, la recuperación y el biohacking en la costa del pintoresco Kobuleti. El proyecto está siendo desarrollado por un desarrollador confiable con más de 11 años de experiencia, 3 proyectos premium completados, y 200.000 metros cuadrados de bienes raíces entregados en Georgia. El complejo ofrece una infraestructura exclusiva que cubre todas las necesidades de salud, recreación y comodidad de todos los residentes:

  • Clínica de Biohacking (crioterapia, terapia IV, diagnóstico)

  • Espacios de optimización del sueño

  • Zonas de Sal y Flotación

  • SPA de lujo con un hammam

  • Piscinas interiores y exteriores

  • Fitness Center

  • Tribunales de tenis

  • Zonas de Yoga y Meditación

  • Coworking Space

  • Cafés & Restaurantes

  • Mercado de Farmacia

  • Parque infantil

  • Educational Wellness Center for children

Lifestyle Services: Conserjería, limpieza y traslado exclusivo de yates a Batumi varias veces al día.

El complejo se encuentra en una zona tranquila y verde de Kobuleti. Usted obtiene acceso a 10+ kilómetros de playas limpias y reliquia de la naturaleza, mientras que estar a un paso de las principales atracciones:

  • Playa privada.

  • 15 km al centro de Batumi y 35 minutos al aeropuerto internacional.

  • En un radio de 5 a 10 minutos: Jardín Botánico, complejo Tsikhisdziri, Fortaleza Petra y el Parque Nacional Mtirala.

Los precios inmobiliarios aquí son 10-30% menos que en Batumi, proporcionando un cómodo punto de entrada para los inversores. El proyecto demuestra una alta capitalización. Desde el comienzo de las ventas para Block A, el precio promedio por metro cuadrado ha crecido en un 28,9% (de 1.080 a $1,490) en tan solo un año.

Precios:

  • Estudio: Área desde 35 metros cuadrados. Silencio Precio desde $43,750 (sin terminar) — desde $65,450 (llave)

  • 1 Dormitorio: Superficie desde 51.4 metros cuadrados. Silencio Precio desde 62.200 dólares (sin terminar) a partir de 94.050 dólares (clave)

  • 2 Dormitorios: Superficie de 82,6 metros cuadrados ANTERI Precio desde 100.000 dólares (sin terminar) a partir de $151,200 (llave)

El proyecto tiene 7.500 metros cuadrados de zonas recreativas, 4.000 metros cuadrados de terrazas ajardinadas y su oasis personal de tranquilidad. ¡Elija una alta calidad de vida e inversiones inteligentes!

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Número de plantas
    Número de plantas
    35
Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 51.4
Precio por m², USD 1,210
Precio del apartamento, USD 62,200
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 82.6
Precio por m², USD 1,211
Precio del apartamento, USD 100,000
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Estudio
Área, m² 35.0
Precio por m², USD 1,250
Precio del apartamento, USD 43,750

Localización en el mapa

Kobuleti, Georgia
Alimentación
Transporte

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Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
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Pago mensual

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