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Propiedades residenciales en venta en Municipio de Kobuleti, Georgia

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Kobuleti
80
Chakvi
65
219 propiedades total found
Estudio 1 habitacion en Chakvi, Georgia
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Estudio 1 habitacion
Chakvi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$126,684
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Apartamento 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
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Apartamento 2 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$213,312
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Apartamento 2 habitaciones en Chakvi, Georgia
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Apartamento 2 habitaciones
Chakvi, Georgia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$195,770
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DD CO DEDD CO DE
Estudio 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Estudio 2 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 11/36
Renacimiento por Alianza es el primer desarrollo deportivo y de bienestar de la región, situ…
$111,843
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Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 30/36
Renaissance by Alliance es el nuevo proyecto deportivo e innovador en la región, situado en …
$281,248
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Estudio 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Estudio 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 11/36
Renacimiento por Alianza es el primer desarrollo deportivo y de bienestar de la región, situ…
$215,558
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TekceTekce
Estudio 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Estudio 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 30/36
Renacimiento por Alianza es el primer desarrollo deportivo y de bienestar de la región, situ…
$281,248
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Apartamento 2 habitaciones en Chakvi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 3/12
Tekto Rakurs es un nuevo complejo residencial especial en el complejo de Chakvi, situado a s…
$56,050
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Apartamento 1 habitacion en Chakvi, Georgia
Apartamento 1 habitacion
Chakvi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Descripción del objeto: Este amplio estudio está situado en una planta alta en el Jardín Tro…
$87,919
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Nils Ott Real Estates
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Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 1/32
Grand Millennium Kobuleti Premium ComplexGrand Millennium Kobuleti es un nuevo proyecto insi…
$140,220
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 21/32
Grand Millennium Kobuleti Premium ComplexGrand Millennium Kobuleti es un nuevo proyecto insi…
$391,864
VAT
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Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 2/32
Grand Millennium Kobuleti Premium ComplexGrand Millennium Kobuleti es un nuevo proyecto insi…
$169,000
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 4/32
Grand Millennium Kobuleti Premium ComplexGrand Millennium Kobuleti es un nuevo proyecto insi…
$318,000
VAT
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Casa de campo 5 habitaciones en Khala, Georgia
Casa de campo 5 habitaciones
Khala, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
Venta es un nuevo edificio residencial compacto y muy racionalmente diseñado en la etapa fin…
$185,000
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Apartamento 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Apartamento 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 22/28
Amplios apartamentos de 2 habitaciones con impresionantes vistas al mar y las montañas
$199,374
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Apartamento 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Apartamento 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 12/26
RenacimientoSituado en Kobuleti, 1a línea 30 m del marEl Renacimiento es otro innovador proy…
Precio en demanda
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Zvezda
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Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 10/12
Venta de un amplio y luminoso estudio con vistas directas al mar en un nuevo complejo reside…
$69,800
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Casa 6 habitaciones en Jikhanjuri, Georgia
Casa 6 habitaciones
Jikhanjuri, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 352 m²
Número de plantas 2
Casa en venta en el pueblo de Chanieti (1 hora en coche de Batumi).El área de la parcela es …
$225,000
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Apartamento 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Apartamento 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 14/36
Proyecto de inversión en Georgia!LCD se encuentra en Kobuleti, primera línea 30 m del marEl …
$62,800
VAT
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Zvezda
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Apartamento 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Apartamento 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Área 26 m²
Piso 23/23
Código 20260731085900Estudio de 25.8 m2 en Wyndham Garden, Kobuleti (Georgia)Un estudio comp…
$60,899
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Dmd consulting
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Casa 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Casa 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Número de plantas 2
Se vende totalmente equipada con muebles y todo lo necesario casa de campo en Kobuleti. Dos…
$177,500
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Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 1/13
$31,875
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Your Invest Home
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Apartamento 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Apartamento 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Área 29 m²
Piso 17/25
Código: 20260718111824Estudio de 29.1 m2 en Wyndham Garden, Kobuleti, GeorgiaUn estudio mode…
$62,964
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Apartamento 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 2
Área 67 m²
Piso 17/25
Código 20260722072624 Apartamentos con 1 dormitorio 67.2 m2 en Wyndham Garden, Kobuleti (Geo…
$138,793
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Dmd consulting
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Casa de campo 4 habitaciones en Buknari, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Buknari, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 2
En venta es una casa de campo de 2 plantas unifamiliar en Buknari (cerca de Chakvi).📐 Cottag…
$188,000
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FA real estate
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Casa en Chakvi, Georgia
Casa
Chakvi, Georgia
Área 280 m²
Amplia casa en venta con vistas panorámicas en Chakvi 🏡🌊🏔️📍 Ubicación: Chakvi, pueblo de Sak…
$243,000
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FA real estate
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English, Русский
Apartamento 1 habitacion en Kobuleti, Georgia
Apartamento 1 habitacion
Kobuleti, Georgia
Dormitorios 1
Área 30 m²
El innovador proyecto deportivo y recreativo se encuentra en el complejo clima-balneológico …
$59,064
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Apartamento 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Apartamento 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 2/12
$39,000
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Your Invest Home
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Apartamento 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Apartamento 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 5/25
Pullman* LCD se encuentra - Tsikhisdziri, a 20 km de Batumi, a 3 km de la ciudad de Kobuleti…
$79,900
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Zvezda
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Villa en Chakvi, Georgia
Villa
Chakvi, Georgia
Área 370 m²
Villa adosada Premium en venta en Chakvi 🌊🏔️📍 Ubicación: Chakvi (una zona tranquila con exce…
$970,000
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FA real estate
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English, Русский

Tipos de propiedades en Municipio de Kobuleti

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipio de Kobuleti, Georgia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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