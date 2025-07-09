Apart hotel Spa Rezident

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Complejo de RESIDENCIA SPA
Complejo con parque acuático, centro de spa y apartamentos.
Apartamento en un marco blanco .
A 250m del mar.
Un proyecto de Accor bajo la marca Mercure.
Fecha de entrega del Bloque A: 31 de agosto de 2025.
Hay estacionamiento subterráneo para 200 autos.
Debido al hecho de que el terreno es montañoso, la ubicación de todos los bloques es tal que cada apartamento ofrece hermosas vistas al mar y los edificios no interfieren entre sí.
Todo el territorio está cerrado. Hay un parque acuático, varias piscinas, así como toboganes para adultos y piscinas con toboganes para niños.
Parque infantil, centro infantil con servicio de canguro e instructor.
Plataforma de baloncesto.
Sitio de fútbol.
Cancha de tenis.
Un muro de escalada con el servicio adecuado y con instructores.
No muy lejos del complejo se encuentra la fuente termal ( en 5 minutos ) y la playa privada de otro complejo Novotel, a solo 3 minutos, Se proporcionará transporte y se proporcionará para el movimiento a la fuente termal y a la playa.
Esquema de pago:
PV 30%
Plazo por 36 meses.
Reino Unido 40%, propietario 60%
Costo de servicio 0.90 $ por metro cuadrado.