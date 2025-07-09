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Apart hotel Spa Rezident

Batumi, Georgia
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$41,667
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ID: 3683
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

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  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    11

Sobre el complejo

Complejo de RESIDENCIA SPA Complejo con parque acuático, centro de spa y apartamentos. Apartamento en un marco blanco . A 250m del mar. Un proyecto de Accor bajo la marca Mercure. Fecha de entrega del Bloque A: 31 de agosto de 2025.  Hay estacionamiento subterráneo para 200 autos.  Debido al hecho de que el terreno es montañoso, la ubicación de todos los bloques es tal que cada apartamento ofrece hermosas vistas al mar y los edificios no interfieren entre sí.  Todo el territorio está cerrado. Hay un parque acuático, varias piscinas, así como toboganes para adultos y piscinas con toboganes para niños. Parque infantil, centro infantil con servicio de canguro e instructor. Plataforma de baloncesto. Sitio de fútbol. Cancha de tenis.  Un muro de escalada con el servicio adecuado y con instructores.  No muy lejos del complejo se encuentra la fuente termal ( en 5 minutos ) y la playa privada de otro complejo Novotel, a solo 3 minutos, Se proporcionará transporte y se proporcionará para el movimiento a la fuente termal y a la playa. Esquema de pago: PV 30% Plazo por 36 meses. Reino Unido 40%, propietario 60% Costo de servicio 0.90 $ por metro cuadrado.
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Apartamento
Área, m² 32.3
Precio por m², USD 1,379
Precio del apartamento, USD 47,450

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Educación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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Batumi, Georgia
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