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Aura Homes

Georgia, Tiflis
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Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
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2025
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Idiomas hablados
English, Русский
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aurahomes.ge
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Sobre la agencia

Bienvenido a Aura Homes, una agencia inmobiliaria basada en un enfoque personalizado y estratégico de cada propiedad. Trabajamos con una amplia gama de bienes raíces, desde apartamentos residenciales y casas familiares hasta espacios comerciales, oportunidades de inversión y proyectos de hospitalidad.

En Aura Homes, creemos que cada propiedad tiene su propia historia, valor y audiencia ideal. Por eso creamos una estrategia de marketing y ventas personalizadas para cada listado individual, centrándonos en posicionamiento, presentación, visibilidad y promoción específica. Nuestro objetivo no es simplemente enumerar propiedades, sino ayudar a los clientes a lograr los mejores resultados posibles a través de una estrategia reflexiva, un marketing moderno y una experiencia de cliente personalizada.

Servicios
  • Ventas de bienes residenciales
  • Luxury Real Estate Marketing
  • Ventas de bienes comerciales
  • Investment Property Consulting
  • Hotel " Hospitality Representación de bienes
  • Property Marketing " Strategic Posición
  • Presentación de Propiedad Profesional & Marca
  • Representación del comprador
  • Alquiler " Servicios de arrendamiento
  • Market Research " Property Evaluación
  • International Buyer Outreach
  • Estrategia de ventas personalizadas para viviendas individuales
  • Publicidad Digital y Promoción de la Propiedad
  • Real Estate Consulting for Investors
  • Apoyo a la transacción final a fin
Nuestros agentes en Georgia
Ana Ediberidze
Ana Ediberidze
1 propiedad
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