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Propiedades residenciales en venta en Kvemo Kartli, Georgia

;
Rustavi
8
34 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Georgia, Georgia
Apartamento 3 habitaciones
Georgia, Georgia
Habitaciones 3
Área 163 m²
Piso 2/16
Código de objeto: 20260710111753 Apartamento Premium de 162.9 m2 con 2 dormitorios y vistas …
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Apartamento 1 habitación en Georgia, Georgia
Apartamento 1 habitación
Georgia, Georgia
Habitaciones 1
Área 39 m²
Piso 2/16
Código de objeto: 20260710160923 Negocios de alquiler listos: Ver estudio 39 m2 en primera l…
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Apartamento 1 habitación en Georgia, Georgia
Apartamento 1 habitación
Georgia, Georgia
Habitaciones 1
Área 40 m²
Piso 2/16
Código de objeto: 20260710160959 Estudio panorámico líquido 40 m2 con vistas directas al mar…
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TekceTekce
Villa 5 habitaciones en , Georgia
Villa 5 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 293 m²
Número de plantas 2
El complejo residencial junto al río Kura ofrece a los residentes y visitantes una rara opor…
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Villa 8 habitaciones en , Georgia
Villa 8 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 596 m²
Número de plantas 2
El complejo residencial junto al río Kura ofrece a los residentes y visitantes una rara opor…
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Adosado Adosado 4 habitaciones en , Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
Número de plantas 2
El complejo residencial junto al río Kura ofrece a los residentes y visitantes una rara opor…
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Villa 5 habitaciones en , Georgia
Villa 5 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 307 m²
Número de plantas 2
The residential complex by the Kura River offers residents and visitors a rare opportunity t…
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Apartamento 4 habitaciones en Karatakla, Georgia
Apartamento 4 habitaciones
Karatakla, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Piso 3/5
El complejo residencial junto al río Kura ofrece a los residentes y visitantes una rara opor…
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Villa 8 habitaciones en , Georgia
Villa 8 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 595 m²
Número de plantas 2
El complejo residencial junto al río Kura ofrece a los residentes y visitantes una rara opor…
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Apartamento 3 habitaciones en Karatakla, Georgia
Apartamento 3 habitaciones
Karatakla, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 4/5
El complejo residencial junto al río Kura ofrece a los residentes y visitantes una rara opor…
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Villa 6 habitaciones en , Georgia
Villa 6 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 367 m²
Número de plantas 2
The residential complex by the Kura River offers residents and visitors a rare opportunity t…
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Villa 6 habitaciones en , Georgia
Villa 6 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 345 m²
Número de plantas 2
The residential complex by the Kura River offers residents and visitors a rare opportunity t…
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Adosado Adosado 5 habitaciones en , Georgia
Adosado Adosado 5 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 277 m²
Número de plantas 2
El complejo residencial junto al río Kura ofrece a los residentes y visitantes una rara opor…
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Apartamento 2 habitaciones en Karatakla, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Karatakla, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 5/5
El complejo residencial junto al río Kura ofrece a los residentes y visitantes una rara opor…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en 16, Georgia
Apartamento 1 habitación
16, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Número de plantas 27
Venta de un hermoso estudio con área de reparación de diseño de 41.26 metros cuadrados. El e…
$85,325
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Estudio 1 habitación en 9, Georgia
Estudio 1 habitación
9, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 27/34
Espacioso estudio con área de reparación de diseño de 31,5 metros cuadrados está a la venta.…
$135,160
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Estudio 1 habitación en 9, Georgia
Estudio 1 habitación
9, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 29/34
En venta estudio de lujo con área de reparación de diseño de 42.4 metros cuadrados. El estud…
$88,608
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Apartamento 1 habitación en 16, Georgia
Apartamento 1 habitación
16, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 10/27
Venta de lujo apartamento de 1 habitación con zona de reparación de diseño de 61.32 metros c…
$127,609
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Apartamento 2 habitaciones en Municipio de Gardabani, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Municipio de Gardabani, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 3/3
Tabahmel residential complex   Villyiada -Controlled Memo -SelcepsTbilisi. Apartmentfl…
$91,950
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Apartamento 3 habitaciones en 16, Georgia
Apartamento 3 habitaciones
16, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 126 m²
Piso 20/27
Venta de un hermoso apartamento de 3 habitaciones con zona de reparación de diseño de 126,46…
$248,368
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Apartamento 1 habitación en 9, Georgia
Apartamento 1 habitación
9, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 28/34
Venta de un hermoso apartamento de 1 habitación con zona de reparación de diseño de 72.9 met…
$166,978
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Estudio 1 habitación en 21, Georgia
Estudio 1 habitación
21, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 29/42
En venta un hermoso estudio con área de reparación de diseño de 61.9 metros cuadrados. El es…
$148,133
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Apartamento 1 habitación en 16, Georgia
Apartamento 1 habitación
16, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 2/27
Venta hermoso apartamento de 1 dormitorio con área de reparación de diseño de 58.84 metros c…
$118,553
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Apartamento 2 habitaciones en Krtsanisi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Krtsanisi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Piso 4/5
Amplio apartamento de 2 habitaciones en venta con zona de reparación de diseño de 98,5 metro…
$150,705
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Apartamento 2 habitaciones en 16, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
16, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 16/27
Venta de un acogedor apartamento de 2 habitaciones con zona de reparación de diseño de 75.6 …
$151,520
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Estudio 1 habitación en 21, Georgia
Estudio 1 habitación
21, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 29/42
En venta un estudio acogedor con área de reparación de diseño de 49.9 metros cuadrados. El e…
$124,042
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Apartamento 1 habitación en 9, Georgia
Apartamento 1 habitación
9, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 29/34
Apartamento de lujo de 1 dormitorio con zona de reparación de diseño de 61.7 metros cuadrado…
$141,324
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Apartamento 2 habitaciones en 16, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
16, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 2/27
Amplio apartamento de 2 habitaciones en venta con zona de reparación de diseño de 74,55 metr…
$137,554
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Apartamento 1 habitación en 16, Georgia
Apartamento 1 habitación
16, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 7/27
Venta apartamento de lujo de 1 dormitorio con zona de reparación de diseño de 60.11 metros c…
$124,293
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Apartamento 1 habitación en 21, Georgia
Apartamento 1 habitación
21, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 28/42
Venta acogedor apartamento de 1 habitación con zona de reparación de diseño de 86.3 metros c…
$242,762
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Tipos de propiedades en Kvemo Kartli

apartamentos
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