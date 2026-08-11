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Propiedades residenciales en venta en Chakvi, Georgia

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apartamentos
49
casas independientes
15
64 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Chakvi, Georgia
TOP TOP
Apartamento 2 habitaciones
Chakvi, Georgia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$195,770
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Apartamento 2 habitaciones en Chakvi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 3/12
Tekto Rakurs es un nuevo complejo residencial especial en el complejo de Chakvi, situado a s…
$56,050
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Apartamento en Chakvi, Georgia
Apartamento
Chakvi, Georgia
Área 40 m²
Piso 3/10
Venta de un acogedor estudio con vistas al mar en un moderno jardín tropical LCD 🌊🌴📍 Ubicaci…
$80,000
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Casa en Chakvi, Georgia
Casa
Chakvi, Georgia
Área 280 m²
Amplia casa en venta con vistas panorámicas en Chakvi 🏡🌊🏔️📍 Ubicación: Chakvi, pueblo de Sak…
$243,000
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Apartamento en Chakvi, Georgia
Apartamento
Chakvi, Georgia
Área 42 m²
Piso 13
🏖 Dreamland Oasis, Chakvi, a solo 9 km de BatumiVenta elegante apartamento de 2 habitaciones…
$100,000
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Apartamento 3 habitaciones en Chakvi, Georgia
Apartamento 3 habitaciones
Chakvi, Georgia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
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$362,585
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Apartamento 1 habitacion en Chakvi, Georgia
Apartamento 1 habitacion
Chakvi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$172,139
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Estudio 1 habitación en Chakvi, Georgia
Estudio 1 habitación
Chakvi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 6/12
Estudio de venta en marco negro en LCD Tekto Rakurs.En un complejo residencial de élite de t…
$33,000
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Estudio 1 habitacion en Chakvi, Georgia
Estudio 1 habitacion
Chakvi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$126,684
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Apartamento 1 habitación en Chakvi, Georgia
Apartamento 1 habitación
Chakvi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 10/13
Apartamento en venta en el complejo residencial de primera calidad Dream Residence Chakvi - …
$54,100
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FA real estate
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Apartamento 2 habitaciones en Chakvi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Le ayudaremos a comprar una propiedad segura y rentable cerca del mar en Batumi.Ayudaremos c…
$37,626
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Apartamento 2 habitaciones en Chakvi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Piso 9/25
Apartamento 1+1 con una superficie de 65,5 metros cuadrados en la novena planta en un comple…
$134,147
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Estudio 1 habitación en Chakvi, Georgia
Estudio 1 habitación
Chakvi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 6/13
En venta, el estudio en el complejo residencial premium Dream Residence Chakvi es una vida c…
$45,000
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Estudio 1 habitación en Chakvi, Georgia
Estudio 1 habitación
Chakvi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 11
🌊✨🏡 Сту📍 📐 🏢 11🌴 🏖️ Со🏊 🌊 💰
$76,500
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Casa en Chakvi, Georgia
Casa
Chakvi, Georgia
Área 220 m²
Amplia villa en venta en el pintoresco pueblo de Chakvi 🏡🌊📍 Ubicación: Chakvi (cerca del mar…
$120,000
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Apartamento en Chakvi, Georgia
Apartamento
Chakvi, Georgia
Área 35 m²
Piso 15/20
Estudio en venta en un moderno jardín tropical LCD 🌊🏔️📍 Ubicación: Chakvi, 43 Mezgwaurta Str…
$65,000
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Apartamento 3 habitaciones en Chakvi, Georgia
Apartamento 3 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Piso 7/18
Se vende acogedor y luminoso Apartamento de dos Dormitorios con vistas frontales al mar en e…
$273,000
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Villa 11 habitaciones en Chakvi, Georgia
Villa 11 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 11
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Villa independiente de dos plantas en Chakvi para la venta bajo la llave 🔑 Cerca de Dreamlan…
$850,000
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Apartamento en Chakvi, Georgia
Apartamento
Chakvi, Georgia
Área 60 m²
Piso 2/19
➡️ ➡️ 60 кв.➡️➡️➡️== sync, corrected by elderman ==➡️о➡️4➡️ресторан➡️SPA - откр➡️➡️откр➡️кин…
$140,000
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Apartamento 2 habitaciones en Chakvi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Piso 6/19
Dream LandEl complejo de la primera línea del mar se encuentra en Chakvi, a Batumi 9 km, al …
$237,000
VAT
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Zvezda
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Villa en Chakvi, Georgia
Villa
Chakvi, Georgia
Dormitorios 4
Villa Park Fantastic 4 bed villas for sale in Chakvi village 30 min away from Batumi. By mo…
Precio en demanda
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Аталанта
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Estudio 1 habitación en Chakvi, Georgia
Estudio 1 habitación
Chakvi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 7/12
En venta estudio en un marco negro en Tekto Rakurs - un complejo residencial de élite de tip…
$33,000
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Apartamento 2 habitaciones en Chakvi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 3/12
RAKURS — first line of the sea in Chakvi 🌊📍 Chakvi — only 7 km from Batumi 🌊 50 meters to th…
$59,590
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Apartamento 1 habitacion en Chakvi, Georgia
Apartamento 1 habitacion
Chakvi, Georgia
Dormitorios 1
Área 31 m²
El complejo se encuentra en un tranquilo suburbio de Batumi (sólo 25 minutos al centro de la…
$47,205
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Villa en Chakvi, Georgia
Villa
Chakvi, Georgia
Área 370 m²
Villa adosada Premium en venta en Chakvi 🌊🏔️📍 Ubicación: Chakvi (una zona tranquila con exce…
$970,000
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Apartamento 1 habitacion en Chakvi, Georgia
Apartamento 1 habitacion
Chakvi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Descripción del objeto: Este amplio apartamento estudio de primera clase se encuentra en el …
$85,903
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 2 habitaciones en Chakvi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 3/12
RAKURS - la primera línea del mar en Chakvi 🌊📍 Chakvi se encuentra a sólo 7 km de Batumi🌊 50…
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Casa en Chakvi, Georgia
Casa
Chakvi, Georgia
Área 150 m²
Número de plantas 2
Sedasia estilo vila en Zakrыtom complexe pervo líneas mar en Chaqui 🌊🏡📍 Ubicación: Chakki (l…
$345,000
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Estudio 1 habitación en Chakvi, Georgia
Estudio 1 habitación
Chakvi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 7/12
Estudio de venta en marco negro en LCD Tekto Rakurs.El complejo residencial Elite de tipo ho…
$40,000
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Casa 4 habitaciones en Chakvi, Georgia
Casa 4 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 3
El único proyecto adosado completado en la primera costa de Chakvi. El complejo se encuentra…
$200,000
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